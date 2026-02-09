Luce, azaz fény, megvilágosodás: találó név egy olyan autómodell számára, amely egyrészt elektromos energiával működik, másrészt egy vadonatúj piaci területre vezeti be gyártóját.

A Ferrari Luce műszaki paramétereit már tavaly októberben megismerhettük: összkerékhajtás, ezer lóerő, 500 kilométert meghaladó hatótávolság és egy különösen nagy energiasűrűségű akkumulátor adják az alapot.

Nem csak hajtásláncában különleges a Luce, hanem abban is, hogy az öv éven át tartó tervezési folyamatban mindvégig szorosan együttműködtek egy San Francisco-i kreatív kollektívával, azaz a dizájn és az ergonómia jelentős részben nem autóipari szakemberek munkája. Magától értetődő, hogy a csapat szorosan együttműködött az autógyártó saját formatervező stúdiójával, de a kezelőfelület így is modernebb, szellősebb, fiatalosabb, mint amire a Ferraritól – vagy bármely hagyományos autógyártótól – számítanánk. A tervezés során a fizikai kezelőszerveket részesítették előnyben.

A belső tér letisztult és egyszerű, a formákat a vezetés feladatának rendelték alá. A hardvert és a szoftvert párhuzamosan fejlesztették, így a fizikai architektúra és a digitális kezelőfelület harmonizál egymással. A gyártási folyamatokat is modenizálták, ami a kidolgozásban, az anyagválasztásban is megjelenik. A felhasznált alumínium például 100%-ban újrahasznosításból származik, a mart elemeket eloxálták. Az üvegfelületek mind Corning-féle karcálló, jól leolvasható panelek.

Kormánykerék

Az 1950-es, 60-as évekbe visszanyúlva, tradicionális háromküllős kormányt terveztek, alumínium küllőkkel. A kormány egyébként 400 grammal könnyebb, mint a márka szokásos kormánykereke.

A kormányra emelt kezelőszervek két analóg modulban helyezkednek el, a kialakítás a F1-es versenyautókét idézi. A gombok mechanikus ellenállását és a megnyomás hangját több mint 20 tesztből álló sorozatban tökéletesítették.

Indítókulcs

A Ferrari Luce kulcsa üvegből készül, és az autóiparban első ízben e-tinta kijelző van rajta – ez energiatakarékos és kiváló leolvashatóságot biztosít. A kulcsot a helyére beillesztve a kulcs színe sárgáról feketére vált, ezzel beleolvad a középkonzolba. Eközben a műszeregység és a kezelőfelület kivilágosodik.

Kijelzők

A Luce fedélzetén három monitor van: a digitális műszeregység, a központi kezelőfelület, és a hátsó kezelőfelület. A leegyszerűsített felületeken egyedi betűtípussal találkozhatunk, amihez egyrészt a régi Ferrarikon alkalmazott feliratokból, másrészt az olasz mérnöki gyakorlatban előszeretettel használt fontokból nyert ihletet.

Kezelőfelület

A kijelző gömbcsuklón elforgatható a vezető vagy az utas irányába, kezelését csuklótámasz teszi kényelmesebbé – ráadásul a rögzített pozícióban lévő kéz ösztönös kezelhetőséget eredményez, akár oda sem kell pillantani.

A központi kijelző csúcspontja a három villanymotor által mozgatott mutatókkal dolgozó multigraph, amely beállítástól függően mutatja a pontos időt, szolgál stopperóraként, iránytűként vagy a rajtautomatika mérőműszereként.

Műszeregység

A Ferrari első ízben gyártott a kormányoszlopra szerelt, azaz a kormánykerékkel együtt mozgó kijelzőt. Két, egymást átfedő OLED monitoron jelennek meg az információk, élénk színekben, éles kontrasztokkal. A digitális és analóg elemeket egyaránt alkalmazó kijelző hátsó rétege térbeli megjelenítést eredményez, és ösztönösen jelzi az eltérő prioritású adathalmazokat.

A kezelőszervek a veterán autókat éppúgy idézik, mint a repülőgépeket, a full digitális műszer tökéletesen élethűnek mondott analóg megjelenítést alkalmaz. Mintául az 1950-es, 60-as évek Veglia és Jaeger műszerei szolgáltak.

Amellett, hogy a nosztalgikus megjelenítés igen vonzónak ígérkezik, csökkenti a vezető adatterhelését, az azonnal leolvasható információk pihentetőbbé és hatékonyabbá teszik a vezetést.

Váltó

Természetesen itt is az autóiparban soha nem látott módszerrel feliratozták az üveget: lézerrel hajszálnál is vékonyabb lyukakat fúrtak az üvegbe, és azt tintával töltötték meg – gyakorlatilag tetoválták a felületet.

Alább rövid gyári videón ismerkedhetsz a Ferrari Lucéval – már amennyit elárul róla a gyár.