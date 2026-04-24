Március végén nagy meglepetésre távozott az Audi F1 Team csapatfőnöke, Jonathan Wheatley, így az ügyvezető Mattia Binottóra szállt a szerep, aki kijelentette, hogy át kell szervezzék a struktúrát, mivel hosszabb távon nem képes egyszerre az egész F1-e projektet és a versenyhétvégéket is felügyelni. A Japán Nagydíjt követő áprilisi kényszerpihenőt ki is használták, hogy újraszervezzék a rendszert: a versenypályás/versenyhétvégi tevékenységet ezután a versenyigazgató fogja koordinálni – alája tartozik majd az egész bokszcsapat, a mérnöki munka, a pilóták vezetése és a médiaszereplés a hétvégéken.

Az új pozícióba nem mást választottak, mint Allan McNisht, aki már a kezdetektől a csapat tehetséggondozó programjáért felelt, de ezen túl is nagyon jó ajánlólevéllel érkezik, mert csapatfőnökként vb-címet nyert az Audi Forma-E csapatával a 2017-18-as szezonban. Előtte 2013-ban többek közt a Le Mans-i 24 órás versenyt is megnyerte, szintén a német együttessel, még korábban, a 2002-es szezonban pedig a Toyotánál versenyzett a Forma-1-ben. Így ha valaki, akkor ő ismeri az érem mindkét oldalát, legyen szó akár az versenyzésről, akár csapatvezetésről.

„Allan példátlan elegyét hozza a versenyzői tapasztalatnak, a műszaki tudásnak és a vezetésnek. […] Évek óta fontos tagja az Audi motorsportrészlegének, kulcsszerepet játszott az F1-projekt létrejöttében, nem beszélve a technikai munkájáról. […] Ez a kinevezés megerősíti a hétvégi vezetésünket a projekt fontos időszakában. Allan képessége, hogy minden teljesítménnyel kapcsolatos részleghez ért, lesz annak az alapja, hogy tovább építsük a csapatot” – mondta a skótról Binotto.

Az Audi jelenleg két ponttal a 8. helyen áll a konstruktőri tabellán, de még sok van hátra az idei szezonból, ami jövő hétvégén folytatódik a Miami Nagydíjjal.