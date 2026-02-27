2024 és ’25 után 2026-ban is 24 fordulóból áll a Forma-1-es világbajnokság, ahogy március első hétvégéjén megint csak a melbourne-i Ausztrál Nagydíjjal kezdődik, és december 6-án az Abu-dzabi Nagydíjjal zárul majd az idény.
A szinte pontosan kilenc hónapig tartó szezon ütemét racionalizálták itt-ott: földrajzi szempontból „összébb rázták”, a Kanadai Nagydíj korábbra, Miami utánra került, ez ugyanakkor azt jelenti, hogy a Monacói Nagydíj a hagyományos időpontjáról június elejére tolódik, egyben az lesz az első európai forduló.
Ahogy tudni lehetett, Imola, az Emilia-romagnai Nagydíj kikerült a naptárból, a hollandiai Zandvoort pedig ebben az évben búcsúzik, új helyszínként viszont érkezik Madrid – az utcai futam zárja majd az európai szakaszt szeptemberben. Két spanyolországi verseny lesz, hiszen Barcelona is marad.
Míg tavaly augusztusra került, a Magyar Nagydíjat idén újra július utolsó hétvégéjén tartják majd, a hungaroringi versenyt követően indul a négyhetes nyári szünet.
Monaco hagyományos időpontjának ejtése mellett új fejlemény, hogy Las Vegashoz hasonlóan idén egy másik helyszínen is szombaton lesz a futam: a bakui Azerbajdzsáni Nagydíj hétvégéje a szervezők kérésére módosult csütörtök‒péntek‒szombati lebonyolításra, ugyanis nemzeti ünnep esik vasárnapra.
Sokaknak jó hír lehet, hogy idén csak két tripla hétvége lesz, méghozzá a legvégén: az Amerikai, Mexikóvárosi és Sao Pauló-i Nagydíj alkot majd egy hármast, majd Las Vegas, Katar és Abu-Dzabi hármasa zárja az évet.
Ami a sprintekeet illeti, idén még nem nő a számuk – bár 2027-ben akár 12 is lehet -, azaz megint csak 6 hétvégén lesz módosított menetrend szombati rövid futamokkal. A helyszínek: Sanghaj, Miami, Montreal, Silverstone, Zandvoort és Szingapúr.
A 2026-os Forma-1-es világbajnokság menetrendje
|március 6-8.
|Ausztrál Nagydíj
|március 13-15.
|Kínai Nagydíj
|március 27-29.
|Japán Nagydíj
|április 10-12.
|Bahreini Nagydíj
|április 17-19.
|Szaúd-arábiai Nagydíj
|május 1-3.
|Miami Nagydíj
|május 22-24.
|Kanadai Nagydíj
|június 5-7.
|Monacói Nagydíj
|június 12-14.
|Barcelona-katalóniai Nagydíj
|június 26-28.
|Osztrák Nagydíj
|július 3-5.
|Brit Nagydíj
|július 17-19.
|Belga Nagydíj
|július 24-26.
|Magyar Nagydíj
|augusztus 21-23.
|Holland Nagydíj
|szeptember 4-6.
|Olasz Nagydíj
|szeptember 11-13.
|Spanyol Nagydíj
|szeptember 24-26.
|Azerbajdzsáni Nagydíj
|október 9-11..
|Szingapúri Nagydíj
|október 23-25.
|Amerikai Nagydíj
|október 30. – november 1.
|Mexikóvárosi Nagydíj
|november 6-8.
|Sao Pauló-i Nagydíj
|november 19-21.
|Las Vegas-i Nagydíj
|november 27-29.
|Katari Nagydíj
|december 4-6.
|Abu-dzabi Nagydíj
A közvetítési időkre, a csapatokra vagy a pilótákra vagy kíváncsi?
A 2026-os Forma-1-es idény fordulóinak kezdési időpontjairól itt, a részt vevő csapatokról ide kattintva olvashatsz, a versenyzőket ebben a cikkben mutatjuk be.