Miután hibrid és plug-in hibrid modelljeivel megtörte a jeget, a Ferrari szintet lép a villamosításban, és hamarosan bemutatja első tisztán elektromos típusát.
A dizájn még titkos, de nem csak a műszaki részletekbe enged bepillantást, hanem a gyártási folyamatot is dokumentálta a nagyközönség örömére a Ferrari.
Minden fődarabot házon belül fejlesztett a cég – ez olyan elvi kérdés a Ferrarinál, amiből még ezen a számukra teljesen új technológia területen sem engedtek. Több mint hatvan saját, szabadalmaztatott megoldást alkalmaznak az autóban, amelynek futóműve és karosszériája a márka történetében először 75%-ban újrahasznosított alumíniumból készül. Csak ezzel a húzással máris 6,7 tonnával csökkentették minden egyes autó szénlábnyomát, azaz a teljes élettartamára vetített CO2-kibocsátását.
Ahol nem tért el az autóipari szokásoktól a Ferrari, az a 800V-os akkumulátor padlólemezbe integrálása. Az összes cella a két tengely között helyezkedik el, 85 százalékuk a padlólemez alatt, egy szintben, a fennmaradó 15% pedig azok tetején, a hátsó ülések alatt kapott helyet – igen, a Ferrari Elettrica négyüléses lesz.
Az akkumulátor teherviselő elem, hozzájárul a vázszerkezet merevítéséhez. A csatlakozókat úgy alakították ki, hogy az első és hátsó villanymotorokat kiszolgáló invertereket, valamit a segédberendezéseket közvetlenül, minimális kábelezéssel tudja táplálni (tömegcsökkentés!)
Fontos, hogy az akkumulátor kiszerelhető és javítható.
Mindent egybevetve a Ferrari Elettrica tömegközéppontja 80 mm-rel mélyebben van, mint egy vele összevethető, de belső égésű motorral szerelt típusé volna. Az első és hátsó tengelyek közötti tömegeloszlás 47:53.
Újabb újdonság, hogy hátul először alkalmazott különálló segédvázat a Ferrari: ez a zajok és rezgések csillapítására szolgál. A 48V-os aktív felfüggesztést a Purosangue és az F80 hasonló rendszeréből fejlesztették tovább; feladata, hogy a kanyarban fellépő erőhatásokat optimálisan ossza el a négy kerék között – egyébként mind a négy kerék kormányozott is.
A Ferrari Elettrica tengelyenként kettő villanymotort kapott. Az elülsők energiasűrűsége 3,23, a hátsóké 4,8 kW / kg, a hatásfok maximuma 93%.
Az első tengelyre összesen 210 kW (286 LE) és 3500 Nm juttatható, de az összkerékhajtás a teljes sebességtartományban kiiktatható, és olyankor csak hátul hajt az autó. Itt 620 kW (842 LE) adható át, a maximális forgatónyomaték rajtüzemmódban 8000 (nyolcezer) Newtonméter.
Az első tengelyt lekapcsoló rendszer fél másodperc alatt nyit vagy zár, ha a menetstabilitás megőrzése vagy a vezető által adott gázparancs teljesítése szükségessé teszi, a vezérlés automatikusan aktiválja az első kerekek hajtását.
Az első villanymotorok akár 30 ezret, a hátsók 25 ezret forognak percenként; az elsők álló helyzetből akár nem egészen egy másodperc alatt érik el a maximális fordulatszámot. A hátsókról nem közölt idevágó értéket a Ferrari, rávilágítottak viszont a nagy teljesítményű villanymotorokkal kapcsolatos feladatokra: maximális fordulatszámon a forgórész felületébe ágyazott, 93 grammos mágneseket 2,7 tonnának megfelelő centrifugális erő akarja letépni.
Az akkumulátor energiasűrűsége 195 Wh / kg, ami villanyautós berkekben kiemelkedően jónak (a Ferrari szerint jelen pillanatban a legjobbnak) számít, a rendszer magától értetődően aktív hűtést kap.
