Már a bemutató előtt problémába ütközhet a Ferrari első tisztán elektromos modellje: a Mazda védjegybejelentést tett a Luce névre Japánban, ami akár meg is akadályozhatja, hogy az olasz márka ezt az elnevezést használja.

A dokumentumokra az ausztrál CarExpert bukkant rá. Ezek szerint a japán gyártó néhány héttel azután nyújtotta be a kérelmet, hogy a Ferrari bejelentette: készülő villanyautója Luce néven érkezhet. Ha a bejegyzést elfogadják, a Ferrari könnyen lehet, hogy nem használhatja ezt a nevet a japán piacon.

Régi Mazda-név

No de miért is gondolt a védjegyoltalmra a Mazda? A Luce elnevezés nem idegen a japán gyártótól. A márka 1966 és 1991 között gyártotta nagyméretű prémium szedánját (929), egyes piacokon így hívta. Emellett ott van az 1969-ben bemutatott Mazda R130 kupé vagy más néven Mazda Luce Rotary. A Bertone-nál Giorgetto Giugiaro által tervezett autó a Mazda egyetlen elsőkerék-hajtású Wankel-motorral szerelt modellje volt, és ma már igen keresett gyűjtői darabnak számít.

A név később is felbukkant a márka kommunikációjában. A Mazda 2017-ben bemutatott Vision Coupe tanulmányautóját például a gyártó a márka öröksége előtti tisztelgésként mutatta be, és külön kiemelte az 1969-es Mazda Luce Rotary Coupe modellt mint inspirációt.

A koncepcióautó hosszú, elegáns szedán formát kapott, és sokan úgy gondolták, hogy valójában a következő generációs Mazda6 előfutára lehet – bár a méretei szokatlanul nagynak tűntek.

Ferrari Luce: új korszak kezdete

A Ferrari 2026 februárjában villantotta meg készülő elektromos modelljének utasterét, ekkor derült ki az is, hogy az autó a Luce nevet viselheti. Alig három héttel később a Mazda beadta a védjegybejelentést a saját hazai piacán. A dokumentum nyilvánosságra hozatala csak most történt meg.

Az új Ferrari belső tere egyébként jelentős stílusváltást jelez. A dizájnt a LoveFrom tervezőstúdió készítette, amelyet az ausztrál Marc Newson és az iPhone-ok formatervezésében kulcsszerepet játszó Sir Jony Ive alapított.

Nem biztos, hogy új Mazda jön

Az autógyártók gyakran hosszabbítják meg vagy jegyeztetik be újra régi modellneveiket pusztán azért, hogy más márkák ne használhassák azokat. Emiatt a Mazda lépése nem feltétlenül jelenti azt, hogy új Luce-modell érkezik.

Ha viszont a japán márka valóban megakadályozza a Ferrari névhasználatát, az nem lenne példátlan az autóiparban.

Máskor is történt már hasonló

A leghíresebb talán a Porsche 911 születése. 1963-ban a Porsche a Frankfurti Autószalon mutatta be az új sportautóját Porsche 901 néven. A sorozatgyártásra már elkészültek a 901 feliratú emblémák és dokumentumok is. Csakhogy a Peugeot levédette a középen nullát tartalmazó, három számból álló modellneveket. Így a Porsche egyesre cserélte a nullát.

2003-ban a Fiat Panda eredetileg Gingo néven érkezett volna, ám a Renault tiltakozott, mert túl hasonlónak találta a Twingo elnevezéshez. A Volvo pedig az első generációs S40-et akarta S4 néven piacra dobni, de az Audi ellenvetése miatt végül változtatott.

2024-ben az Alfa Romeo volt kénytelen átnevezni legkisebb SUV-ját. A modell eredetileg Milano néven mutatkozott be, de mivel Lengyelországban gyártják, az olasz törvények nem engedik, hogy a név olasz eredetre utaljon. Így végül Junior lett belőle.

Nem ez lenne az első alkalom, hogy egy autó nevét még a piacra lépés előtt megváltoztatják.

Maradhat a Luce?

Ugyanakkor az sem ritka, hogy különböző márkák azonos nevű modelleket kínálnak párhuzamosan. Korábban például a Bentley és a Lincoln is árult Continental nevű modellt, Ausztráliában pedig jelenleg is kapható BMW M8 és GAC M8, miközben az Audi és az MG egyaránt használja az S5 elnevezést.

Hogy a Ferrari végül megtarthatja-e a Luce nevet, az valószínűleg attól függ majd, hogyan alakul a védjegyügy Japánban.