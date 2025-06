Az ülései kicsit olyanok, mintha egy menyét svédasztalnak nézte volna a kárpitjukat, ennek ellenére még mindig belengi a KGST-világ diszkrét bája azt a Nysa lakóautót, amely páratlan a maga nemében.

Rozsdának nyoma sincs a kerékjárati íveknél, mintha csak pár éve gördült volna le a gyártósorról. A különleges furgon Modliszewicében, a helyi technikai múzeumban áll, sok-sok Jelcz-el, valamint FSO autóval. Társaival ellentétben azonban külön tetőt kapott, így kevésbé van kitéve az időjárás viszontagságainak.

A Nysa több lépcsőben vált ismertté egykoron a magyar piacon. Réges-régen még városnéző kocsikat húzott a Budai Várban, aztán a ’60-as évektől keződően a Nysa 521S vált alapjárművé az Országos Mentőszolgálatnál. Gyors elhasználódásuk miatt az OMSZ összesen 8100 darabot kapott és a legtöbb példány 1987-ben (777 db) futott belőlük az utakon.

Visszakanyarodva a lakóautós változathoz, ez egyáltalán nem volt gyakori látvány Magyarországon, feltehetőleg egy gyári prototípusról van szó. A múzeumban kiállított változat azonban nem hagy kívánnivalót maga után, hiszen a lakófelépítmény és a fülke átjárható. Fedélzetén egy hatalmas, kihajtható ágy, egy vékony priccs, valamit egy tévé is rendelkezésre áll. Aludni azonban a kabin felett is lehetett, bár az a fekvőhely nem volt annyira tágas.

És ez még nem minden! Külön mosdóval, mini konyhával, illetve hűtővel is fel van szerelve. Igaz, utóbbi éppen csak akkora volt, amilyeneket régen a nyaralókban használtak. Az oldalakat belül fával burkolták, a padlón pedig műanyagot használtak a praktikum jegyében. Az összkép így is a ’80-as éveket idézi, egyáltalán nem került bele azóta semmilyen változtatás, ami egy kicsit is bezavarna a rendszerváltás előtti hangulatba.

A lakófelépítménybe kívülről is be lehetett lépni a kifelé nyíló ajtónak köszönhetően. Érdekes módon azonban ez nem a két tengely között, hanem a második tengely mögött volt, bal oldalon. A kis Nysa lakóautó sokáig attrakciónak számított a különféle kiállításokon, de jelenleg már múzemi példány. Aki szeretné bepillantani a lengyel lakóautóba, az az alábbi videó segítségével megteheti.