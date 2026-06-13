A Morris Commercial nemrég bemutatta a JE elektromos furgon legújabb, sorozatgyártása szánt változatát. Az újdonság az ’50-es évek ikonikus J-Type áruszállító utódjának tekinthető.

Ha ismerősnek tűnik az újdonság, az nem a véletlen műve. Az évtized a cég már megpróbálkozott a szériagyártás beindításával, de a folyamat jóval több időt vett igénybe, mint azt eredetileg tervezték. A Morris Commercial most azt állítja, hogy 2027-ben tényleg elindul a kis sorozatú gyártás a Milton Keynes-i üzemben, majd 2028-ban a szériagyártást is beindítja a Dél-Wales-ben található St. Athanban.

A helyzet azért reménykeltő, mert a Morris Commercial felvásárolta a Prodrive Composites nevű, alapvetően fejlett szénszálas szerkezetek gyártására specializálódott céget. Ez azért fontos, mert a JE villanyfurgon karosszériájának egy része is szénszálas kompozitból készül, csak úgy mint hajdanán egyes NABI autóbuszoknál.

Ez egy kishaszonjármű esetében talál költséges megoldásnak tűnhet, de a gyártó szerint a JE-re hosszútávú megoldásként tekintenek. Vagyis egy olyan járműre, amely sokáig képes szolgálni a fuvarozókat. Ezzel összhangban a hat köbméteres rakteret valódi fával, az utasteret pedig valódi bőrrel burkolták. Olyan áruszállító megalkotására törekednek, amely jelenleg még nincs a piacon.

A JE moduláris platformra épül, amely lehetővé teszi a zárt, a pick-up, valamint a mikrobuszos kialakításokat. A lítiumion akkumulátor a jármű padlólemezébe kerül, így nem vesz el helyet sem az utastérből, sem pedig a raktérből. A korábbi tervek szerint a JE a 60 kWh kapacitású akkumulátorral érkezhet és egy feltöltéssel 321 kilométert képes megtenni. A mostani hírek szerint azonban elképzelhető, hogy lesz egy nagyobb hatótávolságú (421 km) variáns is a kínálatban.

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És, hogy mennyi áru szállítható el a közepes méretű áruszállítóval? A gyártó szerint legalább egy tonnányi rakomány fogadására alkalmas a konstrukció. A kialakítás tekintetében a JE legújabb változata pontosan úgy néz ki, mint a 2019-ben bemutatott modell. Az eredeti Morris J-Type-hoz hasonlóan a JE is a kerékjárati ívekre szerelt fényszórókkal, rövid első túlnyúlással, krómozott dísztárcsás acélkerekekkel, osztott szélvédővel és a klasszikus kisteherautó ikonikus, körte alakú hűtőrácsának stilizált változatával rendelkezik.

A sorozatgyártásig még bőven van idő, de a Morris már most lehetővé teszi, hogy az érdeklődők egy online konfigurátorban összeállítsák a számukra ideális modellt. A felület 17 alapszínt, négyféle tető-, oldal-, kerék- és hűtőrács‑színt, valamint 14 különböző belső árnyalatot kínál, így a JE szinte teljesen személyre szabható. Azt egyelőre nem tudni, hogy az EU-ba is eljut-e ez a típus, de Nagy Britanniában már komoly kihívót kaphat a Volkswagen Bulli örökség zászlóvivője, a VW ID.Buzz.