A 77-es úton 143 km/órás tempóval mértek be a rendőrök egy Ferrari F8 Tributo-t, amely a felvétel készítésének pillanatában éppen egy Suzuki SX4 S-Crosst előzött. Mivel azon a Balaton-felvidéken futó útszakaszon legfeljebb 90 km/órával lehetne közlekedni, a sportautó így a megengedett sebesség közel másfélszeresével haladt.

Persze ez még mindig messze van a típus 340 km/órás végsebességétől: a 3,9 literes, ikerturbós V8-as motor 720 lóerőt ad le, amivel az F8 Tributo 2,9 másodperc alatt gyorsul százra. Közúton azonban már a 143 km/órás tempó is bőven a komoly gyorshajtás kategóriája. A jelenlegi jogszabályok szerint ezért a sofőrre 140 ezer forintos közigazgatási bírság vár. Ez fix összeg, nincs mérlegelés – a traffipax felvétele alapján automatikusan kiszabják. Nem derült ki, hogy a rendőrök megállították e az autóst, akkor 8 büntetőponttal is gazdagabb lett.

„A rendőrség ismételten felhívja a figyelmet, hogy a megengedett sebességhatárokat előzéskor is szigorúan be kell tartani. A nagy tempó nemcsak a sofőrre, hanem minden közlekedőre közvetlen veszélyt jelent” – olvasható a Veszprém vármegyei rendőrség ezzel kapcsolatos Facebook-posztjában.

A 77-es számú főúton rendszeresek a rendőrségi ellenőrzések és a VÉDA-kamerák, így az objektív felelősség elve alapján a bírságok helyszíni intézkedés nélkül is automatikusan érkezhetnek. Nem mindennap előz le egy Ferrari egy Suzukit, de a szabály az szabály — a közút nem versenypálya.