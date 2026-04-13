A Ferrari készül az első teljesen elektromos autójára, és nem aprózza el a dolgot. Az egyelőre vitatott nevű Luce már most több szempontból is történelmi, hiszen mind technológiai, mind emberi oldalról feszegeti a határokat. A cél nem pusztán az, hogy gyors legyen, hanem az, hogy élmény maradjon akkor is, amikor a fizika már majdnem túl sok.

A fejlesztésben olyan nevek is feltűnnek, mint a korábban az Apple ikonikus termékeit, köztük az iPhone dizájnját is jegyző Jony Ive kreatív stúdiója a LoveForm, és most a Ferrari „Luce” belső terének kialakításán dolgozott. Azonban a valódi meglepetés nem a dizájn, hanem a félelmetes gyorsulás.

A előzetes adatok alapján a jármű több mint 986 lóerő körüli teljesítményt tudhat, és 0-ról 100 km/h-ra körülbelül 2,5 másodperc alatt „katapultál”. Ez már biológiai szinten is megterhelő, az autóban ülőnek alkalmazkodnia kell a hirtelen megváltozó körülményekhez. A Ferrari ezért megkereste a NASA-t, hogy az ő szakértőiket is megkérdezzék, hol van az a pont, ahol a G-terhelés már kellemetlen vagy akár zavaró a szervezet számára – árulta el a Ferrari vezérigazgatója, Benedetto Vigna, az Autocar Indiának adott interjújában. Úgy fogalmazott, hogy „a túl nagy gyorsulás már nem élvezet, az ember inkább csak várja, hogy vége legyen.”

A gyoruslás komoly erőhatást fejt ki a testre. Amikor egy gépkocsi extrém tempóval indul el, a belső fül egyensúlyrendszere és a vérkeringés is hirtelen terhelést kap. Az agy ilyenkor késleltetve dolgozza fel a mozgást, ami szédülést, hányingert, nyomásérzetet vagy akár enyhe dezorientációt is okozhat. Ez az oka annak, hogy az űrhajósok kiképzésénél is hasonló hatásokat vizsgálnak – innen a NASA bevonása. A Ferrarinál természetesen vannak házi „szakértők” is, hiszen a Forma–1-es pilótáik minden alkalommal hasonló erőhatást tapasztalnak a versenyautóban, de az űrhajósokhoz hasonlóan ők sem hétköznapi emberek, hosszú évek alatt szoknak hozzá ehhez, és testüket, izmaikat is az extrém gyorsulási, lassulási, oldalirányú erőhatások elviselésére edzik.

A technikai adatok alapján a Ferrari Luce négy villanymotorral, 122 kWh-s akkumulátorral, aktív futóművel és hátsókerék-kormányzással érkezhet. A végsebesség közel 310 km/h, ami jelzi, hogy ez egy „guruló szörnyeteg” elektromos köntösben. Az autó várhatóan még idén bemutatkozik, és ha minden igaz, nemcsak a sebességrekordokat, hanem az emberi tűréshatárokat is újradefiniálja.

A cikk szerzője Szabó Máté