Az F1 történetének második legrégebbi, egyben második legeredményesebb csapatát 1963-ban alapította az új-zélandi versenyző, Bruce McLaren. A brit alakulat első konstruktőri címe 1974-ben érkezett, melyet további kilenc követett azóta.

A McLaren 2025 végégig 203 futamgyőzelmet szerzett, 13 egyéni és 10 konstruktőri világbajnoki címet zsebelt be. Számtalan legenda vezetett náluk, többek között Emerson Fittipaldi, James Hunt, Niki Lauda, Alain Prost, Ayrton Senna, Gerhard Berger, Mika Häkkinen, David Coulthard, Kimi Räikkönen, Juan Pablo Montoya, saját neveltjükként náluk mutatkozott be a sportág legsikeresebb versenyzője, Lewis Hamilton, de megfordult náluk Fernando Alonso, Jenson Button, Daniel Ricciardo is.

A 2013-ban indult hanyatlás után 2024-ben talált magára a csapat, az angol Lando Norris és az ausztrál Oscar Piastri is megszerezte első, majd további futamgyőzelmeit, és bár az egyéni cím még nem jött össze, 1998 után 2024-ben újra konstruktőri bajnok lett a csapat. 2025-ben lazán sikerült a címvédés, sokáig úgy tűnt, az egyéni cím sorsa is csak Piastri és Norris között dől el, végül Max Verstappen is visszatért a versenybe, de a fináléban az angol ha hajszállal is, de megverte a hollandot, megszerezte első egyéni világbajnoki címét.

Ha az elődöket – Tyrrell, BAR, Honda, Brawn GP – is nézzük, hosszú évtizedekre nyúlik vissza az alakulat története, amely mai formáját viszont csak 2010-ben nyerte el, akkor lett a Mercedes gyári alakulata. A három szezonra visszatérő Michael Schumacherrel és Nico Rosberggel indított építkezés 2014-től hozott elképesztő sikerszériát: a már elhunyt Niki Lauda, valamint a most is irányító Toto Wolff vezetése alatt zsinórban nyolc konstruktőri, valamint hét egyéni bajnoki címet húztak be – utóbbiakból Rosbergnek egy jutott, Lewis Hamiltonnak hat.

131 futamgyőzelmükhöz Valtteri Bottas is hozzájárult 10-zel, a finnt 2022-ben váltotta az angol George Russell, aki mellé 2025-re Wolff protezsáltja – a főnök reményei szerint „az új Verstappen” –, a 18 éves olasz újonc, Andrea Kimi Antonelli került, hiszen a 2013 óta a Mercedesnél vezető Hamilton idén a Ferrarinál kezdett új fejezetet.

Russell tavaly szépen vette át a vezető pilót szerepét, számos dobogó mellett két győzlmet is behúzott, míg Antonelli újonchoz “méltón” hullámzóan, de nagy ígéretet muttva versenyzett – 2026-ra is maradtak, bár a szerződéseik nem szólnak hosszú időre.

Korábbi csapatszponzorációk után 2005-re az energiaital-gyártó megvásárolta az előző években sehova sem jutó Jaguar-csapatot, hogy saját alakulattal szerepeljen a Forma-1-ben, az első pár év építkezése után 2009-ben szaladt meg a szekér, Sebastian Vettel és Mark Webber párosa hozni kezdte a győzelmeket, 2010–13 között az istálló és a német pilóta zsinórban mind a négy konstruktőri és egyéni bajnoki címet behúzta. Az új motorformula 2014-es bevezetésével veszített versenyképességéből a Red Bull, de mindvégig élcsapat maradt, 2021 óta pedig újabb sikerkorszakukat élik Max Verstappennel.

Az alakulatot a kezdetek óta Christian Horner vezeti, ám az autók tervezésében 2025-től már nem segít a műszaki zseni, Adrian Newey, aki az Aston Martinnál folytatja. A Red Bull Racing két évtizedes történetében a feljebb említettek mellett vezetett például David Coulthard, Daniel Ricciardo, Danyiil Kvjat, Pierre Gasly, Alexander Albon és Sergio Perez is.

2025-ben Verstappennek nem sikerült a negyedik címvédés, de csak hajszállal maradt le a győzelemről, a holland teljesítményén túl azonban szinte minden folyamatosan változott: az idény elején melléje beültetett Liam Lawsont két forduló után Cunoda Jukira cserélték, nyáron kirúgták a kezdetektől szolgáló csapatfőnököt, Christian Hornert – utódja Laurent Mekies lett -, az év végén úgy döntöttek, hogy Cunoda ülését 2026-ra a tavaly bemutatkozott Isack Hadjarnak adják, ráadásul a szintén az alapítástól dolgozó Helmut Marko motorsportfőnököt is nyugdíjba kényszerítették.

A Red Bull 22. Forma-1-es idényére további óriási változást él meg: első ízben indulnk majd – a Ford segítségével, de – házon belül fejlesztett erőforrásukkal.

