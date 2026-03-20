A héten már a Vezessen is beszámoltunk a pletykáról, miszerint gyenge teljesítményre hivatkozva lefokozhatják az Aston Matin csapatfőnökét, Adrian Newey-t.

Csütörtökön aztán futótűzként terjedt az a szóbeszéd, hogy helyét az Audi csapatfőnöke, Johnathan Wheatley veheti át. Wheatley a csapat elődjénél, a Saubernél tavaly lett csapatfőnök, majd segítette az Audi érkezését. A két szakember egyébként már dolgozott együtt a Red Bullnál, Newey főmérnökként, Wheatley pedig sportigazgatóként, tehát ez lehetett a pletyka alapja. Mostanra a két érintett csapat is megszólalt az ügyben.

Az Aston Martin a RacingNews365-nek küldött közleményében kijelentette: „A csapat nem kíván érdemeben reagálni a vezetőséget illető találgatásokra. Adrian Newey továbbr is folytatja munkáját csapafőnökként és vezető technika partnerként.”

A szakoldal megkeresésére az Audi egyszerűen nem kívánta kommentálni a szóbeszédeket.

Akár lesz csapatfőnökváltás, akár nem, az Astionnál társtulajdonos Newey – legalábbis egyelőre – biztosan nem távozik az csapattól, legfeljebb a hozzá nem illő beosztást hagyhatja hátra, hogy újra szűkebb szakterületére koncentrálhasson.

