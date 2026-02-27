A 2017-es Forma-3-as bajnok, 2018-as Forma-2-es bajnok a McLaren neveltjeként 2019-ben mutatkozott be az F1-ben. Az angol tehetség gyorsan bizonyította, hogy megérdemelte a helyét a rajtrácson, első évében a műszaki hibás kiesésektől eltekintve nagyjából pariban volt csapattársával, Sainzcal, és így folytatta ’21-ben is, amikor a szocsi Orosz Nagydíjon a leszakadó esőben okosabb gumiválasztással nyerhetett is volna.

2021–22-ben alaposan elverte a többszörös futamgyőztes, jóval tapasztaltabb csapattársát, Daniel Ricciardót, aki mögött ’21-ben, Monzában szintén épp csak lemaradt egy győzelemről – 2023 második felében pedig Verstappen mögött messze a legeredményesebb versenyző volt. 2024-ben végre megszerezte első F1-es futamgyőzelmét, melyet további három követett még. Eredményeivel Norris lett Verstappen legközelebbi – de így is távoli – üldözője akkor, a bajnokságot a 2. helyen zárta. Jó ideig úgy tűnt, 2025-ben sem sikerül a csúcsra érnie, de a sezon végén bemutatott hajrájával végül 2 pontocskával megverte a címvédő hollandot, megszerezte első Forma-1-es világbajnoki címét.

Nemzetiség: angol

Születési év: 1999

Rajtszám: 1

Csapata(i): McLaren

Eredményei 2025 végéig

Bajnoki címek: 1 (2025)

Futamgyőzelmek: 11

Összes dobogós helyezés: 44

2024-es eredménye: 1. (423 pont)

Az ausztrál pilóta a Renault/Alpine neveltjeként járta végig az alsóbb kategóriákat, méghozzá igen eredményesen, hiszen 2020-ban Forma-3-as, 2021-ben Forma-2-es bajnok lett. 2022-re az Alpine tartalékosi állását kapta, ám a McLaren egy ügyes húzással elcsaklizta 2023-ra.

Az újonc a nehéz szezonkezdetet követően igen gyorsan elkapta a fonalat, időnként a jóval tapasztaltabb Norrist fenyegetve vagy megelőzve vezetett, Katarban sprintgyőzelmet is szerzett, Japánban és Katarban a nagydíjon is dobogóra állt. Első – csapatutasítással megtámogatott – futamgyőzelmét hazánkban, a 2024-es Magyar Nagydíjon szerezte, melyet egy sokkal fölényesebb siker is követett Bakuban. 2025-re tovább javult az ausztrál 15 fordulón keresztül egyenesen ő vezette a bajnokságot, ám az idény utolsó harmdásra leeresztett, végül csak a 3. lett.

Nemzetiség: ausztrál

Születési év: 2001

Rajtszám: 81

Csapata(i): McLaren

Eredményei 2025 végéig

Bajnoki címek: –

Futamgyőzelmek: 9

Összes dobogós helyezés: 26

2025-ös eredménye: 3. (410 pont)

A Mercedes neveltjeként 2019-ben, az előző évi GP2-es bajnokként a motorpartner Williamsnél mutatkozott be a Forma-1-ben, ott eltöltött három szezonja alatt hősies küzdelmek során számtalanszor épp lemaradva a pontszerzésről.

A 2020-as Bahreini Nagydíjon a beteg Lewis Hamilton pótlásaként villogott – igaz, egy rossz kerékcsere miatt végül csak a 9. lett –, amivel középtávon be is biztosította az előléptetését: ’21-re Valtteri Bottas utódjaként Hamilton csapattársa lett.

Az angol versenyző azóta néha remek teljesítményeivel, győzelmeivel, időnként buta hibáival hívta fel magára a figyelmet, mindenesetre Hamilton távozása miatt 2025-től a német márka már rá támaszkodott, ő pedig hozta is, amit lehett, számos egyéb dobogós helyezés mellett két futamgyőzelmet is bezsebelt. Hiába a jó teljesítmény, szerződését így is csak hosszas alkudozások után, és mindössze 2026 végéig hosszabbították meg.

