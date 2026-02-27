2024 és ’25 után 2026-ban is 24 fordulóból áll a Forma-1-es világbajnokság, ahogy március első hétvégéjén megint csak a melbourne-i Ausztrál Nagydíjjal kezdődik, és december 6-án az Abu-dzabi Nagydíjjal zárul majd az idény.

A szinte pontosan kilenc hónapig tartó szezon ütemét racionalizálták itt-ott: földrajzi szempontból „összébb rázták”, a Kanadai Nagydíj korábbra, Miami utánra került, ez ugyanakkor azt jelenti, hogy a Monacói Nagydíj a hagyományos időpontjáról június elejére tolódik, egyben az lesz az első európai forduló.

Ahogy tudni lehetett, Imola, az Emilia-romagnai Nagydíj kikerült a naptárból, a hollandiai Zandvoort pedig ebben az évben búcsúzik, új helyszínként viszont érkezik Madrid – az utcai futam zárja majd az európai szakaszt szeptemberben. Két spanyolországi verseny lesz, hiszen Barcelona is marad. 

Míg tavaly augusztusra került, a Magyar Nagydíjat idén újra július utolsó hétvégéjén tartják majd, a hungaroringi versenyt követően indul a négyhetes nyári szünet.

Monaco hagyományos időpontjának ejtése mellett új fejlemény, hogy Las Vegashoz hasonlóan idén egy másik helyszínen is szombaton lesz a futam: a bakui Azerbajdzsáni Nagydíj hétvégéje a szervezők kérésére módosult csütörtök‒péntek‒szombati lebonyolításra, ugyanis nemzeti ünnep esik vasárnapra. 

Sokaknak jó hír lehet, hogy idén csak két tripla hétvége lesz, méghozzá a legvégén: az Amerikai, Mexikóvárosi és Sao Pauló-i Nagydíj alkot majd egy hármast, majd Las Vegas, Katar és Abu-Dzabi hármasa zárja az évet.

Ami a sprintekeet illeti, idén még nem nő a számuk – bár 2027-ben akár 12 is lehet -, azaz megint csak 6 hétvégén lesz módosított menetrend szombati rövid futamokkal. A helyszínek: Sanghaj, Miami, Montreal, Silverstone, Zandvoort és Szingapúr.

A 2026-os Forma-1-es világbajnokság menetrendje

március 6-8. Ausztrál Nagydíj
március 13-15. Kínai Nagydíj
március 27-29. Japán Nagydíj
április 10-12. Bahreini Nagydíj
április 17-19. Szaúd-arábiai Nagydíj
május 1-3. Miami Nagydíj
május 22-24. Kanadai Nagydíj
június 5-7. Monacói Nagydíj
június 12-14. Barcelona-katalóniai Nagydíj
június 26-28. Osztrák Nagydíj
július 3-5. Brit Nagydíj
július 17-19. Belga Nagydíj
július 24-26. Magyar Nagydíj
augusztus 21-23. Holland Nagydíj
szeptember 4-6. Olasz Nagydíj
szeptember 11-13. Spanyol Nagydíj
szeptember 24-26. Azerbajdzsáni Nagydíj
október 9-11.. Szingapúri Nagydíj
október 23-25. Amerikai Nagydíj
október 30. – november 1. Mexikóvárosi Nagydíj
november 6-8. Sao Pauló-i Nagydíj
november 19-21. Las Vegas-i Nagydíj
november 27-29. Katari Nagydíj
december 4-6. Abu-dzabi Nagydíj

A közvetítési időkre, a csapatokra vagy a pilótákra vagy kíváncsi?

A 2026-os Forma-1-es idény fordulóinak kezdési időpontjairól itt, a részt vevő csapatokról ide kattintva olvashatsz, a versenyzőket ebben a cikkben mutatjuk be.

