A Ferrari csendben, de tudatosan építi a visszatérését az idei szezonban. Miközben a Mercedes jelenleg előnyben van motorerő terén, az olaszok egy okos húzással próbálhatják megfordítani az erőviszonyokat. Áprilisban nem rendeznek futamokat a Bahreini és a Szaúd-arábiai Nagydíj elmaradása miatt, ezt a kényszerszünetet használja ki a Scuderia.

A tervek szerint a maranellói istálló jövő hónapban egy forgatási nap („filming day”) keretében tesztelhet – ez maximum 200 kilométeres pályahasználatot jelent a Pirelli legkemyényebb, ún, demógumijain. A helyszín nem más, mint a legendás Monza, ami az egyik leggyorsabb pálya az egész naptárban. A hosszú egyenesek miatt itt kulcsfontosságú az energia-visszatöltés és a végsebesség, és pont ezek azok a területek, ahol a Scuderia jelenleg le van maradva az ezüst nyilakhoz képest.

A maranellói csapat azért addig sem malmozik, dolgoznak az átforduló, úgynevezett Macarena-szárnyon. A koncepció működését egyelőre csak korlátozott körülmények között vizsgálták: először a bahreini teszten próbálták ki, majd a Kínai Nagydíj első szabadedzésén is pályára vitték az átforduló hátsó szárnyat, azonban a hétvége további részében már nem használták.

A friss információk szerint viszont nem engedték el az ötletet, az F1 Technical úgy tudja, hogy a Ferrari Japánba ismét magával viszi a megoldást, ahol újabb körülmények között folytathatják az adatok gyűjtését, de a teljes hétvégés bevetés sem kizárt.

A szuzukai forduló jövő hétvégén, március 27. és március 29. között zajlik majd, a szurkolóknak nem árt majd korán kelni, hiszen a futam magyar idő szerint reggel 7 órakor rajtol.

A szezon első két fordulóján Charles Leclerc és Lewis Hamilton is dobogóra állt már, Sanghaj után 67 ponton áll az olasz csapat, míg a Mercedes 98 pontjával vezeti a konstruktőri bajnokságot.

A cikk szerzője Szabó Máté