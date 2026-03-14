Napos időben, 18 Celsius-fokos levegő- és 32 fokos aszfalthőmérséklet mellett vághatott neki a 2026-os szezon második időmérő edzésének a Forma-1 mezőnye Kínában. Mind a sprintidőmérőt, mind a sprintet George Russell húzta be a Mercedesszel, és figyelembe véve azt, hogy egy körön erősebbnek is tűnik az ezüst autó, meglepő lett volna, ha nem ők szerzik meg a pole-pozíciót.

A Q1 kezdete előtt már sor állt a bokszkijáraton, sokan szerettek volna hamar felkerülni az eredményjelzőre. Rövid idő alatt birtokba vette a mezőny a pályát, csak a két Mercedes, valamint a Cadillackel Sergio Perez maradtak a garázsban pár perccel tovább a többieknél. Szemben a sprintidőmérővel, már az első szakaszban lehetett lágy gumi használni, de a két Red Bull, valamint a ferraris Lewis Hamilton is közepes abroncsokkal haladt először. Ennek oka a sprint lehetett, mely során többen is kereket cseréltek és elhasználtak egy extra szett lágy gumit.

7 fotó

A szakasz ezzel együtt nem hozott meglepetést, a legjobb körét mindenki a lágy gumikon futotta. A sprintet feladó Arvid Lindbladot műszaki hiba hátráltatta, a Racing Bulls újonca azonban képes volt mért köröket futni, a továbbjutás is meglett neki. Búcsúzni kényszerült azonban a két Cadillac, a két Aston Martin és a két Williams. A továbbjutó 16 pilóta egyébként 964 ezreden belül végzett.

A Q1-gyel szemben a Q2-ben a Mercedesek voltak az első fecskék, szinte azonnal kigurult George Russell és Andrea Kimi Antonelli a bokszból. Hamar meg is futották a továbbjutáshoz elég erős kört, a Ferrari párosával együtt: Lewis Hamilton és Charles Leclerc kettéválasztotta Russellt, valamint a nála 4 tizedmásodperccel lassabb Antonellit.

A szakasz hajrájában necces helyzetben volt Isack Hadjar, de mázlija volt a Red Bull-pilótának, ugyanis a kiesőzóna tagjainak többségét megfosztotta a köridőjavítástól Gabriel Bortoleto. Az Audi brazilja maga is javított volna, de kicsúszott, sárga zászlós jelzést előidézve. Kiesett így a két Audi, Franco Colapinto (Alpine), Esteban Ocon (Haas) és a két Racing Bulls. Hadjar mögött Nico Hülkenberg (Audi) 2, Colapinto 5 ezredmásodperccel maradt le a továbbjutásról.

A szakaszt egyébként Antonelli húzta be, miközben Russell arra panaszkodott, hogy valami nincs rendben a kocsival, komoly alulkormányzottsággal küzd. Problémáját az első szárny sérülése okozta.

A Q3 váratlanul kezdődött: Russell Mercedese megállt az első kanyarkombinációban! A 63-as autó viszonylag hamar továbbindult, de a váltó 1-es sebességi fokozatban ragadt. A többiek addig is küzdöttek a pole-pozícióért: Antonelli ideje bizonyult a szintnek az első körök után, melyet Leclerc először csak 3 tizedmásodpercre tudott megközelíteni. Be is fért elé mindkét McLaren, de ők sem kerültek 2 tizedmásodpercnél közelebb az olaszhoz.

Russellnél ezerrel kereste a megoldást a Mercedes, kormányt is cseréltek az autón a bokszban a finálé előtt. A brit az utolsó pillanatban pályára hajtott, egyetlen Q3-as köre pedig a második helyre volt elég: két tizedmásodpercet kapott a csapattárs Antonellitől, aki ezzel a Forma-1 legfiatalabb pole-pozíciót szerző versenyzője lett 19 évesen, 6 hónaposan és 17 naposan.

A Ferrarik a végén lenyomták a McLareneket, Hamilton-Leclerc felállásban várhatják a rajtot vasárnap, mögöttük Piastrival és Norrisszal. A topcsapatok mögött Pierre Gasly volt a középmezőny legjobbja az Alpine-nal, verve a Red Bullokat és Oliver Bearmant (Haas).

A 2026-os Forma-1-es Kínai Nagydíj magyar idő szerint vasárnap reggel 8 órakor kezdődik.