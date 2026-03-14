A mercedeses George Russell nyerte a Forma-1-es Kínai Nagydíj sprintjét a Ferrari párosa, Charles Leclerc és Lewis Hamilton előtt.

A 19 körös száguldást csak 21-en kezdték a rajtrácsról, Alexander Albon a bokszból indult a Williamsszel egy büntetés miatt, melyet a futóműve parc fermé alatti átállításáért kapott. A legtöbb pilóta közepes gumikon vágott neki a száguldásnak, bár Isack Hadjar (Red Bull) a 10. helyről bevállalta a lágy gumikat, míg hátrébb Liam Lawson (Racing Bulls), Carlos Sainz (Williams) és Fernando Alonso (Aston Martin) a kemény keveréknek szavazott bizalmat.

A rajt tiszta volt, leszámítva Andrea Kimi Antonellit: a Mercedes olasz pilótája teljesen visszaesett a rajtnál a második helyről. Nagyot ugrott előre a Ferrarival Lewis Hamilton, pár kanyar után már vezette is a sprintet, de a hátsó hosszú egyenesben a pole-ból induló George Russell visszaelőzte őt a Mercedesszel. A másik Ferrari-pilóta, Charles Leclerc is előrelépett a harmadik helyre, megelőzve a két McLarent. Antonelli a nyolcadik helyen kapaszkodott meg, majd előzgette magát előre.

Az első körben volt néhány összeérés és alkatrész-elrepülés is, és az egyik Racing Bulls is megforgott Arvid Lindbladdal a volánnál. Max Verstappen a Red Bull-lal is szinte állva maradt a rajtnál, gyakorlatilag a mezőny végéről kellett újra előrejönnie.

Hamilton folytatta a civakodást Russell-lel, a második körben visszavette a vezetést, és hárman, Leclerc-rel kiegészülve hamar elléptek Lando Norristól. A vezetés nem volt kőbe vésve: a Mercedes britje a hátsó egyenesben, a Ferrari britje a célegyenesben volt erősebb, és általában ott előzték is a másikat. Közben mögöttük is összeállt egy másik hármas, melyben Antonelli próbálta átrágni magát a papaja autókon.

Az ötödik kör végén Russell megelőzte Hamiltont, akinek nem volt azonnali válasza a Mercedesre. Leclerc viszont szintén tettre kész volt, a Ferrarik pedig innentől inkább egymással voltak elfoglalva.

Antonelli a hetedik körben feljött a negyedik helyre, ekkorra viszont már 10 másodperces büntetés volt a tarsolyában: az olasz az első körben Hadjar Red Bullján támasztotta meg magát, amit nem néztek el a stewardok. Közben a Ferrarik között is volt egy helycsere, Leclerc vette át a második helyet a Russellről ekkorra már lemaradó Hamiltontól. A Ferrarik egyébként igencsak hajmeresztő csatát vívtak: nem csak lassították, de majdhogynem ki is ütötték egymást.

A Ferrarik villongásának eredményeképp Antonelli a 10. körben már Hamiltont támadhatta, a 11. körben meg is történt a helycsere.

11 kör után Arvid Lindblad a bokszba hajtott a Racing Bulls autójával, a brit újonc nem fejezte be a versenyt. Így tett a cadillaces Valtteri Bottas is, míg Nico Hülkenberg az Audival a pályán állt meg. A német miatt a 13. körben biztonsági autó lépett a pályára, amit ki is használtak a pilóták, és kereket cseréltek. Az egymáshoz közel lévő Ferrarik feltorlódása miatt az élmezőnyben Russell és Leclerc mögé Norris jött fel, Hamilton egy helyet visszacsúszott. Liam Lawson (Racing Bulls) és Oliver Bearman (Haas) kerékcsere nélkül álltak az 5-6. helyen, utánuk következett a büntetését letöltő Antonelli és Piastri. Verstappennek gyatra versenye volt, a lágy gumira váltás után is csak 14. volt a Red Bull hollandja.

LAP 16/19



Here's our Top 10 behind the @MercedesAMG Safety Car... 👇



Russell

Leclerc

Norris

Hamilton

Lawson

Bearman

Antonelli

Piastri

Gasly

Ocon#F1Sprint #ChineseGP pic.twitter.com/fnrHe3huHJ — Formula 1 (@F1) March 14, 2026

A biztonsági autó a 16. körben tért vissza a bokszba, három köre maradt a mezőnynek lerendezni a pozíciókat. A restartot Leclerc elszúrta, nagyon lemaradt Russell mögött már a célvonal előtt, így a brit komfortosan autózhatott a célba. Leclerc megőrizte második helyét, mögötte pedig Hamilton ért célba, aki átlépte Norris McLarenjét. Piastri hamar előrelépett az ötödik helyre, de ezt részben azért is tette, mert még a célvonal előtt megelőzte Antonellit. Mondhatni szerencséjére a Mercedes-pilóta is jó ütemben lépdelt előre, így az olasznak át tudta adni az ötödik helyet még a leintés előtt.

A maradék pontszerző helyeken Lawson és Bearman futottak be, Verstappen végül kilencedik lett.

A bajnokságok állása:

Russell – 33 p Antonelli – 22 p Leclerc – 22 p Hamilton – 18 p Norris – 15 p Verstappen – 8 p

Mercedes – 55 p Ferrari – 40 p McLaren – 18 p Red Bull – 8 p Haas – 7 p Racing Bulls – 6 p

A 2026-os Forma-1-es Kínai Nagydíj hétvégéje az időmérővel folytatódik magyar idő szerint szombaton reggel 8 órától, a nagydíj vasárnap reggel 8 órakor kezdődik.