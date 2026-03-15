A mercedeses Andrea Kimi Antonelli nyerte a 2026-os Forma-1-es Kínai Nagydíjat csapattársa, George Russell és a ferraris Lewis Hamilton előtt. A fordulatos futamon aratott siker pályafutása első nagydíjgyőzelmét jelentette Antonellinek, és Hamilton is először pezsgőzhetett a dobogón a Ferrari színeiben.

Az 56 körös futam nem kezdődött simán a McLarennek: Lando Norris autóján már a rajt előtt probléma ütötte fel a fejét, így a címvédő a hatodik rajtpozíció helyett a bokszból eredhetett a mezőny után a williamses Alexander Albon társaságában. Hozzájuk csatlakozott még Gabriel Bortoleto is az Audival, majd gyakorlatilag percekkel a rajt előtt a másik McLaren, Oscar Piastri autója is eltűnt a rajtrácsról. Végül egyik autó sem rajtolt el.

Oscar Piastri's car has been pushed into the McLaren garage just before the Formation Lap! 😮#F1 #ChineseGP pic.twitter.com/pFmixhjnLH — Formula 1 (@F1) March 15, 2026

Ami a gumiválasztást illeti, közel a mezőny fele választotta a közepes gumikat a rajthoz, beleértve a Mercedeseket és a Ferrarikat is. A 8-9. helyről induló Red Bullok lágy gumikon kezdtek, míg a rajtrács második feléből indulók inkább a keményeket preferálták. A gridre 18 autó állhatott fel.

A rajtot Lewis Hamilton kapta el a legjobban a Ferrarival, a harmadik helyről az élre állt Andrea Kimi Antonelli Mercedese elé. A Ferrari-Mercedes sormintát Charles Leclerc, George Russell folytatta, mögöttük pedig a két Alpine következett Pierre Gasly, Franco Colapinto sorrendben. Az első kör izgalmas jelenetét Isack Hadjar (Red Bull) szolgáltatta egy hajmeresztő megforgással, azonnal gumit kellett cserélni az autón.

A Ferrari-vezetés nem tartott sokáig, már a második körben elment Hamilton mellett Antonelli, Leclerc mellett pedig Russell. A Mercedes 1-2, azaz a rajtsorrend a negyedik kör elején vissza is állt, Russell feljött a második helyre. Innentől egy darabig a középmezőnyben zajló események szolgáltatták a látványosságot, például Max Verstappen felzárkózása a Red Bull-lal, aki ismét rengeteg helyet veszített a rajtnál.

A két Alpine mögött Esteban Ocon (Haas), Liam Lawson (Racing Bulls), Arvid Lindblad (Racing Bulls) és Verstappen haladtak a pontszerző helyeken, a három energiaitalos autó kergette szorosan egymást a pontszerző zóna végén. A négyszeres bajnok rohamának hamar véget vetett a gumikopás, kilenc kör után inkább a visszapillantót kellett figyelnie Oliver Bearman (Haas) miatt. Meg is kezdte a tervezett kerékcseréket Verstappen a tizedik körben Lawsonnal együtt.

Mire kijöttek a bokszból, lényegében jött is a biztonsági autó: Lance Stroll Aston Martinja állt meg rossz helyen a pálya szélén. Az időkedvezményes gumicsere-lehetőséget az első ötös ki is használta, de ez meg is kavarta a sorrendet, mert a kemény gumin kezdők jellemzően nem cseréltek. A safety car mögött Antonelli, Colapinto, Ocon, Russell, Hamilton, Lindblad, Leclerc, Nico Hülkenberg (Audi), Gasly, Bearman volt a legjobb tíz sorrendje. Verstappenék az egy körrel korábbi cserével csúnyán visszaestek.

A 13. kör végén a biztonsági autó kihajtott a pályáról, újraindulhatott a száguldás. A restartnál Hamilton megelőzte Russellt, így feljött a negyedik helyre, de még ugyanebben a körben Ocont is letudta. A csapattárs Leclerc is előremozgott Lindblad kárára, sőt, Russellt is megelőzte. A Ferrarik jól mozogtak, Hamilton 15. körben már második volt, Leclerc is feljött a harmadik helyre, a brit pedig közeledett Antonellire.

