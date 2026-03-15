Azok után, hogy a Forma-1-es Kínai Nagydíj szombati sprintjét is a bokszutcából rajtolva kezdte, újra ismerős környezetből vághat neki egy futamnak Alexander Albon. A Williams-pilótára a vasárnapi nagydíj előtt is ez a sors vár azok után, hogy a csapat hozzányúlt a futómű-beállításokhoz a parc fermé alatt.

Albon ezzel nem veszített sokat, az időmérőn ugyanis már a Q1-ben elvérzett, csak a 18. rajthelyet kell feláldoznia. A pilóta egyébként az első versenyző a 2026-os Forma-1-es szezonban, akinek a bokszból kell rajtolnia, ráadásul rögtön duplázónak is mondhatja magát a sprintnek köszönhetően.

A Williams igencsak gyatrán kezdte a Forma-1-es szezont, az erősorrendben csak az önmagát szétrázó Aston Martin, valamint a teljesen a nulláról felhúzott Cadillac áll mögöttük. A gyenge teljesítmény már akkor borítékolható volt, amikor az első, nem közvetített barcelonai tesztre el sem tudott utazni a csapat.