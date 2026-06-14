Osztrolenka (Ostrołęka) egy közepes méretű város Lengyelországban, amelyről korábban Petőfi Sándor is említést tett az Erdélyi hadsereg című versében. A mintegy 48 ezer lakosú város nemrég egy olyan eset miatt került a hírekbe, ami erősen megosztó lehet.

Egy fiatal sofőr ugyanis egyszer csak gondolt egyet és balra kanyarodásnál sportosabbra vette a figurát egy kereszteződésben, majd driftelni kezdett. Az akció nem csapott át gumiégetésbe, de a kamera felvétel tanúsága szerint megtett egy karikát a nedves úton. Ezt követően tovább hajtott.

A helyi rendőrség azonosította az autót és intézkedés alá vonta a sofőrt. A fiatal férfi azzal magyarázta a tettét, hogy egy kicsit stresszes napja volt, ezért ki akarta engedni a gőzt. Az egyenruhások ezt nem fogadták el és 1500 złoty-nak – átszámítva 124 ezer forintnak megfelelő – bírság cédulát nyújtottak át neki. Mindemellett bevonták a férfi vezetői engedélyét legalább három hónapra. Emellé még 10 büntetőpontot is kapott.

A rendőrség azzal indokolta a döntést, hogy zéró toleranciát hirdettek a másokat-, vagy a közlekedés rendjét szándékosan veszélyeztető sofőrökkel szemben. A jelek szerint erre szükség is van, a BMW-s akciója után, öt nappal később, június 6-án a város egyik körforgalmában egy magára hagyott roncsautóra bukkantak, amellyel azelőtt kidöntöttek egy lámpaoszlopot.

Könnyen lehet tehát, hogy a városban a jövőben is nagyobb szigorral fognak fellépni a szándékosan szabálytalankodó sofőrökkel szemben. A driftelésért pedig nem taps, hanem bírság és a vezetői engedély bevonása járhat.