A felvásárlás már korábban megtörtént, ám csak a 2026-os, nagy szabályváltozásokat hozó idényre vette a nevére az Audi a korábban Sauberként működő alakulatot.

A négykarikás márka gyári csapata a saját fejlesztésű erőforrással tisztességesen mutatkozott be, hiszen annak ellenére, hogy az első két fordulón műszaki hiba miatt csak egy-egy autójuk tudott elindulni a futamon, Melbourne-ben Gabriel Bortoletónak köszönhetően rögtön pontszerzéssel debütáltak, majd a Kínai Nagydíjon sem sokkal maradt le erről Nico Hülkenberg.

Az Audi F1-es projektjét a 2019 és 2022 között a Ferrari csapatfőnökeként dolgozó Mattia Binotto irányítja, míg a versenycsapat közvetlen igazgatását a Red Bulltól megszerzett Jonathan Wheatley végzi A francia L’Equipe az előbbivel készített interjút, melyben a főnök kíméletlenül odaszúrt korábbi csapatának, amikor az építkezésről, a célokról beszélt:

„A Sauber egy nagy múltú, de kicsi, valamelyest elavult infrastruktúrájú csapat volt, hiányzott az emberi erőforrás, hiányoztak a megfelelő munkamódszerek, erőforrások, a megfelelő tesztelés, a szimulátor, felújított szélcsatornára és hatékonyabb, kibővített gyártási kapacitásra volt szükség” – sorolta a kihívásokat Binotto.

„A cél természetesen az, hogy egy napon világbajnokok legyünk. Hogy ehhez mi kell? Összeállítunk egy listát, aztán annak alapján haladunk, ez ilyen egyszerű. A Ferrarinál nem voltak ilyen programok, ott minden próba-szerencse alapon működött. Ott nem kellett terv a sikerhez. Ezzel ellentétben a német–svájci kultúrájú Audinál a tervek az elsődlegesek” – mondta a svájci–olasz szakember, kiemelve, hogy a legkevésbé sem lesz számukra, számára példa a Ferrari. „Miért is tekintenék példaként rájuk? 2008 óta nem nyertek semmit. Az Audival győzni akarunk.”