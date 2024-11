Ennek ellenére a Flixbus-nál azt tapasztalják, hogy dacára a figyelmeztetéseknek, kevesen gondolnak a saját biztonságukra. Egy ilyen zöld autóbusszal az ember szinte biztosan átlépi az országhatárt. Magyarán több száz kilométert tesz meg vele. Ekkora távon mindenképpen indokolt becsatolni azt a kis két-, vagy hárompontos biztonsági övet.

A Flixbus minden évben vezetésbiztonsági rendezvényt tart partnerei számára. A Vezessnek exkluzív lehetősége nyílt megnézni egy ilyet Brünnben. Ebből az alkalomból a társaság sajtótájékoztatót is tartott, amelyen kiderült, hogy egyre népszerűbb a buszozás. A biztonsági öv becsatolása, viszont kevésbé.

Te vajon becsatolod az övet a buszon? 1 /10 A sofőröknek rántópadon való fékezést, vagy a hirtelen megcsúszást is tudniuk kell valahogyan kezelni A sofőröknek rántópadon való fékezést, vagy a hirtelen megcsúszást is tudniuk kell valahogyan kezelni Fotó megosztása: 2 /10 A FlixBus partnereinek flottájában számos Setra busz található A FlixBus partnereinek flottájában számos Setra busz található Fotó megosztása: 3 /10 A Németországba közlekedő távolsági buszoknál kötelező a mozgássérülteknek szánt lift A Németországba közlekedő távolsági buszoknál kötelező a mozgássérülteknek szánt lift Fotó megosztása: 5 /10 Minden buszon elérhető egy-egy részletes biztonsági leírás is az adott ország nyelvén Minden buszon elérhető egy-egy részletes biztonsági leírás is az adott ország nyelvén Fotó megosztása: 6 /10 Az első sorban, valamint a második ajtónál lévő üléspárnál hárompontos biztonsági öv áll rendelkezésre, a többi ülésnél pedig kétpontosakat használhatnak az utasok Az első sorban, valamint a második ajtónál lévő üléspárnál hárompontos biztonsági öv áll rendelkezésre, a többi ülésnél pedig kétpontosakat használhatnak az utasok Fotó megosztása: 7 /10 Scania alvázas Irizar i6s távolsági autóbusz FlixBus színekben Scania alvázas Irizar i6s távolsági autóbusz FlixBus színekben Fotó megosztása: 9 /10 A sofőröknek nedves úton kellett akadályt kerülniük, ami ezúttal egy vízfal volt A sofőröknek nedves úton kellett akadályt kerülniük, ami ezúttal egy vízfal volt Fotó megosztása: 10 /10 Tolatás hegynek felfelé, bóják között Tolatás hegynek felfelé, bóják között Fotó megosztása: Fotó megosztása:

„A globális trendek alapján elmondható, hogy egyre többen választják a hosszú távú utazásokra az autóbuszt. Az emberek utazási kedve 6 százalékkal nőtt 1960 óta és az utazók 59 százalékának kiemelten fontos, hogy fenntartó módon valósuljon meg az utazás” – világított rá Zdeněk Tesárek a Flixbus CZ üzletfejlesztési és üzemeltetési vezetője. Hozzátette: az USÁ-ban szembetűnő az autós kultúra visszaesése, a fiatal felnőttek körében ugyanis 12 százalékkal csökkent a vezetői engedélyek száma.

A Flixbus adatai szerint az utasok többsége, mintegy 80-85 százaléka Európában már online vásárolja meg a jegyét. A társaság természetesen érzékeli a nagyobb sportesemények, vagy rendezvények hatásait. „Az idei Futball Európa-bajnoksághoz kapcsolódóan 20 százalékos növekedést regisztráltunk a Csehország és Németország között közlekedő utasok számában a tavalyi év hasonló időszakához képest” – tette hozzá Tesárek.

Ezeket az országokat választottuk

Bizonyára sokakat foglalkoztat a kérdés, hova szeret utazni a magyar? Nos, honfitársainknak két kedvenc országa van, Lengyelország és Románia. Idén nyáron nagy mértékben nőtt a kereslet a Magyarország-Románia és Magyarország – Lengyelország között közlekedő járatokra. Fontos megjegyezni, hogy a Budapest-Krakkó viszonylat mindig is népszerűnek számított, nem csoda, hogy korábban olyan „fapados” társaságok is megpróbálkoztak ezzel a viszonylattal, mint például a LuxExpress. A Flixbus viszont Varsóba is kínál utakat, versenyt teremtve ezáltal a vonatnak, vagy a repülőnek.

Hazánkat is érintő trend, hogy jelentősen nőtt a Szlovákia és Horvátország között közlekedő Flixbus járatok száma is, mert ezek a buszok értelemszerűen Magyarországon haladnak keresztül. Emelkedett az utazások száma a nyári szezonban Szlovákia és Magyarország között is köszönhetően a kassai és ferihegyi repülőtér közötti utasforgalom növekedésnek. Mindent összevetve elmondható, hogy régiónkban 10 százalékkal növekedett a szállított utasok száma április és szeptember között.

