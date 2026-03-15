A nagyon eseménydús 2026-os Kínai Nagydíjon a pole-ból induló Kimi Antonelli megszerezte első Forma-1-es futamgyőzelmét, mögötte George Russell kemény munkával hozta a 2. helyet, míg Lewis Hamilton csapattársával, Charles Leclerc-rel vívott hosszú, észbontó csaták után érte el első ferraris dobogós helyezését.

A top 3-mal David Coulthard beszélgetett a befutó után.

Kimi Antonelli (1.)

Nem találom a szavakat. Mindjárt sírok. Nagyon köszönöm a csapatnak… – kezdte könnyeivel küszködve az olasz. …hogy hozzásegítettek az álmom megvalósulásához. Nagyon örülök – már tegnap mondtam, hogy szeretném újra győzelemhez juttatni Olaszországot, és sikerült is, még ha a végén a frász is kerülgetett, amikor elfékeztem [a 14-es kanyarban]. De jó verseny volt, jó futam. A rajt nem volt a legjobb, talán túlságosan a belső ívre figyeltem, így túl sok helyet hagytam a Ferrarinak, de a tempó jó volt, így végül sikerült az élen beérnem.

Ami az egyéni bajnokságot illeti, nagyon az elején vagyunk még, csak hajtunk. George hihetetlen versenyző, minden téren nagyon erős, szóval nem könnyű megverni. És nagyon jó, hogy mellett dolgozhatok, nagyon sokat tanultam tőle. Várom a folytatást, de csakis az egyes versenyekre koncentrálok, aztán majd meglátjuk, hogy állunk az év végén.

George Russell (2.)

Először is hatalmas gratuláció Kiminek, mindig nagyon különleges az első futamgyőzelem! Idén lenyűgözően vezetett eddig, örülök, hogy itt lehetek mellette ma a dobogón, na meg ezzel a másik sráccal [Hamiltonnal]. Kemény küzdelem volt, megint mindkettőnek nagyon rossz rajtja volt, a Ferrarik megint kilőttek, de végül hoztuk az 1-2-t, ennél többet nem kívánhatunk.

Lewis Hamilton (3.)

Először én is hadd gratuláljak Kiminek, haver, nagyon-nagyon örülök a győzelmednek! Megtiszteltetés, hogy itt lehetek melletted ebben a pillanatban! Ő örökölte meg a korábbi helyemet ennél a nagyszerű csapatnál – gratulálok a Mercedesnek is! Egyelőre előnyben vannak, sok munka vár még ránk.

Amúgy nagyon élveztem a versenyt, nagyszerű volt a rajtunk, és bár nem tudtam magam mögött tartani a srácokat, de végig versenyben voltam. Nagyon rég nem volt ilyen élvezetes futamom, vagy talán még soha. Az idei autókkal lehetséges a küzdelem, és lenyűgöző csatánk volt Charles-lal, kerék kerék ellen, de végig nagyon sportszerűen, pont ahogy kell. Továbbra is hajtunk. Azt hiszem, egyszer összeértünk, de épp csak egy kicsit, csak egy puszi volt, amivel nincs gond. És erről szól ez az egész, ilyen a kemény versenyzés. És hadd mondjak köszönetet mindenkinek a Ferrarinál, amiért ilyen helyzetben lehetünk. Rendben, még nem egész ott vagyunk, ahol szeretnénk, azaz az élen, de nagyon jó alapokra építhetünk, szóval csak teljes gőzzel mennünk kell előre.