A Forma-1 legrégebbi résztvevője, mely a világbajnokság 1950-es indulása óta folyamatosan versenyez. A maranellói alakulat az olaszok „nemzeti csapata”, mely Enzo Ferrari, majd mások vezetése alatt 247 futamgyőzelmet, 16 konstruktőri, valamint 15 egyéni világbajnoki címet szerzett.

Az évtizedek alatt olyan ászok vezették a vörös autókat, mint Alberto Ascari, Juan Manuel Fangio, Phil Hill, John Surtees, Niki Lauda, Jody Scheckter, Gilles Villeneuve, Alain Prost, Nigel Mansell, a velük 5 egyéni bajnoki címet szerző Michael Schumacher, Kimi Räikkönen, Fernando Alonso, Sebastian Vettel – idén a velük már nyolcadik idényét kezdő Charles Leclerc, valamint tavaly érkezett a hétszeres világbajnok, Lewis Hamilton fut neki, hogy a tavalyi küszködés után az új korszakban az élen küzdhessenek.

Egy korábbi, sikertelen próbálkozás után 1977-ben indította útjára Frank Williams a mai napig működő, igaz, az alapító és a család kiszállása után pár éve már egy befektetési cég, a Dorilton birtokában lévő csapatot.

Az alakulat az 1980-as, 90-es években élte fénykorát, azóta hullámzóan teljesít, jártak már nagyon mélyen is. A múlt persze így is ragyogóan fényes, 9 konstruktőri és hét egyéni bajnoki cím jelzi, hogy valamit azért tudnak Grove-ban. A patinás brit alakulatnál olyan nevek vezettek, mint Alan Jones, Keke Rosberg, Nigel Mansell, Nelson Piquet, Damon Hill, Jacques Villeneuve, Jenson Button, Juan Pablo Montoya, Nico Rosberg, Felipe Massa vagy George Russell.

A fizetős pilótákkal való küszködések után 2025-re erős páros állt össze a James Vowles alatt újjáépülő csapatnál: Alexander Albon és a Ferraritól érkezett Carlos Sainz pedig együtt a konstruktőri a konstruktőri 5. helyet hozta nekik, a spanyol még két dobogós helyezést is szerzett. A Pilóták és a Mercedes-erőforrás is marad 2026-ra.

Az energiaital-gyártó Red Bull a főcsapat megalapítását követően rögtön a következő évben, 2006-ban a 80-as évek közepétől 20 éven át hősiesen, de nagyrészt eredménytelenül küzdő Minardi felvásárlásával második, utánpótlás-nevelésre szánt istállót is alapított.

A sokáig Toro Rosso, majd néhány évig AlphaTauri néven futó alakulatnál tanulta az alapokat többek között Sebastian Vettel, Jean-Eric Vergne, Daniel Ricciardo, Danyiil Kvjat, Carlos Sainz, Max Verstappen, Pierre Gasly és Alexander Albon.

2025-nek még Cunoda Juki és az újonc Isack Hadjar párosával futottak neki, de Liam Lawson már két forduló után visszakerült a faenzaiakhoz, míg a japán fellépett a nagycsapathoz. Ott Cunoda sem vált be, így ’26-ra az első évében nagy potenciált mutató Hadjart tették Verstappen mellé, míg Lawson az idény egyetlen újoncát, Arvid Lindbladot kapta cspatársául. A faenzai alakulat természetesen a ngycsapathoz hasonlóan a Red Bull Powertrains erőforrásait használja.

Az 1990-es évek elején Jordanként indult, majd volt egy-egy szezonra Midland, Spyker, hosszabb ideig Force India, végül a kanadai milliárdos Lawrence Stroll beszállásával előbb Racing Point, végül, 2021 óta Aston Martin a silverstone-i alakulat.

A brit sportkocsimárka neve alatt eddig mindössze három pilóta terelgette a zöld autók valamelyikét: a tulajdonos fia, Lance Stroll mellett az első két évben Sebastian Vettel, 2023 óta Fernando Alonso vezet. Abban az évben nagyot ugrottak előre – hét dobogós helyezés, konstruktőri 5. hely –, ám azóta visszacsúsztak a középmezőnybe.

Stroll papíron szupercsapatot állított össze a 2026-os nagy szabályváltozásokra: komoly befektetésekkel a legmodernebb gyárat építették fel Silverstone-ban, motorpartnerként megszerezték az elmúlt években a Red Bull-lal sikert sikerre halmozó Hondát – ne feledjük, névleg ugyan távozott a japán gyártó 2022 végén, de az energiaital-gyártó alapvetően az ő erőforrásukat használta –, számos komoly szakembert igazoltak le, köztük a sztártervező Adrian Newey-t, aki társtulajdonosként, műszaki főnökként és idéntől csapatfőnökként lenne hivatott a csúcsra juttatni a brit alakulatot, ám a téli tesztelés alapján keserves lesz a szezonkezdet, az erőforrás fejletlen, az autó radikális dizájn, de egyelóre nem állt össze – nem lenne meglepő, ha a nyáron már 45. születésnapját ünneplő Alonso idén bejelentené visszavonulását.