A Flixbus számokban A társaság 44 országban van jelen és mintegy 5600 desztinációba közlekedtet buszokat (vagy vonatokat). Az utakat nap mint nap legalább 5600 Flixbus rója nemcsak Európában, hanem Észak-Amerikában, Latin-Amerikában és Ázsiában is (India és Törökország). A cég indulása óta több mint 400 millió utas váltott jegyet a társaság járataira. A vállalat munkatársainak száma jelenleg meghaladja az 5600-at. A társaság Németországban lépett először piacra, hazánkban pedig 2016-ban jelent meg. Ma már Európában – Fehéroroszország kivételével – szinte mindenhol jelen van, ideértve a háború sújtotta Ukrajnát is. Keleti szomszédunknál ráadásul idén tizenkilenc célállomással bővült a kínálat.

A biztonság az első

Mielőtt egy utas felszállna a Flixbus autóbuszara, először is ellenőrzik a jegyét, valamint a személyes iratait. A fedélzeten angolul és más nyelveken elmondják a szükséges tudnivalókat, többek között azt is, hogy az utasoknak be kell kapcsolniuk a biztonsági öveket. Miután felszálltam a Budapest-Brünn járatra, én is azt tapasztaltam, hogy ezt a kérést nagyjából az utazóközönség fele teszi meg. (Egy indiai fickó pedig az összes szabad helyet kipróbálta). Míg egy repülőn szinte mindenki megteszi, feltehetően azért, mert ott a légutaskísérők végig járják a sorokat és felszólítják renitens utasokat az öv használatára.

A biztonsági öv becsatolása a buszon is életet menthet. Egy karambolban, például egy szalagkorláttal való találkozás esetén az autóbusz felborulhat. Nem nehéz kitalálni, hogy az, aki ilyenkor nincs bekötve könnyen, kieshet az ablakon és akár a több tíz tonnás busz alatt végezheti. Ezt ép bőrrel a fizikai szabályai szerint nem lehet megúszni. A távolsági buszoknak szigorú borulásvédelmi szabályoknak kell megfelelniük. Ennek köszönhetően egy oldalra borulásnál a karosszéria jó esetben ép marad, még akkor is, ha az ablakok kitörnek. Sokkal több esélye van tehát túlélnie egy balesetet egy utasnak a buszon akkor, ha be van kötve, mint ha nincs!

„A biztonsági öv bekötése a leghatékonyabb dolog, amit egy utas megtehet, hogy megvédje magát bármilyen balesetben, függetlenül a járműtől. A biztonsági öv kötelezővé tétele Németországban közvetlenül kapcsolódik a halálos közlekedési balesetek számának csökkenéséhez”– jegyezte meg Thorsten Meyer, a FlixBus biztonsági szakértője. Kiemelte: bár minden távolsági buszon van biztonsági öv, ennek ellenére még egyetlenegy gyártó sem rendelkezik a használatukat ellenőrző megoldással.

A társaság éppen ezért úgy döntött, hogy minden platformot felhasznál arra, hogy felhívja az utasok figyelmét erre. Egyfelől az e-mailben megkapott jegyeken és tájékoztatókon is olvasható ez a figyelmeztetés, de a közösségi médiában kommunikálják a kérdést. Emellett figyelemfelhívó matricákat helyeznek el az autóbuszokon. A FlixBus járatain nincsenek utaskísérő kisasszonyok (van olyan versenytárs, ahol viszont igen), így ők nem tudnak végig menni, hogy ellenőrizzék. Ki tudja, lehet ezt a buszvezetőkre bízzák a jövőben? Talán az lenne a legjobb, ha mélyen megülne ez a fejekben és olyan természetessé válna, mint a személyautók esetében.

Az övek becsatolása után nyugodtan hátra dőlhet egy távolsági buszon. A Német Statisztikai Hivatal statisztikái szerint a távolsági buszok a legbiztonságosabb közlekedési eszközök közé tartoznak. Más közlekedési eszközökkel összehasonlítva a távolsági buszok baleseti aránya jóval alacsonyabb, mint a személyautóké, vagy a motorkerékpároké. A FlixBus a biztonság növelése érdekében bevezette, hogy minden éjszakai útra kizárólag váltósofőrrel engedi csak útnak indulni az autóbuszait. A társaság szerint emellett autóbuszaik korszerű vezetéstámogató rendszerekkel, többek között sávtartó asszisztenssel, fáradtságérzékelővel és vészfék asszisztenssel is el vannak látva.

Zöldebb lesz a FlixBus Az eseményen lehetőségünk nyílt feltenni néhány kérdést, Toropila-Vakula Zsófiának, a FlixBus magyarországi üzletfejlesztésért felelős munkatársának. A szakember többek között elárulta, hogyan ellenőrzik szolgáltatásuk színvonalát, de a társaság jövendőbeli terveiről is beszámolt. Ha jól tudom a FlixBus-nak nincs saját flottája, kizárólag alvállalkozókkal dolgozik.

