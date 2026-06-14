Ki ne álmodozott volna már életében olyan furgonról, amivel egy kicsit eltűnhet pihenni a világ zaja elől. A kempingautóval való tudatos elvonulásnak két, jól beazonosítható nemzetközi mozgalma van: az egyik egy globális életstílus irányzat, amely a lakóautóval való utazást, a minimalizmust és a hétköznapokból való kiszakadást hangsúlyozza. A másik pedig az “overland” életforma, amelynek lényege a hosszú, önellátó utazás, amely gyakran hetekig, vagy hónapokig tart a kevésbé lakott területeken.

A most következő jármű jó eséllyel mindkét “mozgalmi” elképzelést képes kiszolgálni. Az ausztrál Trakka otthonos és felettébb praktikus kempingautót varázsolt a Volkswagen Californiából. Amikor a sofőr hosszabb időre leállítja a furgont és hátra megy, hogy kicsit a pihenésre fókuszáljon, akkor az első amit rögtön megtehet, hogy felállítja a szúnyoghálóval ellátott pop-up sátrat. Így állva lehet közlekedni az igények szerint variálható belső térben.

A jármű jobb oldalán, egyfajta fix elemként egy mosogatóval ellátott konyhaszekrény kapott helyet, amiben több hasznos rekesz, valamint egy 90 literes hűtőszekrény is rendelkezésre áll. Sőt, a tetején még egy főzőlapnak is jutott hely, amin könnyedén elkészíthetők a különféle finomságok. A hátsó traktusban háromszemélyes üléspad található, amiből estére könnyedén egy nagyobb francia ágyat hajtogathatunk magunknak.

Ki gondolná, milyen komfortos hálóágy lapul ebben a furgonban? És még így is könnyedén elérhető a csomagtartó magasságában található kis gardrób szekrény, amiben elhelyezhetők az évszaknak megfelelő ruhadarabok. A szekrény ugyanakkor a csomagtartó felől is tartogat egy kisebb rekeszt a kisebb eszközök, például takarítószerek számára.

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A Trakkadu névre hallgató járgányt úgy tervezték meg, hogy a kültéri tartózkodáshoz is ideális legyen. Éppen ezért egy kihúzató sátortetővel is felszerelték, de mobil asztalkával is felvértezték amit a külső tolóajtó oldalában állíthatunk fel. A hátsó ajtónál pedig a karosszéria sarkára akasztható külső zuhanyfej található. Így aztán a természet lágy ölén vehet egy frissítő zuhanyt a sofőr, vagy annak utasa. Gondoltak másféle szükségletekre is, de a WC-ből csak egy hordozható változat jutott a Trakkadu fedélzetére.

A modell hajtásáról 2.0 literes, 168 lóerős turbódízel motor gondoskodik. A 4Motion összkerékhajtás pedig magabiztos tapadást és stabilitást nyújt laza, csúszós útfelületen is. A felfedezés élménye tehát garantált, nem kell vele csak és kizárólag szilárd útburkolaton közlekedni.

Ha valamiért úgy alakulna, hogy többen csatlakoznak az utazáshoz, vagy pusztán vendégeket kíván a fedélzeten látni valaki, akkor sincs gond. A két elülső ülés ugyanis hátra fordítható, így akár öt fő is tarthat traccspartit. Sőt, a furgon közepén egy asztal is elhelyezhető, így akár a Trakkado ideális helyszíne lehet a családi, vagy baráti étkezéseknek is.

Mivel a tervezők az önállátásra rendezkedtek be, ezért a felnyitható tetőre 390 watt teljesítményű, integrált, a tető formájához illeszkedő napelemrendszert szereltek. Szükség esetén ez akár 650 W teljesítményűre bővíthető. A fedélzeti elektromos fogyasztók ellátása érdekében a Trakkaduban új, 48 voltos, hálózattól független elektromos rendszer áll rendelkezésre, amely 2 kWh kapacitású lítiumion akkumulátoron alapul, amely akár 5 kWh-osra is bővíthető. Az akkumulátorcsomagot a már korábban említett, tetőre szerelt napelem rendszer tölti fel.

Ez a furgon pontosan azt adja, amire egy modern nomád vágyik. Önállóságot, kényelmet és határtalan mozgásteret.