Ha inkább álló (mobil) formátumban néznéd meg a videókat, kattints ide! A Ferrari Elettrica műszaki részleteit bemutató cikkünket ide kattintva olvashatod el.
Futómű
Gyártósor
Hátsó segédváz és felfüggesztés
Ferrari e-Building
Műszaki bemutató videók
Tech Day – akkumulátor
Tech Day – első hajtómű
Tech Day – első felfüggesztés
Tech Day – hátsó hajtómű
Tech Day – hátsó felfüggesztés