A Forma-1-ben 2016-ban mutatkozott be az amerikai motorsportban már tapasztalatokat szerzett gépipari mágnás, Gene Haas csapata. Az egyedüliként USA-beli központtal rendelkező, igaz, a kasztnijait az olasz Dallarával gyártató, hajtásláncának elemeit a Ferraritól beszerző alakulat első éveiben meglepően erős eredményeket villantott, ám az elmúlt néhány szezonban inkább csak a szponzor- és pilótacseréiről, valamint a mocskos szája ellenére – vagy épp miatt – népszerűvé vált csapatfőnökéről, Günther Steinerről volt ismert.

Steinert a 2024 elején váratlanul elküldték, az új főnök Komacu Ajao lett, akinek irányítása alatt minden várakozst felülmúlóan szerepelt az alakulat, melyhez ráadásul technikai partnerként az F1-es visszatérést előkészítő Toyota is csatlakozott.

A Haas 2025-től az Alpine-tól érkezett Esteban Ocon, valamint a 2024-es idény során a Ferrarinál, majd kétszer az amerikai alakulatnál is beugró angol Oliver Bearman kapott lehetőséget. A páros és a Ferrari-erőforrás maradt, ám fontos fejlemény, hogy az amerikai csapat egyszer szorosabb együttműködést épít az F1-ből 2009 végén kiszállt Toyotával, idén hivatalosan már TGR Haas F1 Team néven szerepel a szériában.

A Mercedeshez, az Aston Martinhoz hasonlóan számos áttétellel több évtizedre nyúlik vissza az enstone-i csapat múltja, mely az 1980-as években Benettonként indult, az ezredforduló után Renault-ként ért el bajnoki sikereket, hogy aztán a lotusos, majd újabb renault-s évek után a feltámasztott francia sportkocsimárka, az Alpine neve alatt szülessen újjá 2021-re.

Az alakulat évek óta csak kergeti a különböző kitűzött terveit, számtalan személycsere kapcsolódik a nevükhöz, kiemelkedő eredmény jóval ritkábban – eddigi legnagyobb sikerük a kaotikus kezdetű 2021-es Magyar Nagydíjon Esteban Oconnal elért győzelem volt.

A tanácsadóként visszatért egykori enstone-i vezér, Flavio Briatore irányítása alatt a hajrára magára találó csapat 2024 végén elbúcsúztatta Ocont, a francia Pierre Gasly mellett a saját nevelésű Jack Doohannal kezdte az idényt, de hat forduló után már Franco Colapinto kapott versenyzési lehetőséget, igaz, nem mutatott sokkal többet elődjénél. A csapat szégyenszemre a bajnokság utolsó helyén zárt.

2025 volt az alakulat utolsó éve Renault-motorokkal, idén már Mercedes-erőforrásokkal mennek, változatlan pilótafelállással.

Nevében új, de komoly múltra tekint vissza a Forma-1-ben gyári csapatával 2026-ban belépő német autógyártó. A négykarikás márka már néhány évvel ezelőtt felvásárolta az F1-be eredetileg 1993-ban belépett, privát alakulatként, valamint időszakosan a BMW és az Alfa Romeo csapataként is működő Saubert, mely idénre alakul át teljesen, immár az ingolstadtiak saját fejlesztésű erőforrását is használva.

A svájci alakulat amúgy szép fejezetet írt az F1 történetében, hozzájuk fűződik a Mercedes (motorszállítói) F1-es visszatérése, a Red Bull szponzorként való behúzása, nem mellesleg számtalan komoly név és leendő sztár kapott náluk lehetőséget – a teljesség igénye nélkül: Heinz-Harald Frentzen, Jean Alesi, Johnny Herbert, Nick Heidfeld, Kimi Räikkönen, Felipe Massa, Robert Kubica, Charles Leclerc.

A csapat 2025-re mindkét versenyzőjét lecserélte, Valtteri Bottas és Csou Kuan-jü helyett a tapasztalt Nico Hülkenberg, valamint a 2024-es Forma-2-es bajnok, a brazil Gabriel Bortoleto vezetett náluk, akiket 2026-ra is megtartottak.

Még 2023-ban indult az idén a Forma-1 legújabb, 11. csapataként belépő Cadillac története, eredetileg az 1993-ban egy nem túl eredményes F1-es év után az Egyesült Államokban édesapjával, az 1978-as F1-bajnok Mario Andrettivel közösen igen sikeres motorsport-birodalmat építő Michael Andretti projektjeként.

A Forma-1 elsőre elutasította a jelentkezést, de miután a General Motors a Cadillac márkájával és a 2029-re megépítendő saját erőforrás ígéretével beállt a projekt mögé, 2026-ra az indulási jogot is megkapták.

Az USA-beli és angliai bázissal is bíró alakulat idén – és az első pár évében – a Ferrari erőforrásait használja majd, az építkezést és a viszonylagos versenyképességet pedig két veterán, többszörös futamgyőztes pilóta, a tavalyi évet egyaránt a partvonalon kívül töltő Valtteri Bottas és Sergio Perez indításával igyekeznek biztosítani.