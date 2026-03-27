Budapest nevezetességei, így többek között a Szent István Bazilika, a Hősök tere, a Szabadság szobor, vagy éppen a Parlament díszíti azt a Mercedes-Benz Tourismo típusú autóbuszt, amelyet szerdán leplezett le a sajtó számára a Flixbus. A zöld-fehér buszairól ismert társaság így kíván tisztelegni azelőtt, hogy tíz éve a magyar utasokat is az ügyfeleik között köszönhetik. A magyar főváros mostanra a közép-kelet-európai nemzetközi buszhálózat egyik fontos csomópontjává nőtte ki magát.

A történet 2016-ban indult idehaza, amikor a FlixBus Bécs és Budapest között elindította első, 902-es jelzésű viszonylatát. Az első szárnypróbálgatásokat dinamikus bővülés követte. Ha ma ránézünk a térképre, akkor azt láthatjuk, hogy Budapestről összesen 66 nemzetközi vonalra válthatnak jegyet az utasok, ami átlagosan napi 110 járatindulást jelent. A FlixBus jelenleg 17 ország 253 városát köti össze a magyar fővárossal, átszállás nélkül. Az elmúlt tíz évben (2016 és 2026 márciusa között) 8,5 millió utas vette igénybe a magyarországi FlixBus megállókat azzal a céllal, hogy eljusson egy szomszédos ország fővárosába, vagy hogy meglátogassa a családját, barátait, rokonait.

A legsikeresebb útvonal

A legkeresettebb és ezáltal a legjövedelmezőbb útvonalnak továbbra is a Budapest-Bécs viszonylat számít. Az elmúlt 10 évben a napi átlagos járatszám 10-ről 27-re nőtt, ami 161%-os növekedést jelent egy évtized alatt. “A 902-es ma a FlixBus teljes globális hálózatának legsűrűbben közlekedő járata, és a Magyarországról elérhető legnépszerűbb nemzetközi úticél – a második helyezettnél háromszor több jegy kel el rá” – olvasható a társaság sajtóközleményében.

A bécsi járatra nem mellesleg háromszor több jegy kel el, mint a második legnépszerűbb úti célnak számító pozsonyi viszonylatra. A magyarok emellett szívesen utaznak még Zágrábba, Krakkóba és Prágába.

Ezért keresik fel hazánkat

A FlixBus az évforduló kapcsán arra is kereste a választ, hogy a külföldiek miért szeretik felkeresni hazánkat? A több mint 28 ezer fő megkérdezésével készült, reprezentatív kutatás alapján elmondható, hogy a turisták többsége három, vagy annál több napot meghaladó nyaralás miatt érkezett Magyarországra (29%). A válaszadók szintén komoly hányada (26%) a családok, vagy barátok felkeresése miatt választotta a FlixBus-t. Jelentős még az üzleti utazók (12%) aránya és egészen kevesen, mindössze a válaszadók 4 százaléka választotta a FlixBus-t átszállás céljából.

A magyar FlixBus-ok üzemeltetésében összesen három alvállalkozó (FiveStars, HCC, Infinitours) vállal szerepet, akik 34 darab (Mercedes-Benz és Setra 531DT ) legfeljebb 5 éves turista busszal vesznek részt a nemzetközi utasszállításban.

Belföldön terjeszkednének

A tíz éves jelenlét tapasztalatai alapján a FlixBus egyértelmű üzenetet fogalmazott meg. “Magyarországon is szabad piaci alapon kellene működnie a távolsági közösségi közlekedésnek. A vállalat meggyőződése szerint a piacnyitás nemcsak versenyképesebbé tenné a közlekedést, hanem érzékelhetően javítaná az ország általános mobilitását és a kisebb városok elérhetőségét is” – olvasható a társaság sajtóközleményében. Első lépésként a FlixBus elindította első kabotázs járatát Magyarországon a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér, valamint a Keleti Pályaudvar között.

„A szomszédos országokban szerzett tapasztalataink azt mutatják, hogy ahol a távolsági buszközlekedés szabad piaci alapon működik, ott az utasok több lehetőséget kapnak, a kisebb városok jobban elérhetővé válnak, és a helyi turizmus is profitál belőle. Magyarország adottságai és az elmúlt tíz év folyamatosan növekvő utasszámai alapján úgy látjuk, hogy itt is megvan az igény és a potenciál erre” – jegyezte meg Michal Leman, a FlixBus kelet-európai régiójának alelnöke.

Fontos megjegyezni, hogy a liberalizáció kockázatokat is hordozhat magában. A Közlekedéstudományi Intézet (KTI) egy erre vonatkozó elemzésében felhívta a figyelmet arra, hogy a teljesen szabadpiaci modell egyik leggyakoribb következménye a szolgáltatási színvonal széttöredezése lehet.