Nemzetiség: angol

Születési év: 1998

Rajtszám: 63

Csapata(i): Williams, Mercedes AMG F1

Eredményei 2025 végéig

Bajnoki címek: –

Futamgyőzelmek: 5

Összes dobogós helyezés: 24

2025-ös eredménye: 4. (319 pont)

Hat nappal azután, hogy betöltötte 18. évét, már Forma-1-es versenyszerződést kapott a Mercedes neveltje, Andrea Kimi Antonelli. A 2006-os születésű olasz a csapatfőnök, Toto Wolff személyes protezsáltja, amolyan új, saját nevelésű Verstappent lát Lewis Hamilton utódjában.

Antonelli 2023-ban megnyerte a Forma-3-as bajnokságot, 2024-ben, a Forma-2-ben már nem remekelt, de ebben talán már benne volt, hogy a nagyközönségnél előbb ismerve a jövőt, az F1-re koncentrált. Forma-1-es bemutatkozásán, az Olasz Nagydíj első szabadedzésén csúnya autótöréssel kezdett, ám utána komoly felkészülési és tesztprogramot bonyolítottak vele.

Antonelli szépen nyitotta a 2025-ös idényt az esős Ausztrál Nagydíjon, Kanadában pedig már dobogóra is tudott állni, de teljesítménye erősen hullámzott, csak a szezon végére kapta el igazán a fonalat – megtartása ezzel együtt nem volt kétséges.

Nemzetiség: olasz

Születési év: 2006

Rajtszám: 12

Csapata(i): Mercedes AMG F1

Eredményei 2025 végéig

Bajnoki címek: –

Futamgyőzelmek: –

Összes dobogós helyezés: 3

2025-ös eredménye: 7. (150 pont)

A belga–holland tehetség még 17 évesen, minden idők legfiatalabb Forma-1-es versenyzőjeként mutatkozott be a sportágban 2015-ben. A Toro Rossónál eltöltött első idény után már második szezonjában átemelték a Red Bull Racinghez, ahol rögtön az első futamát megnyerte a barcelonai Spanyol Nagydíjon.

Jos Verstappen egykori F1-pilóta fia azóta sokszorosan túlszárnyalta édesapját, húszas évei közepére a sportág legeredményesebb versenyzői közé emelkedett, és bár 2021-es, első, az abu-dzabi szezonzárón elért bajnoki győzelme örökre csillagozott marad a versenyigazgató Michael Masi szakmaiatlan rögtönzése miatt, ám 2022-b3n és és főleg ’23-ban elképesztő dominanciával versenyzett, 2024-ben pedig az autó gyengébb formáját, a riválisok “feléledését” is jól kezelve lett újra bajnok.

A négyszeres világbajnok 2025 végéig a 233 futamából 71-et nyert meg, összesen 127-szer állt a dobogón, és bár a tavaly csak a nyári szünt után lendült bele igazán, a végén így is mindössze 2 pontot múlott, hogy ötszörös világbajnok legyen. A sikertelen címvédés után az 1-es rajtszámot is elveszítette, de a korábbi 33-as helyett volt csapattársa, Daniel Ricciardo jóváhagyásával a 3-assal folytatja.

Nemzetiség: holland

Születési év: 1997

Rajtszám: 3

Csapata(i): Toro Rosso, Red Bull Racing

Eredményei 2025 végéig

Bajnoki címek: 4 (2021, 2022, 2023, 2024)

Futamgyőzelmek: 71

Összes dobogós helyezés: 127

2025-ös eredménye: 2. (421 pont)

Miután Lawson megkapta az előléptetését, a Racing Bullsnál maradó Cunoda Juki mellé a Forma-2-ben 2024-ben a 2. helyen záró Isack Hadjart ültették 2025-re.

A 20 éves, algériai gyökerű francia a szezonnyitón ugyan a rajtig sem jutott el, már a formációs körön falnak ment, de utána az idény nagy részében minden elvárást felülmúlóan teljesített, a Holland Nagydíjon első F1-es dobogóját is megszerezte. Mivel a nagycsapatnál előbb Lawson, majd Cunoda is leszerepelt, nem volt meglepetés, hogy 2026-ra őt ültették Max Verstappen mellé.

Nemzetiség: francia

Születési év: 2004

Rajtszám: 6

Csapata(i): Racing Bulls, Red Bull Racing

Eredményei 2025 végéig

Bajnoki címek: –

Futamgyőzelmek: –

Összes dobogós helyezés: 1

2025-ös eredménye: 12. (51 pont)

Egymás utáni GP3-as és Forma-2-es bajnokként, a Ferrari neveltjeként mutatkozott be az F1-ben 2018-ban az Alfa Romeo Saubernél. Rendhagyóan, mindössze egy teljes szezon után emelték be a Ferrarihoz 2019-ben, amikor a négyszeres bajnok Sebastian Vettelt megverve, egyebek mellett két futamgyőzelmet – az egyiket a csapat otthonában, Monzában – szerezve igazolta a bizalmat.

A monacói versenyző azóta időmérős eredményeivel megmutatta (mára 23 pole), hogy a mezőny egyik, ha nem a leggyorsabb pilótája, ám hibái, bizonytalanságai miatt továbbra is egy kicsit sötét ló. A Ferrari ugyanakkor bízik benne, 2024 elején egészen ’29-ig lekötötte, amit abban az évben hárm győzelemmel hálált meg, 2025-ben viszont, a pocsék autóval egész szezonban csak 7 dobogós helyezést tudott összeszedni. A maranellóiak csodagyereke kezd frusztrált lenni, de egy erős autóval 2026 egyik favoritja is lehet.

Nemzetiség: monacói

Születési év: 1997

Rajtszám: 16

Csapata(i): Alfa Romeo Sauber, Ferrari

Eredményei 2025 végéig

Bajnoki címek: –

Futamgyőzelmek: 8

Összes dobogós helyezés: 50

2025-ös eredménye: 5. (242 pont)

A Forma-1 történetének statisztikailag legeredményesebb pilótája a McLaren neveltjeként – valamint friss GP2-bajnokként – 2007-ben mutatkozott be a Forma-1-ben, ahol már újoncévében, az akkor címvédő Fernando Alonso csapattársaként is az utolsó pillanatig versenyben volt a bajnoki címért, melyről végül egyetlen ponttal maradt le a ferraris Kimi Räikkönen mögött.

Hamilton 2008-ban már be is húzta a címet – igaz, akkor is mindössze egyetlen pont előnnyel –, majd egészen 2012-ig az élmezőny állandó szereplője volt a wokingi csapatnál.

Meglepetésre 2013-ra – Niki Lauda unszolására – a Mercedeshez szerződött a végleg visszavonult Michael Schumacher utódjaként, ahol 2014-től elképesztő sikerszériát indított – 2016 kivételével – minden bajnoki címet bezsebelt 2020-ig.

’21-ben keserű csalódás lehetett számára a botrányos szezonzáró, a két küszködős, győzelem nélküli szezon pedig megrendítette a bizalmát a Mercedesben, a 2024-es szezon előtt be is jelentették, hogy 2025-ben a Ferrarinál folytatja a hétszeres világbajnok, de 2024-ben így is hozott még két győzelmet a Mercinek.

Hamilton 2025-re nagy csinnadrattával érkezett meg a Ferrarihoz, ám a hétszeres világbajnok alaposan felsült az olasz csapatnál, 19 éves F1-es pályafutása során először egyszer sem sikerült dobogóra állnia vasárnap, ezzel az olasz csapatnál is négy évtizedes rekordot döntött meg. A 41 éves angol a téli szünet alatt feltöltődött a tesztelés során bizakodó volt, ugyanakkor nem titkolta, hogy nem tetszik neki az új szabályrendszer, valamint hogy hátrányban érzi magát, amiért új állandó versenymérnök nélkül fut neki az évnek. Egy újabb gyenge szezon valószínűleg elhozná a visszavonulását.

Az autóversenyzésen túl számos területen aktív: a popzene, a divattervezés, a társadalmi egyenlőtlenségek elleni küzdelem terén is.

Nemzetiség: angol

Születési év: 1985

Rajtszám: 44

Csapata(i): McLaren, Mercedes AMG F1, Ferrari

Eredményei 2025 végéig

Bajnoki címek: 7 (2008, 2014, 2015, 2017, 2018, 2019, 2020)

Futamgyőzelmek: 105

Összes dobogós helyezés: 202

2025-ös eredménye: 6. (156 pont)

A többszörös ralivilágbajnok és Dakar-győztes legenda fia Verstappennel együtt, 2015-ben mutatkozott be az F1-ben a Red Bull neveltjeként a Toro Rossónál. A hollanddal ellentétben – tisztességes eredményei ellenére – az energiaital-gyártónál nem kapott előrelépési lehetőséget, így 2017 utolsó futamain már a Renault színeiben szerepelt, és ugyanott folytatta ’18-ban is.

