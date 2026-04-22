A Purosangue-nál mintegy 20 százalékkal drágább lesz a Ferrari Luce, írja bennfentes forrásokra hivatkozva az Automotive News.

A maranellói crossover 450 ezer euró, azaz 165 millió forint körül indul, a Ferrari Luce viszont 100 ezer euróval (37 millió forinttal) drágább lehet, azaz a brutálisnak ígérkező villanyautó ára átlépheti a bűvös 200 millió forintos határt. A feltételes módon egyelőre indokolt, a szaklap informátorai szerint plusz-mínusz 10% eltérés lehet még az árban.

A Ferrari hivatalosan nem kommentálta az értesülést.

Ezzel az árazással a NASA-támogatással fejlesztett Luce lesz a Ferrari legdrágább sorozatban gyártott típusa – a kis szériás limitált kiadásokért, pláne az egyedi típusokért, persze jelentősen többet is elkérhetnek Maranellóban, a 799 példányban gyártott Ferrari F80 például 3,5 millió euróba került, amíg lehetett kapni.

A rendkívül magasra szabott ár összhangban van a Ferrari azon filozófiájával, hogy a darabszámokat tudatosan alacsonyan tartva őrizzék meg a márka exkluzivitását és a modellek eszmei és piaci értékét.

A Purosangue-ból például valószínűleg bármennyit el tudna adni a Ferrari, ám ügyelnek arra, hogy a márka teljes éves gyártási mennyiségének legfeljebb 20%-át tegye ki a modell.

A Luce típusnév körül kisebb fajta vihar tört ki a közelmúltban, a modell vezetői környezete pedig alighanem a legellentmondásosabb a márka újkori történetében: