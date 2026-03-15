24-ről 22-re csökken a 2026-os Forma-1-es versenynaptár nagydíjhétvégéinek száma azok után, hogy a sportág bejelentette, az iráni háború, valamint az azzal járó fenyegetettség és utazási nehézségek miatt nem rendezik meg a Bahreini és Szaúd-arábiai Nagydíjakat. Hivatalosan egyébként a Forma-1 úgy fogalmazott, hogy a versenyeket “nem rendezik meg áprilisban”, de aligha lesz nekik máshol hely a zsúfolt versenynaptárban.

Sokáig lehetett arról hallani, hogy tervben van a kieső futamok pótlása európai helyszínekkel, azonban egyfelől a logisztika sem lett volna könnyen átszervezhető, másrészt pedig alkalmas versenypálya sem igazán lett volna. A beugrók között emlegették a portugáliai Portimaót, illetve Imolát Olaszországban, utóbbi lehetőségeit azonban korlátozta, hogy egy WEC-futamot már rendeznek ebben az időszakban az Emilia-romagnai Nagydíjak helyszínén.

A teljes kiesés azt jelenti, hogy áprilisban tavaszi kényszerszünetet tart a Forma-1: a március 29-ei Japán Nagydíj után legközelebb május 3-án, Miamiban állhat fel a rajtrácsra a 22 fős mezőny. Paddock-pletykák szerint Szaúd-Arábia erősen kapart azért, hogy megtarthassa a futamot, de ebbe nemigen kívánt belemenni az F1 a jelenlegi körülmények mellett.

Azzal, hogy így újrarajzolódott a naptár, a Forma-1-nek arról kell majd döntenie, hogy a csapatok felszerelései merre induljanak Japánból: Miami felé egyenesen, vagy közbeiktassanak egy extra állomást, ahol ideiglenesen lerakhatják a holmit.