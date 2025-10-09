Ha inkább álló (mobil) formátumban néznéd meg a videókat, kattints ide! A Ferrari Elettrica műszaki részleteit bemutató cikkünket ide kattintva olvashatod el.

Futómű

a videó a hirdetés után indul

Gyártósor

a videó a hirdetés után indul

Hátsó segédváz és felfüggesztés

a videó a hirdetés után indul

Ferrari e-Building

a videó a hirdetés után indul

Műszaki bemutató videók

Tech Day – akkumulátor

a videó a hirdetés után indul

Tech Day – első hajtómű

a videó a hirdetés után indul

Tech Day – első felfüggesztés

a videó a hirdetés után indul

Tech Day – hátsó hajtómű

a videó a hirdetés után indul

Tech Day – hátsó felfüggesztés