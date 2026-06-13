A nyári szezon beköszöntével a FlixBus teljesen új lehetőségeket nyit meg a Horvátországba utazóknak. A magántársaság bejelentette, hogy a korábbi 130-ról 272-re növeli a horvát hálózatán belül elérhető városok és üdülőhelyek számát.

“Ez azt jelenti, hogy a Magyarországról érkező utazók egyetlen átszállással – jellemzően Zágrábban – olyan helyekre is eljuthatnak, amelyek korábban csak körülményesen voltak elérhetők. A nyári csúcsszezonra a napi járatok száma az első negyedévhez képest több mint 60 százalékkal nő, a turista szezon fokozott igényeire reagálva” – olvasható a társaság sajtóközleményében.

Fokozatos bővülés

A döntésnek köszönhetően zágrábi átszállással is könnyedén elérhetők olyan ikonikus horvát szigetek és tengerparti célállomások, mint például Pag, vagy Krk szigete, Veli Lošinj, Novi Vinodolski, Murter, Starigrad Paklenica valamint Medulin. A bővítés fokozatosan, a szezon előrehaladtával valósul meg. A Pag-szigetre vezető összeköttetés már május 30-tól, míg a Medulin és az isztriai járatok már június 1-jétől üzemelnek. A Rovinj és Starigrad Paklenica június 15-től, Novi Vinodolski és Veli Lošinj június 25-től, Krk szigete és Murter pedig július 1-jétől válik elérhetővé a magyar utasok számára.

A hálózatbővítés nemcsak egyszerűen új útvonalakat jelent – alapjaiban alakítja át az utazók lehetőségeit, és ahogyan egy régiót felfedeznek. A közösségi közlekedés kiterjesztése új városok, nemzeti parkok, szigetek és kisebb települések felé lehetőséget nyújt a turisták számára, hogy a szokásos turisztikai útvonalakon túlra is rugalmasabban eljussanak, miközben jobb összeköttetést biztosít a helyi közösségek számára” – Michal Leman, a FlixBus kelet-európai régiójának alelnöke.

Budapestről az Adriára

A fővárosból induló közvetlen FlixBus járatatok is széles körben lefedik a horvát tengerpart szinte teljes hosszát – az isztriai félszigettől egészen Dél-Dalmáciáig.

Az Észak- és Közép-Dalmáciába közlekedő éjszakai járattal Budapest Népligetből elindulva az utazók reggel érkezhetnek meg a dalmát tengerpart célállomásaira. Az útvonal érinti Zadar városát, valamint Biograd na Moru, Pakoštane, Pirovac és Vodice tengerparti településeket, továbbá Šibeniket és Trogirt. A végállomás Split, Dalmácia fővárosa, amelyet Budapest Népligetből mindössze 9 óra alatt lehet elérni.

Dél-Dalmácia és a dalmát riviéra felé minden nap közlekedő járat első tengerparti megállója Split, ahonnan tovább halad a dalmát riviéra üdülővárosain – Omišon, Baška Vodán, Makarskán és Podgorán – keresztül egészen Dubrovnikig. Ez az útvonal Miskolcról, Budapest repülőteréről, Népligetből, Kelenfölről és Siófokról egyaránt elérhető.

Az isztriai félsziget szerelmesei pedig éjszaka utazhatnak. Budapestről indulva a nyaralók reggel érkeznek meg Horvátország egyik legkedveltebb turista régiójába. A heti ötször elérhető útvonal érinti Fiumét, Pulát, valamint Rovinjt is.

Érdekesség, hogy az előzetes foglalási adatok alapján az utazók idén leginkább Splitet, Fiumét, Pulát, Rovinjt és Zadart keresik. Ezek a városok az élen járnak a Magyarországról indított foglalásokban, és jól tükrözik, hogy az utazók egyaránt vonzódnak Dalmácia és Isztria látványosságaihoz is.