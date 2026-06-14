A Forma-1-es Barcelona-katalóniai Nagydíj 66 körös versenytávjából csak 29-et teljesített Nico Hülkenberg. A német pilóta lassan gurult vissza garázsához azok után, hogy autója teljesen megadta magát – úgy, hogy tulajdonképpen kutya baja nem volt.

De akkor mi történt a pontszerző helyen autózó versenyzővel? Hülkenberg lényegében a Racing Bulls versenyzőjének, Liam Lawsonnak lett az áldozata. “Az egyik kerekét letette [a 12-es kanyar – a szerk.] kavicsos külső részére, és rengeteg sódert felkapott.”

“Valahogy az egyik kavics meghúzta a vészleállítót a bukókeret bal oldalán.”

“Ez pedig kinyírta a kocsit, teljesen lekapcsolt. Game over” – fogalmazott az egyszeres dobogós. “A kocsi meghalt, én meg csak visszagurultam a bokszba.”

Az esetre Lawson is reagált, aki nem akarta elhinni először a hallottakat. “Ez nagyon szerencsétlen” – mondta az új-zélandi. “Nyilván nem tudtam erről. Ha tudnék ilyen pontosan célozni ilyesmivel, az elég menő lenne! De nem tudtam erről, csak annyit, hogy kiesett.”

“Sosem láttam ilyet a pályafutásom során” – tette már hozzá Hülkenberg, aki meg is osztott pár fotót arról, hol érte kavicstalálat.

A Forma-1-es autókon a karosszérián található vészleállító kapcsoló (angolul Emergency Stop vagy E-Stop) arra szolgál, hogy baleset vagy műszaki hiba esetén gyorsan áramtalanítani lehessen az autót. A kapcsoló leállítja a motort, megszakítja az elektromos rendszerek tápellátását, beleértve a nagyfeszültségű hibrid rendszert is. Ez segít a pályabíróknak és a mentőszemélyzetnek biztonságosan kezelni az autót egy baleset után, csökkentve az áramütés és a tűz kockázatát. A kapcsoló általában egy jól látható, piros jelöléssel ellátott pont a karosszérián, amelyet kívülről el kell érni.