Az Elettrica három üzemmódban (ezeket a teljesítményre, a túrázásra és a hatótávolságra optimalizálták) lesz vezethető, ezen kívül a kormány mögé szerelt fülekkel öt fokozatban szabályozható a teljesítmény- és nyomatékkifejtés karakterisztikája. A jobb oldali kart húzva egyre intenzívebb a gyorsulás, a balt húzva pedig a regeneratív fékhatást (azaz a motorféket) tudjuk fokozni.
A villanyautóknál kritikus kérdés a hang, egy elektromos Ferrarinál pedig egyenesen a légjogosultság alapfeltétele. A mérnökök ezért olyan szenzort építettek be, amely érzékeli a hajtáslánc mechanikus rezgéseit, és azokat felerősítve biztosít a menetdinamikával összhangban álló hangélményt. A Ferrari ezt a megoldást az elektromos gitárokhoz hasonlítja, ahol az akusztikus hangtest helyett az elektromos erősíti fel a húrok rezgését.
A fedélzeti rendszerek szabályozására a hagyományos Manettino mellett egy eManettino is szolgál: az előbbi a menetdinamikai szabályozó rendszerek beállításait módosítja, míg az utóbbi a hajtáslánc teljesítménykifejtésének meghatározására, a hátsó- vagy összkerékhajtás kapcsolására szolgál.
Egészen különlegesnek ígérkeznek az abroncsok, amelyekről most csak szűkszavúan nyilatkozott a Ferrari. A gördülési ellenállást 15%-kal csökkentették változatlan egyéb jellemzők mellett. Nem egy, hanem három beszállítóval dolgoztak együtt, és összesen ötféle abroncsot fognak kínálni az Elettricához – hármat száraz aszfaltra, egyet télre, az ötödik pedig egy defektmentes abroncs lesz.
A Ferrari további lépcsőkben fogja bemutatni az Elettricát, a vezetői környezetet például 2026 elején ismerhetjük meg, majd tavasszal a kész autó is bemutatkozik az ígéret szerint.
Eddig a lényeg; alább megtalálod a pillanatnyilag rendelkezésre álló műszaki adatokat.
Ha ide kattintasz, videókon ismerkedhetsz meg a Ferrari Elettrica szerkezeti elemeivel. Ha telefonról olvasod cikkünket, a mobilra optimalizált videókat itt találod meg.
Ferrari Elettrica műszaki adatok
Menetteljesítmények
|0-100 km/óra
|2,5 mp
|Végsebesség
|310 km/óra
|Csúcsteljesítmény
|több mint 1000 LE (boost üzemmódban)
|Hatótávolság
|több mint 530 km
Méretek és tömegek
|Tengelytáv
|2960 mm
|Tömeg
|kb. 2300 kg
|Tömegeloszlás
|47% elöl / 53% hátul
Első hajtómű
|Tengelyen mért teljesítmény
|210 kW
|Keréken mért forgatónyomaték
|3500 Nm
|Motornál mért forgatónyomaték
|140 Nm Performance Launch üzemmódban
|Teljesítménysűrűség
|3,23 kW/kg (93% hatásfok)
|Fordulatszám
|30 000
|Max. inverter teljesítmény
|>300 kW
|Tömeg
|65 kg
Hátsó hajtómű
|Tengelyen mért teljesítmény
|620 kW
|Keréken mért forgatónyomaték
|8000 Nm
|Motornál mért forgatónyomaték
|355 Nm Performance Launch üzemmódban
|Teljesítménysűrűség
|4,80 kW/kg (93% hatásfok)
|Fordulatszám
|25 500/perc
|Max. inverter teljesítmény
|>600 kW
|Tömeg
|129 kg
Akkumulátor
|Cellák száma
|210 (15 modul x 14 cella)
|Energiasűrűség, teljes
|195 Wh/kg
|Energiasűrűség, cella
|305 Wh/kg
|Bruttó kapacitás
|122 kWh
|Max. feszültség
|880 V
|Max. töltési teljesítmény
|350 kW