2019-re a McLarenhez igazolt, ahol a pontok számát tekintve ugyan megverte az újonc Lando Norrist, de nem váltotta meg a világot. 2021-re – amolyan megbízható második pilótának – a Ferrarihoz hívták, ahol szintén kicsit hullámzóan, de nemegyszer határozott, sőt agyas döntésekkel dobogós eredményeket, sőt, 2022-ben és ’23-ban egy-egy futamgyőzelmet is szerzett.

A fentiek ellenére a Ferrarinál nem hosszabbítottak vele, 2024-et ugyan még Maranellóban töltötte ki, méghozzá szép eredményekkel, ám Hamilton érkezése miatt új csapatot kellett keresnie, ez a Williams lett. A legendás alkulatnál nyögvenyelősen indult a munka, de őszre megára talált Sainz, és bár pontokban elmaradt a régi motoros Albontól, mégis ő szerzett két dobogós helyezést is grove-iaknak.

Nemzetiség: spanyol

Születési év: 1994

Rajtszám: 55

Csapata(i): Toro Rosso, Renault, McLaren, Ferrari, Williams

Eredményei 2025 végéig

Bajnoki címek: –

Futamgyőzelmek: 4

Összes dobogós helyezés: 29

2025-ös eredménye: 9. (64 pont)

A thai–brit pilóta még fiatal tiniként bekerült a Red Bull utánpótlásprogramjába, ám nem sokkal később ejtették is, és csak akkor jutott eszükbe újra, amikor 2018-ra pilótaszűkébe kerültek a Forma-1-ben. Az előző évi Forma-2-es harmadik 2019-ben George Russell-lel és Lando Norrisszal együtt mutatkozott be az F1-ben, természetesen a Toro Rossónál.

A faenzai csapatnál csak fél idényt töltött, ugyanis ő kapta a küszködő Pierre Gasly ülését. Francia elődjéhez hasonlóan ő sem felelt meg az elvárásoknak, ’21-ben tesztpilótának fokozták le.

2022-ben a Williamsnél kapott újra versenyzési lehetőséget, amit busásan meg is hálált, 2023-ban gyakorlatilag egyedül húzta fel az alakulatot a konstruktőri bajnokság 7. helyére, igaz, 2024-ben már nem remekelt annyira, az ideigleneseb beemelt ifjonc, Franco Colapinto úgymond “kontextusba helyezte” a thai versenyző teljesítményét. Az argentin 2025-ben elszürkült az Alpine-nál, Albon viszont a szezon nagy részében a hátán vitte a Williamst, oroszlánrésze volt abban, hogy megszerzték a konstruktőri 5. helyet.

Nemzetiség: thai–brit

Születési év: 1996

Rajtszám: 23

Csapata(i): Toro Rosso, Red Bull Racing, Williams

Eredményei 2025 végéig

Bajnoki címek: –

Futamgyőzelmek: –

Összes dobogós helyezés: 2

2025-ös eredménye: 8. (73 pont)

2021-ben a DTM-ben 2., 2022-ben a Forma-2-ben 3., a japán Super Formulában a 2. helyen végzett a Red Bull új-zélandi neveltje, aki 2025-től már a nagycsapatnál vezet az elküldött Sergio Perez utódjaként.

Az AlphaTaurinál/VCARB-nál 2023-ban és ’24-ben összesen 11 futamot teljesített Lawson az eddigi legtapasztalatlanabb versenyző, akit beemeltek a Red Bull Racinghez, korábban Alexander Albon 12, Danyiil Kvjat 19, Max Verstappen 23, Sebastian Vettel és Pierre Gasly pedig 26-26 kiscsapatos hétvége után kapott lehetőséget.

Igen mély vízbe dobták az új-zélandit, nem is tudott “úszni”, mindössze két nullázós hétvége után visszahelyezték a Racing Bullshoz, ahol aztán kisebb nyomás alatt, a jobban kezelhető autóval össze is szedte magát, 2026-ra is megtartották a faenzai alakulatnál.

Nemzetiség: új-zélandi

Születési év: 2002

Rajtszám: 30

Csapata(i): AlphaTauri/VCARB, Red Bull Racing, Racing Bulls

Eredményei 2025 végéig

Bajnoki címek: –

Futamgyőzelmek: –

Összes dobogós helyezés: 0

2025-ös eredménye: 14. (38 pont)

A svéd-indiai származású, de Angliában születtt, brit színekben induló 18 éves pilóta a Form-1 egyetlen újonca 2026-ban. 2021-ben került be a Red Bull utánpótlásprogrmjába, és bár a gokartozás után csak a nem túl rangos óceániai Formula Regionalban szerzett bajnoki címet, illetve 2023-ban Makaói Nagydíjat nyerte meg, a viszonylag egyenletes teljesítménye – 2024-ben 4. lett a Forma-3-ban, ’25-ben a 3. a Forma-2-ben -, valamint az igen komoly marketinpotenciál F1-es előléptetést hozott számára.