Russell az előremozgást csak a 16. körben kezdte meg, egy kör alatt feljött a negyedik helyre. A 17. körben már visszaállt a top4 “rendje”, és ekkor már Verstappen is újra pontszerzőként autózott. Pár kör elteltével a Mercedesek is magukra találtak, leginkább Russell volt, aki a Ferrarikat kezdte ostromolni. Mögöttük sem volt unalmas az élet, Colapinto a használtabb gumikon feltartotta a két Haas-versenyzőt, Gaslyt és Verstappent is. Jól elbíbelődtek egymással a fiúk, Colapinto a 22. körig tudta tartani magát Bearmannel szemben, akit Verstappen követett. Közben ehhez az ötöshöz Hülkenberg is csatlakozott, ő is elkezdett előrelépdelni.

Az élen autózó négyes körönként kb. 1,5 másodpercet adott a mögöttük érkezőknek, így csak egymásra kellett figyelniük. Antonelli az élen némi előnyt szerzett a Ferrarik előtt, Hamilton mögött azonban feltorlódott Leclerc és Russell is a 24. körre. Leclerc nem is akart beragadni, megelőzte a csapattársát, melyet a brit csapattárs nem akart hagyni. Russell is próbált résen lenni – a hármas csata pedig csak Antonelli előnyét növelte, az addigi 2-ről 4 másodpercre. A csata még komolyabb szintre emelkedett a trió közt a 27. körben. A két Ferrari meccsét Russell kihasználta és Hamiltont átlépte – Antonelli előnye 7 másodpercre nőtt.

Russell végül a 29. körben tudta átlépni Leclerc Ferrariját. A két Mercedes között a különbség közel 8 másodpercre nőtt, nagy esélyt kapott a győzelemre az olasz versenyző.

A korábbi csaták főszereplői, Ocon és Colapinto az első kanyarban kiütötték egymást a futam derekán, Ocon rögtön el is ismerte hibáját, és kapott is az esetért egy 10 másodperces büntetést. A Haas jobban sérült, de az Alpine pontszerzési esélyeit sem növelte a megforgás. Ekkortájt a másik Aston Martinnal Fernando Alonso is feladta a versenyt, ő a bokszban fejezte be a körözést.

A Ferrarik Russell nélkül is folytatták egymás gyepálását. Hamilton a 36. körben visszavette a dobogós helyet, de Leclerc nem adta fel, a 40. körben egy rövid ideig ismét harmadiknak tudhatta magát. Noha kívülről igencsak hajmeresztőnek tűnt egy-két manőver, Leclerc azt rádiózta, hogy élvezi a csatát. Több csata mondjuk nemigen volt innentől kettejük között, Hamilton lelépte csapattársát.

Tíz körrel a leintés előtt Verstappen alatt adta meg magát a Red Bull, arra még volt ereje a kocsinak, hogy lassan visszaguruljon a garázsba.

A Kínai Nagydíj utolsó körei innentől már nyugiban lepörögtek, leszámítva egy Antonelli-elfékezést a hosszú egyenes végén. Közte és Russell között a különbség így is nagy volt, a leintéskor az olasz pilóta szűk 6 másodperccel korábban haladt át a célvonalon csapattársa előtt. Hamilton hátránya már fél perc környékén volt, a britet Leclerc kísérte a célba.

A középmezőnyből Bearman nagyot szakított ötödik helyével, Gasly hatodik lett Lawson, a Red Bullnak végül pontokat mentő Hadjar, a williamses Carlos Sainz és az ütközés után végül mégis pontszerző Colapinto előtt.

A bajnokságok állása:

Russell – 51 p Antonelli – 47 p Leclerc – 34 p Hamilton – 33 p Bearman – 17 p Norris – 15 p

Mercedes – 98 p Ferrari – 67 p McLaren – 18 p Haas – 17 p Red Bull – 12 p Racing Bulls – 12 p

A 2026-os Forma-1-es szezon két hét múlva Japánban folytatódik.