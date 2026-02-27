2024 és ’25 után 2026-ban is 24 fordulóból áll a Forma-1-es világbajnokság, ahogy március első hétvégéjén megint csak a melbourne-i Ausztrál Nagydíjjal kezdődik, és december 6-án az Abu-dzabi Nagydíjjal zárul majd az idény.

A szinte pontosan kilenc hónapig tartó szezon ütemét racionalizálták itt-ott: földrajzi szempontból „összébb rázták”, a Kanadai Nagydíj korábbra, Miami utánra került, ez ugyanakkor azt jelenti, hogy a Monacói Nagydíj a hagyományos időpontjáról június elejére tolódik, egyben az lesz az első európai forduló.

Ahogy tudni lehetett, Imola, az Emilia-romagnai Nagydíj kikerült a naptárból, a hollandiai Zandvoort pedig ebben az évben búcsúzik, új helyszínként viszont érkezik Madrid – az utcai futam zárja majd az európai szakaszt szeptemberben. Két spanyolországi verseny lesz, hiszen Barcelona is marad.

Míg tavaly augusztusra került, a Magyar Nagydíjat idén újra július utolsó hétvégéjén tartják majd, a hungaroringi versenyt követően indul a négyhetes nyári szünet.

Monaco hagyományos időpontjának ejtése mellett új fejlemény, hogy Las Vegashoz hasonlóan idén egy másik helyszínen is szombaton lesz a futam: a bakui Azerbajdzsáni Nagydíj hétvégéje a szervezők kérésére módosult csütörtök‒péntek‒szombati lebonyolításra, ugyanis nemzeti ünnep esik vasárnapra.

Sokaknak jó hír lehet, hogy idén csak két tripla hétvége lesz, méghozzá a legvégén: az Amerikai, Mexikóvárosi és Sao Pauló-i Nagydíj alkot majd egy hármast, majd Las Vegas, Katar és Abu-Dzabi hármasa zárja az évet.

Ami a sprintekeet illeti, idén még nem nő a számuk – bár 2027-ben akár 12 is lehet -, azaz megint csak 6 hétvégén lesz módosított menetrend szombati rövid futamokkal. A helyszínek: Sanghaj, Miami, Montreal, Silverstone, Zandvoort és Szingapúr.

A 2026-os Forma-1-es világbajnokság menetrendje