Nemzetiség: brit

Születési év: 2007

Rajtszám: 41

Csapata(i): Racing Bulls

Eredményei 2025 végéig

Bajnoki címek: –

Futamgyőzelmek: –

Összes dobogós helyezés: –

2025-ös eredménye: –

A 2024 végéig teljesített 401 futamával (404 nevezésével) a Forma-1 történetének legtapasztaltabb pilótája. A spanyol 2001-ben mutatkozott be a Minardinál, majd egy tesztelői évet követően 2003-ban a Renault versenyzőjeként tért vissza, ahol már az az évi Magyar Nagydíjon meg is szerezte első futamgyőzelmét. A francia alakulatnál 2005-ben ő szakította meg Michael Schumacher öt éven át tartó ferraris diadalmenetét, az addigi legfiatalabb világbajnok lett, majd 2006-ban duplázni is tudott.

2007-re a McLarenhez szerződött, ám ott gyorsan megromlott a viszonya az újonc Hamiltonnal és a csapatvezetéssel, „bosszúként” aktív szerepet vállalt a wokingi csapatnak 100 millió dolláros bírságot hozó kémügy leleplezésében, így 2008-ra vissza is tért az akkor már nem olyan versenyképes Renault-hoz. Ott abban az évben futamot nyert a Crashgate néven elhíresült bundázásnak köszönhetően az első Szingapúri Nagydíjon (majd Japánban teljesen saját erőből), de 2009 végén elhagyta a folyamatosan leépülő alakulatot, hogy a Ferrari versenyzője legyen.

Rosszkor került az olasz csapathoz, bár hősiesen küzdött, a Red Bull domináns éveiben nem tudott bajnoki címet szerezni, így 2015-re visszatért a McLarenhez, ahol újabb, még komolyabb kudarcok várták a rossz kasztninak és a pocsék Honda-motornak köszönhetően.

A spanyol 2018-ban – az F1-gyel párhuzamosan – meglehetősen szép szerepléssel vett részt az Indianapolisi 500 mérföldes Indycar-versenyen, majd miután az év végén kiszállt az F1-ből, a Toyotával két két Le Mans-győzelmet és két WEC-világbajnoki címet szerzett, ráadásul a Dakarba is belekóstolt.

2021-ben a Renault-ból Alpine-ná vált alakulatnál került vissza az F1-be, de viszonylag gyorsan kiábrándult, így 2023-ra az Aston Martinhoz szerződött a visszavonult Sebastian Vettel helyére. A veterán a szezon első harmadában remekelt, sorra hozta a dobogós helyezéseket, és bár az autó versenyképessége nyárra elpárolgott, így is a bajnokság 4. helyén zárt.

A versenyképesség ugyan 2024-re sem tért vissza, de Alonso “gyűrte az ipart”, sőt, 2026-ig hosszabbított, hogy lássa, mire jut majd az Aston a megszerzett Adrian Newey-val és az új szabályrendszer életbe lépésével egy időben érkező kizárólagos motorpartnerrel, a Hondával. A tesztelés nem vetít előre jó évt, így azzal együtt, hogy tavasszal apa lesz, nyáron pedig 45. születésnapját ünnepli majd, könnyen lehet, hogy a spanyol legenda F1-es búcsúszezonját figyelhetjük 2026-ban.

Nemzetiség: spanyol

Születési év: 1981

Rajtszám: 14

Csapata(i): Minardi, Renault, McLaren, Ferrari, Alpine, Aston Martin

Eredményei 2025 végéig

Bajnoki címek: 2 (2005, 2006)

Futamgyőzelmek: 32

Összes dobogós helyezés: 106

2024-es eredménye: 10. (56 pont)

A kanadai pilótát édesapja személye Forma-1-es versenyzésre predesztinálta, a divatmágnás Ferrari-rajongó milliárdos, Lawrence Stroll pénzt nem kímélve tolta végig fiát az alsóbb kategóriákon, majd komoly – fizetett – tesztprogramot követően 2017-ben a Williamshez is befizette/bejuttatta.

