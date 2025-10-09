Miután hibrid és plug-in hibrid modelljeivel megtörte a jeget, a Ferrari szintet lép a villamosításban, és hamarosan bemutatja első tisztán elektromos típusát.

A dizájn még titkos, de nem csak a műszaki részletekbe enged bepillantást, hanem a gyártási folyamatot is dokumentálta a nagyközönség örömére a Ferrari.

53 fotó

Minden fődarabot házon belül fejlesztett a cég – ez olyan elvi kérdés a Ferrarinál, amiből még ezen a számukra teljesen új technológia területen sem engedtek. Több mint hatvan saját, szabadalmaztatott megoldást alkalmaznak az autóban, amelynek futóműve és karosszériája a márka történetében először 75%-ban újrahasznosított alumíniumból készül. Csak ezzel a húzással máris 6,7 tonnával csökkentették minden egyes autó szénlábnyomát, azaz a teljes élettartamára vetített CO 2 -kibocsátását.

Ahol nem tért el az autóipari szokásoktól a Ferrari, az a 800V-os akkumulátor padlólemezbe integrálása. Az összes cella a két tengely között helyezkedik el, 85 százalékuk a padlólemez alatt, egy szintben, a fennmaradó 15% pedig azok tetején, a hátsó ülések alatt kapott helyet – igen, a Ferrari Elettrica négyüléses lesz.

Az akkumulátor teherviselő elem, hozzájárul a vázszerkezet merevítéséhez. A csatlakozókat úgy alakították ki, hogy az első és hátsó villanymotorokat kiszolgáló invertereket, valamit a segédberendezéseket közvetlenül, minimális kábelezéssel tudja táplálni (tömegcsökkentés!)

Fontos, hogy az akkumulátor kiszerelhető és javítható.

Mindent egybevetve a Ferrari Elettrica tömegközéppontja 80 mm-rel mélyebben van, mint egy vele összevethető, de belső égésű motorral szerelt típusé volna. Az első és hátsó tengelyek közötti tömegeloszlás 47:53.

Újabb újdonság, hogy hátul először alkalmazott különálló segédvázat a Ferrari: ez a zajok és rezgések csillapítására szolgál. A 48V-os aktív felfüggesztést a Purosangue és az F80 hasonló rendszeréből fejlesztették tovább; feladata, hogy a kanyarban fellépő erőhatásokat optimálisan ossza el a négy kerék között – egyébként mind a négy kerék kormányozott is.

A Ferrari Elettrica tengelyenként kettő villanymotort kapott. Az elülsők energiasűrűsége 3,23, a hátsóké 4,8 kW / kg, a hatásfok maximuma 93%.

Az első tengelyre összesen 210 kW (286 LE) és 3500 Nm juttatható, de az összkerékhajtás a teljes sebességtartományban kiiktatható, és olyankor csak hátul hajt az autó. Itt 620 kW (842 LE) adható át, a maximális forgatónyomaték rajtüzemmódban 8000 (nyolcezer) Newtonméter.

Az első tengelyt lekapcsoló rendszer fél másodperc alatt nyit vagy zár, ha a menetstabilitás megőrzése vagy a vezető által adott gázparancs teljesítése szükségessé teszi, a vezérlés automatikusan aktiválja az első kerekek hajtását.

Az első villanymotorok akár 30 ezret, a hátsók 25 ezret forognak percenként; az elsők álló helyzetből akár nem egészen egy másodperc alatt érik el a maximális fordulatszámot. A hátsókról nem közölt idevágó értéket a Ferrari, rávilágítottak viszont a nagy teljesítményű villanymotorokkal kapcsolatos feladatokra: maximális fordulatszámon a forgórész felületébe ágyazott, 93 grammos mágneseket 2,7 tonnának megfelelő centrifugális erő akarja letépni.

Az akkumulátor energiasűrűsége 195 Wh / kg, ami villanyautós berkekben kiemelkedően jónak (a Ferrari szerint jelen pillanatban a legjobbnak) számít, a rendszer magától értetődően aktív hűtést kap.

Az Elettrica három üzemmódban (ezeket a teljesítményre, a túrázásra és a hatótávolságra optimalizálták) lesz vezethető, ezen kívül a kormány mögé szerelt fülekkel öt fokozatban szabályozható a teljesítmény- és nyomatékkifejtés karakterisztikája. A jobb oldali kart húzva egyre intenzívebb a gyorsulás, a balt húzva pedig a regeneratív fékhatást (azaz a motorféket) tudjuk fokozni.

A villanyautóknál kritikus kérdés a hang, egy elektromos Ferrarinál pedig egyenesen a légjogosultság alapfeltétele. A mérnökök ezért olyan szenzort építettek be, amely érzékeli a hajtáslánc mechanikus rezgéseit, és azokat felerősítve biztosít a menetdinamikával összhangban álló hangélményt. A Ferrari ezt a megoldást az elektromos gitárokhoz hasonlítja, ahol az akusztikus hangtest helyett az elektromos erősíti fel a húrok rezgését.

A fedélzeti rendszerek szabályozására a hagyományos Manettino mellett egy eManettino is szolgál: az előbbi a menetdinamikai szabályozó rendszerek beállításait módosítja, míg az utóbbi a hajtáslánc teljesítménykifejtésének meghatározására, a hátsó- vagy összkerékhajtás kapcsolására szolgál.

Egészen különlegesnek ígérkeznek az abroncsok, amelyekről most csak szűkszavúan nyilatkozott a Ferrari. A gördülési ellenállást 15%-kal csökkentették változatlan egyéb jellemzők mellett. Nem egy, hanem három beszállítóval dolgoztak együtt, és összesen ötféle abroncsot fognak kínálni az Elettricához – hármat száraz aszfaltra, egyet télre, az ötödik pedig egy defektmentes abroncs lesz.

A Ferrari további lépcsőkben fogja bemutatni az Elettricát, a vezetői környezetet például 2026 elején ismerhetjük meg, majd tavasszal a kész autó is bemutatkozik az ígéret szerint.

Eddig a lényeg; alább megtalálod a pillanatnyilag rendelkezésre álló műszaki adatokat.

Ha ide kattintasz, videókon ismerkedhetsz meg a Ferrari Elettrica szerkezeti elemeivel. Ha telefonról olvasod cikkünket, a mobilra optimalizált videókat itt találod meg.

Ferrari Elettrica műszaki adatok

Menetteljesítmények

0-100 km/óra 2,5 mp Végsebesség 310 km/óra Csúcsteljesítmény több mint 1000 LE (boost üzemmódban) Hatótávolság több mint 530 km

Méretek és tömegek

Tengelytáv 2960 mm Tömeg kb. 2300 kg Tömegeloszlás 47% elöl / 53% hátul

Első hajtómű

Tengelyen mért teljesítmény 210 kW Keréken mért forgatónyomaték 3500 Nm Motornál mért forgatónyomaték 140 Nm Performance Launch üzemmódban Teljesítménysűrűség 3,23 kW/kg (93% hatásfok) Fordulatszám 30 000 Max. inverter teljesítmény >300 kW Tömeg 65 kg

Hátsó hajtómű

Tengelyen mért teljesítmény 620 kW Keréken mért forgatónyomaték 8000 Nm Motornál mért forgatónyomaték 355 Nm Performance Launch üzemmódban Teljesítménysűrűség 4,80 kW/kg (93% hatásfok) Fordulatszám 25 500/perc Max. inverter teljesítmény >600 kW Tömeg 129 kg

Akkumulátor