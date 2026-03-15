A Ferrari megint kiváló rajttal ugrott előre a 2026-os Forma-1-es Kínai Nagydíj rajtjánál, Lewis Hamilton egy darabig vezette is a versenyt, de aztán már inkább csapattársával küzdött az angol, Charles Leclrc-rel hosszú évek múlva is emlegetendő csatákat vívtak, miközben a Mercedes pilótái újabb kettős győzelmet hoztak.

A Hamilton-Leclerc meccseken voltak egészen hajmeresztő pillanatok is, ám a bokszutcából nem szóltak ebbe bele.

„Bízom bennük. Igen, húzós volt, mert nehéz lenne visszafogni őket, nem is akarom azt mondani nekik, hogy tartsák a pozíciót, nem is lett volna fair ma. Mindketten profik, mindketten szépen szerepeltek ma, ami jó a csapatnak, jó az F1-nek is általában, szóval szeretném, ha ez így is maradna” – nyilatkozta a futam után a Ferrari csapatfőnöke, Frederic Vasseur.

Hamilton így nyilatkozott a leintés után:

Tavaly ugyan a sanghaji sprinten első lett, de Hamiltonnak a mostani az első nagydíjas dobogós helyezése a Ferrarival. Vasseur így kommentálta az áttörést:

„Ez egy fontos lépés. Az első, ami fontos. Meggyőződésem, hogy ez is segít majd abban, hogy az élre kapaszkodhassunk. A cél a Mercedes. Persze észnél kell lennünk, jó hétvégénk volt, de még mindig messze vagyunk tőlük, négy-öttized az előnyük, ami nagyon sok.”

„A felzárkózáshoz mindenen dolgozunk. Az erőforrás mondjuk nem egyszerű, mert a hivatalos fejlesztési ablakig [a 6. forduló után lehet a motorokhoz nyúlni – a szerk.] az be van fagyasztva, de mindent beleadunk. Öttizedes csodaszert nem fogunk találni, a fő, hogy találjunk legalább öt területet, amelyekkel egy-egy tizedet lehet hozni” – magyarázta a francia.