Stroll újoncidényében az Azerbajdzsáni Nagydíjon egy 3. hellyel villantott, de az évek során sosem volt képes egyértelmű szintlépésre, egyenletes jó teljesítményre. Ennek ellenére 2019-től az apja által megvásárolt és előbb Racing Pointra, majd 2021-re Aston Martinra átkeresztelt csapatnál folytathatta, ahol azóta is hullámzóan szerepelt, az általában gyenge eredmények mellett tavaly is sikerült néhány újonchoz illő hibát produkálnia.

Nem túlzás azt állítani, hogy a sportág leggyűlöltebb versenyzője, de a családi háttér mindez nem számít – addig marad, amíg szeretne, vagy amíg édesapja van az Aston élén.

Nemzetiség: kanadai

Születési év: 1988

Rajtszám: 18

Csapata(i): Williams, Racing Point, Aston Martin

Eredményei 2025 végéig

Bajnoki címek: –

Futamgyőzelmek: –

Összes dobogós helyezés: 3

2025-ös eredménye: 16. (33 pont)

A francia tehetséget F1-es bemutatkozása előtt párhuzamosan támogatta a Renault és a Mercedes, végül az utóbbinak köszönhetően kapott bemutatkozási lehetőséget 2016-ban a motorpartner Manornál. A sereghajtó megszűnése után a Force Indiánál töltött el három szezont, ahol többször is összeütközésbe került csapattársával, Sergio Perezzel.

Miután az új tulajdonos fia, Lance Stroll onnan „kitúrta”, Ocon 2019-et a Mercedes tartalékosaként töltötte, majd 2020-ra a Renault-hoz került, azóta is az enstone-i alakulatnál vezet. A 2021-re Alpine-ra átkeresztelt csapattal az az évi Magyar Nagydíjon futamgyőzelmet szerzett, ám akkori csapattársával, Fernando Alonsóval, majd tavaly Gaslyval is voltak konfliktusai a pályán. A 2024-es Monacói Nagydíjon történt ütközésüket követően betelt a pohár, nem sokkal később bejelentették, hogy az év végén elbúcsúztatják Ocont.

Bár az esős Sao Pauló-i Nagydíjon a francia még hozott egy 2. helyet a csapatnak, már nem is töltötte ki az idényt, azért, hogy szezon utáni gumiteszten új alakulatánál, a Haasnál vezethessen. Az amerikai csapatnál számára jó környezetbe került, nagyjából feszültség- és problémamentesen versenyzett, hozta a pontokat, de lassan fejére nőtt az újonc Oliver Bearman.

Nemzetiség: francia

Születési év: 1996

Rajtszám: 31

Csapata(i): Manor, Force India/Racing Point, Renault/Alpine, Haas

Eredményei 2025 végéig

Bajnoki címek: –

Futamgyőzelmek: 1

Összes dobogós helyezés: 4

2025-ös eredménye: 15. (38 pont)

A Ferrari-nevelt Oliver Bearman minden bizonnyal nem számított olyan 2024-es évre, amilyen jutott neki. A brit pilóta tavaly három ízben indult Forma-1-es nagydíjon: elsőként a Szaúd-arábiai Nagydíjon először a vakbélgyulladás miatt kórházba került Carlos Sainzot helyettesítette beugróként az olasz csapatnál, pontot is szerzett.

A Forma-2-ben ugyan nem remekelt, de a Ferrari-partner Haasnál így is kinézték, 2025-re szerződést is kapott, sőt, tavaly két alkalommal versenyzett is náluk: Bakuban az eltiltását töltő Kevin Magnussent pótolta, újra pontszerzéssel, majd Brazíliában újra a(az akkor beteg) dánt helyettesítette, igaz, nem túl fényes szerepléssel, de az akkor már mindegy is volt. Első teljes idényében Bearman is hullámzóan teljesített, de voltak igen erős hétvégéi, nem sokon múlott, hogy az első dobogó is összejöjjön. Az angolnak incidensekből is kijutott, 10 büntetőponntal kezdi 2026-ot, benne van a pakliban, hogy a szezon elején összeszed egy eltiltást.

Nemzetiség: angol

Születési év: 2005

Rajtszám: 87

Csapata(i): Ferrari, Haas

Eredményei 2025 végéig

Bajnoki címek: –

Futamgyőzelmek: –

Összes dobogós helyezés: –

2025-öss eredménye: 13. (41 pont)

A francia versenyző a Red Bull neveltjeként, 2016 GP2-es bajnokaként került a Forma-1-be 2017 végén a Toro Rossóhoz, a Renault-hoz távozott Carlos Sainz utódjaként. Az újonc ígéretesen szerepelt az energiaital-gyártó kisebbik alakulatánál, így 2018-ban már a nagycsapatnál vezetett Daniel Ricciardo utódjaként.

