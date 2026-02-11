Az elmúlt évtizedben a személyautókban (is) egyre nagyobb teret – képletesen és szó szerint is – nyertek az érintőképernyők, a gyártók egyre több funkció vezérlését vitték a nyomkodható kijelzőkre, pakolták a menükbe.

Ez igen modernné tette a belsőket, ám jó néhány funkciónál nem igazán praktikus, a legjobb/legfájóbb példa talán a klímavezérlés, melyet a túlnyomó többség odanézés nélkül, egy tekerentyű elfordításával, egy kapcsoló lenyomásával szabályoz szívesen ahelyett, hogy a szemét az útról levéve egy menüben kelljen búvárkodnia.

Jony Ive neve inkább csak techvilágot mélyebben ismerőknek mond valamit, de részben az ő „hibája” is a trend, hiszen dizájnerként kulcsszerepet játszott az érintőképernyős okostelefonok elterjedését elindító iPhone (2007) születésében.

A neves szakember persze más területeken is dolgozik, legfrissebb munkája például a hamarosan érkező elektromos Ferrari-SUV, a Luce napokban bemutatott belterét, ahol éppenséggel újra teret kaptak a fizikai kezelőszervek – nem véletlenül…

„Annak idején azért fejlesztettünk érintőképernyőt [az iPhone-hoz], mert egy problémára kerestünk megoldást. Az alapelképzelés az volt, hogy fizikai gombok helyett általános kezelőfelületet adhassunk valaminek, ami működhet számológépként, billentyűzetként, kameraként is. De egy autó vezérléséhez sosem használnék érintőfelületet. Soha meg sem fordult a fejemben, ugyanis a használatához le kell venni a tekintetet az útról, azaz az nem megfelelő technológia az elsődleges kezelőfelületnek” – idézte az Autocar a tervezőt.

Ive kiemelte, hogy ugyan a Ferrari Lucében is van egy érintőkijelzős interfész, mely véleménye szerint könnyen, intuitívan kezelhető, de a legtöbb funkcióhoz tudatosa fizikai kezelőszerveket rendeltek.

„Azt hiszem, az érintőképernyő egyszerűen divatossá vált, az volt a legkorszerűbb technológia, így mindenki úgy volt vele, hogy nekünk is kell a nyomkodás, aztán a következő évben már az volt a cél, hogy még nagyobb legyen a kijelző, így egyre csak terjeszkedtek és terjedtek. Én úgy gondolom, az autóbelsők tervezésénél nem ugyanazokat a problémákat kell megoldani, mint amit az iPhone-nal próbáltunk” – szögezte le.