Saját flottával nem rendelkezünk Európában, így Magyarországon sem. Globálisan nézve több mint ezer partnerrel dolgozunk együtt, hazánkban néhány kis- és közepes vállalkozással vagyunk szerződésben. Vannak-e az alvállalkozókkal szemben úgymond technikai elvárások az autóbuszok terén?

Alapelvárás értelemszerűen az Euro VI-os károsanyag-kibocsátási normákat teljesítő buszok megléte. Fiatal flottával dolgozunk, nincs öt évnél idősebb autóbuszunk. Természetesen mivel ezek a buszok nem a mi tulajdonunkban vannak, ezért a műszaki előírásoknak megfelelő távolsági buszok alkalmazása a partnereink felelőssége. A FlixBus-nak vannak olyan elvárásai, amelyeknek meg kell, hogy legyenek az autóbuszokban. Ilyen például, hogy egy távolsági buszban hány ülés lehet. Ennek a kényelem szempontjából van jelentősége, hiszen az utasok számára fontos szempont, hogy mekkora lábtér áll rendelkezésre. Fontos, hogy az alvállalkozók figyeljenek arra, hogy a buszvezetők pihenő idejét tartsák be. Ezen a téren a törvényileg előírtnál szigorúbb szabályokat szabtunk. Meg van adva, hogy a hosszabb utakon kizárólag párban mehetnek. Éjszaka például három óránál nem vezethetnek többet. Van egy belső tréningünk, amit minden buszvezetőnek el kell végeznie. Éjszaka csak olyan gépjárművezető ülhet a volán mögé, aki ezt elvégezte. Mindig hangsúlyozzuk ezeken a képzéseken a gépkocsivezetők számára, hogy ha idő előtt fáradtnak érzik magukat, adják át a kormányt a kollégájuknak, vagy, ha egy egyedül vezetnek, akkor álljanak félre és tartsanak egy legalább fél órás szünetet. Önök szokták valamilyen módon ellenőrizni az autóbuszok műszaki állapotát?

A jogszabályi és műszaki előírásoknak való megfelelés az alvállalkozók felelőssége. A szolgáltatás színvonalát természetesen szoktunk ellenőrizni. Random módon, időről-időre feltűnhetnek ellenőreink egyes járatokon, de őket nem lehet kiszúrni, mert teljesen úgy vannak felöltözve, mint egy utas. Ők azt nézik, hogy a buszvezetők hogyan viselkednek az utasokkal, be tartja-e például az utasfelvétellel, vagy az utastájékoztatással kapcsolatos feltételeket. Újabban egyre több FlixBus logós időszak rendelkezik mozgássérülteknek fenntartott ajtókkal és számukra felszabadítható helyekkel.

Ez Németországban kötelező azoknál a nemzetközi viszonylatban közlekedő viszonylatoknál, ahol van belföldi jegyeladás. Mikor várhatók az alternatív hajtású FlixBus-ok nagyobb számban történő megjelenése Európában?

Az a vállalásunk, hogy 2040-re teljesen kibocsátásmentessé tesszük a működésünket. Ez magában foglalja az autóbuszok karbonlábnyomának csökkentését is. Jelenleg számos pilot projektben veszünk részt ezen a téren. A távolsági buszok terén jelenleg a Bio-LNG és villanyhajtás jöhet szóba, utóbbi esetén természeten szükség van egy megfelelő sűrűségű nyilvános töltőhálózatra. A célunk mindenképpen az, hogy egy zöldebb, elérhetőbb közlekedést ajánljunk az utasoknak.

Tolatás hátrafelé, szlalomozva

Hogy mennyire nem sétagalopp a Flixbus vezetésbiztonsági tréning, arról akkor győződtem meg, mikor a 13-14 méteres, háromtengelyes Setra buszokkal egy emelkedőn tolatva kellett felmenni a bóják között szlalomozva. Ez nem mindennapi helyzet, de az osztrák Alpokban, vagy a Beszkidekben, síszezonban azért van rá esély. A cseh, szlovák és magyar sofőröket tehát krízishelyzetek szimulálásával készítik fel a váratlan helyzetekre.

Ráadásul nem is egy, hanem három napig tartott a tréning és ez idő alatt olyan helyzeteket is gyakoroltak, mint például a rántópadon, vagy a vizes, csúszós talajon való fékezés, illetve a váratlan akadály kikerülése. „A gyakorlat teszi a mestert. A krízishelyzetek kezelése a közúton és azon kívül is szerves része a hivatásos járművezetők munkájának” – hívta fel a figyelmet, Thorsten Meyer, a FlixBus biztonsági szakértője.

A biztonságos közlekedéshez az utasok is hozzá tehetnek, ehhez csak annyi kell, hogy becsatolják a kétpontos, vagy a hárompontos biztonsági öveket az utazás teljes időtartama alatt. De nem csak FlixBus autóbuszokon, hanem minden távolsági járaton.