A korán mély vízbe dobott Gasly Max Verstappen mellett küszködött, 2019 közepén vissza is küldték a Toro Rossóhoz, ahol újra magára talált, a 2020-as Olasz Nagydíjon futamot is nyert az akkor már AlphaTauri néven futó alakulattal.

A faenzai csapatot 2023-ra cserélte a „nagyon francia” Alpine-ra, ahol végig pariban volt jóval régebben ott vezető csapattársával, Esteban Oconnal, végül előtte is zárt a bajnokságban. 2024-ben már egyértelműen őt favorizálta a már-már permanens krízisben lévő alakulat, mellyel a hajrában azért szerzett pár jó eredményt, köztük egy 3. helyet Interlagosban. A tapasztalat ugyan vitte előre, de a mezőny legversenyképtelenebb autójával Gasly csak annyit ért el tavaly, hogy az Alpine lett minden idők legtöbb pontot szerző konstruktőri utolsója. A francia kitart a csapatnál, 2025-ben szerződést hosszabbított.

Nemzetiség: francia

Születési év: 1996

Rajtszám: 10

Csapata(i): Toro Rosso, Red Bull Racing, AlphaTauri, Alpine

Eredményei 2025 végéig

Bajnoki címek: –

Futamgyőzelmek: 1

Összes dobogós helyezés: 5

2025-ös eredménye: 18. (22 pont)

Az Alpine Pierre Gasly és az újonc Jack Doohan párosával futott neki a 2025-ös Forma-1-es idénynek, de az ausztrál csak hat fordulót kapott a bizonyításra, az Emilia-romagnai Nagydíjtól a Williamstől átigazolt Franco Colapintónak adták az autót.

A 2024-ben a grove-iaknál meglepően erősen bemutatkozó argentin azonban maga sem szerepelt valami fényesen, kora ősszel úgy tűnt, esetleg vissza is forgatják Doohant, de végül maradt, az enstone-i alakulat 2026-ra is megtartotta.

Születési év: 2003

Rajtszám: 43

Csapata(i): Williams, Alpine

Eredményei 2025 végéig

Bajnoki címek: –

Futamgyőzelmek: –

Összes dobogós helyezés: –

2025-ös eredménye: 20. (0 pont)

Az egyszer már visszavonult veterán az A1 Grand Prix, a Forma-3-as Európa-bajnokság, a GP2 Asia és a fő GP2-es széria zsinórban való megnyerését követően 2010-ben mutatkozott be a Forma-1-ben.

Pályafutását a Williamsnél kezdte, majd 2012-től 2016-ig – egy 2013-as sauberes kitérővel – a Force Indiánál vezetett. Az akkora megbízható középmezőnybeli küzdő a Renault-hoz került, ott három idényt húzott le. 2020-ra kikerült a Forma-1-ből, tulajdonképpen visszavonult, ám koronavírusos megbetegedések miatt a Racing Point/Aston Martin két-két futamra visszahívta beugrónak ’20-ban és ’22-ben is.

Érdemes megjegyezni, hogy míg az F1-ben örökös középmezőnybeli szereplő volt, 2015-ben a Forma-1-es versenyzés mellett a Porsche színeiben elindult a Le Mans-i 24 óráson, melyet pilótatársaival meg is nyert.

2023-ra a Haas ajánlott neki állandó versenyzői munkát, ahol igyekezett mindent ki is hozni az egy körön gyors, a futamon garantáltan visszaeső autóból. A német 2024-ben is a Haasnál vezetett, túlnyomórészt jelentősen jobban, mint csapattársa, Kevin Magnussen, ám az idény során elfogadta a 2026-ra az Audi gyári alakulatává váló Sauber ajánlatát, így 12 évet követően visszatér a svájciakhoz.

2025-ig Hülkenbergé volt a Forma-1 egyik legkevésbé irigyelt rekordja: ő az a versenyző, aki a legtöbb futamot teljesítette dobogós helyezés nélkül, ám a tavalyi Brit Nagydíjon csoda történt, a mezőny végi csapat autójával, 239. F1-es futamán 3. helyet szerzett.

