Ha inkább álló (mobil) formátumban néznéd meg a videókat, kattints ide! A Ferrari Elettrica műszaki részleteit bemutató cikkünket ide kattintva olvashatod el.

Futómű

a videó a hirdetés után indul

Gyártósor

a videó a hirdetés után indul

Hátsó segédváz és felfüggesztés

a videó a hirdetés után indul

Ferrari e-Building

a videó a hirdetés után indul

Műszaki bemutató videók 

Tech Day – akkumulátor

a videó a hirdetés után indul

Tech Day – első hajtómű

a videó a hirdetés után indul

Tech Day – első felfüggesztés

a videó a hirdetés után indul

Tech Day – hátsó hajtómű

a videó a hirdetés után indul

Tech Day – hátsó felfüggesztés

a videó a hirdetés után indul

Ferrari Elettrica technológiai videók (desktop) 1
Balesetet látsz? Így menthetsz életet
Az életmentésben az idő kiemelkedően fontos tényező, éppen ezért nem lehet minden esetben arra várni, hogy kiérkezzenek…