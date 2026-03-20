A hét elején röppent fel, hogy az Aston Martinnál Adrian Newey visszalépne a csapatfőnöki posztról, hogy kizárólag a műszaki háttérmunkára koncentrálhasson, csütörtökön pedig már arról szóltak a hírek, hogy az utódját is megtalálták a jelenleg az Audi-csapatot vezető Jonathan Wheatley személyében.

Az érintett alakulatok akkor még nem kommentálták a szóbeszédet, de úgy tűnik, minden igaz lehet, ugyanis az Audi péntek délután bejelentette, hogy Wheatley azonnali hatállyal távozik a csapatfőnöki posztról.

Utódja a négykarikás márka teljes F1-es projektjét irányító, korábban a Ferrari csapatfőnökeként is dolgozó Mattia Binotto lesz.

„Hálásak vagyunk Jonathan Wheatley-nek a projektben vállalt szerepéért a belépési szakaszban, a legjobbakat kívánjuk neki a jövőre. Mattia Binotto és a csapat továbbra is elszántan megy tovább az úton. A célunk nem változott: minden erőnkkel azon vagyunk, hogy a legmagasabb szinten küzdő csapatot építsünk, amely 2030-ra már a világbajnoki címért harcolhat” – mondta az Audi CEO-ja, egyben az Audi Motorsport igazgatótanácsi elnöke, Gernot Döllner.

Az 58 éves Wheatley az 1990-es években a Benetton szerelőjeként, majd vezető szerelőjeként kezdte a pályafutását, a 2000-es évek közepétől a Red Bull csapatigazgatója/sportigazgatója lett. Onnan 2024-ben távozott, a 2025-ös idényben érkezett meg csapatfőnökként az akkor még Sauber néven futó alakulathoz, mely az idei évre vált az Audi gyári csapatává.

Az első dominó eldőlt, ám nem feltétlenül lesz második, legalábbis az Aston Martinnál nem Wheatley érkezését jelentették be az audis hír után, helyette a többségi tulajdonos és elnök, Lawrence Strol adott ki egy közleményt:

„Az Adrian Newey szerepét illető találgatások kapcsán szeretnék tisztázni néhány dolgot. Szeretném megerősíteni, hogy Adrian Newey az üzlettársam, fontos résztulajdonos. Az Aston Martin Racing műszaki vezetője, akivel a cég sikerének közös vízióján osztozva valódi partnerséget építettünk ki. Mi másképp csináljuk a dolgokat: bár jelenleg nincs hagyományos értelemben vett csapatfőnökünk, ez teljesen szándékos.”

„Rendszeresen keresnek meg minket más csapatoknál vezető beosztásban lévő emberek azzal, hogy szeretnének csatlakozni hozzánk, de az irányelveinknek megfelelően pletykákat, találgatásokat nem kommentálunk” – szögezte le a kanadai.