Ahogy korábbi cikkünkben írtuk, már a bemutató előtt kérdésessé vált, hogy használhatják-e az olaszok a „Ferrari Luce” nevet (az olasz luce magyarul fényt jelent) első tisztán villanyhajtású modelljüknél. A helyzet azóta tovább árnyalódott, ugyanis a maranellói gyártó mostanra egyértelművé tette, hogy álláspontja szerint minden jogi alapja megvan a névre, ugyanakkor a Mazda jogi lépései további is kérdéseket vetnek fel.

Az olaszok közlése szerint a „Luce” nemzetközi szinten levédett, és a bejegyzést megelőző vizsgálatok során nem találtak olyan problémát, amely akadályozná őket. Ez leegyszerűsítve azt jelenti, hogy a márka szerint minden rendben van. A háttér-információk is ezt támasztják alá, miszerint a Mazda korábbi védjegyei addigra lejártak, amikor az olaszok léptek.

A japánok azonban nem véletlenül mozdultak rá újra a névre. Ahogy már a korábbi írásban bemutattuk, a Mazda Luce a márka egyik fontos öröksége. Az 1960-as évektől egészen az 1990-es évekig forgalmazták különböző piacokon, ráadásul olyan ikonikus változatokban, mint a Wankel-motoros kupé, az R130. Érthető, hogy a japánok ragaszkodnak ehhez, miközben homályos, hogy pontosan mi indokolja a jelenlegi névválasztást az olaszok részéről.

Ezzel párhuzamosan a Ferrari teljesen más irányból közelít: a „Luce” egy új korszak szimbóluma. A modell az első tisztán elektromos Ferrari lesz, amelynek utasterét a LoveFrom tervezte, és amely radikálisan új vizuális világot hoz. A technikai adatok is ezt erősítik, ugyanis félelmetes gyorsulás, 300 km/h feletti végsebesség és több mint 500 kilométeres hatótáv várható – vagyis a márka erős nyitást tervez.

Az ügy körüli bizonytalanság és adok-kapok természetesen nem példa nélküli. Az autóiparban régóta bevett jelenség, hogy egy típus elnevezése még a rajt előtt változik. Elég csak a Porsche 901-es modelljének átkeresztelésére vagy az Alfa Romeo Milano Juniorra való átnevezésére gondolni. Ugyanakkor az sem ritka, hogy a hasonló modellek békésen megférnek egymás mellett.

Jelenleg minden szem Japánra szegeződik. Ha a Mazda bejegyzését elfogadják, könnyen lehet, hogy a Ferrari kénytelen lesz alternatív nevet használni azon a piacon. Ha nem, a „Luce” maradhat, és egy új fejezet kezdődik vele az olasz márka történetében.

A cikk szerzője Szabó Máté