Nemzetiség: német

Születési év: 1987

Rajtszám: 27

Csapata(i): Williams, Force India, Racing Point/Aston Martin, Haas, Sauber, Audi

Eredményei 2025 végéig

Bajnoki címek: –

Futamgyőzelmek: –

Összes dobogós helyezés: 1

2025-ös eredménye: 11. (51 pont)

Bortoleto 2021 (Mick Scumacher) óta az első Forma-2-es bajnok, aki az alsóbb szériában elért sikere után rögtön az F1-be léphet, egyen – Pietro Fittipaldi 2020-as, kétfutamos beugrásától eltekintve – 2016 óta a széria első állandó brazil versenyzője lesz.

A 20 éves pilóta a McLaren utánpótlásprogramjának tagjaként nyert Forma-3-as bajnoki címet 2023-ban, tavaly is a wokingiak kötelékében állt, az F2 mellett Norris és Piastri F1-es tartalékosa volt, ám mivel a bajnokcsapatnál nem lett volna hely számára, örömmel engedték át a 2026-tól már Audiként működő Saubernek a 2025-re, ahol a veterán német mellett tanulhatta a szakmát, és bár voltk csúnya hibái, balesetei – legrosszabb hétvégéje a többszörös autótöréses hazai versenye, a Brazil Nagydíj volt -, azt is megmutatta, hogy képes a rutinos pilóták ellen küzdeni, és jó passzban, jó autóval rendszeres pontszerző is lehet.

Nemzetiség: brazil

Születési év: 2004

Rajtszám: 5

Csapata(i): Sauber, Audi

Eredményei 2025 végéig

Bajnoki címek: –

Futamgyőzelmek: –

Összes dobogós helyezés: 0

2025-ös eredménye: 19. (19 pont)

Valtteri Bottas a grove-iak neveltjeként, friss GP3-as bajnokként 2013-ban a Williamsnél mutatkozott be a Forma-1-ben, ahol a Mercedes-motor miatt erős autóval 2014-ben 6, majd a következő két szezonbn tovább három dobogót szerzett. Nem csoda, hogy 2017-től már a váratlanul visszavonult világbajnok, Nico Rosberg helyén vezetett a topcsapat Mercedesnél, ahol az évek alatt 20 pole-t, 10 futamgyőzelmet, összesen 58 dobogós helyezést ért el.

Miután 2022-re a saját nevelésű George Russellt ültették Lewis Hamilton mellé, Bottas – honfitársa, Kimi Räikkönen utódjaként – az Alfa Romeóhoz (Sauberhez) szerződött. A hinwilieknél már hozott jó eredményeket, utolsó 2024-es szezonjában, pályafutása során először, pontot sem szerzett.

2025-re a Mercedes vette vissza tartalékosként, de az igen tapasztalt finn újra versenyzési lehetőséget kapott a vadonatúj belépő Cadillacnél.

Nemzetiség: finn

Születési év: 1989

Rajtszám: 7

Csapata(i): Williams, Merceds AMG F1, Alfa Romeo/Sauber, Cadillac

Eredményei 2025 végéig

Bajnoki címek: –

Futamgyőzelmek: 10

Összes dobogós helyezés: 67

2025-ös eredménye: –

2011-ben, a Ferrari neveltjeként a Saubernél mutatkozott be a Forma-ben a mexikói pilóta. Második idényében már három dobogós helyezést szerzett a svájci csapatnál, így 2013-ra őt választotta a McLaren Lewis Hamilton utódjául. A wokingi év nem sült el jól, de 2014-re a Force India adott neki lehetőséget, amit azzal hálált meg, hogy mindig megbízhatóan gyűjtötte a pontokat, képes volt maximalizálni az adódó lehetőségeket, 6 dobogós helyezést is szerzett, ráadásul kulcsszerepet játszott a Force India pénzügyi megmentésében, tulajdonosváltásában azzal, hogy időben csődeljárást kezdeményezett. A Racing Pointtá alakult silverstone-iaknak az utolsó előtti futamán, már elküldése tudatában hozott elképesztő futamgyőzelmet 2020-ban.

A mexikóit ezt követően a Red Bull ültette Max Verstappenn mellé 2022-re. Négy ottani szezonja során összesen 90 hétvégén szerepelt a csapatnál, ezalatt öt futamgyőzelmet (’21 – 1, ’22, ’23 – 2-2), három pole-pozíciót, 24 dobogós helyezést ért el. A pontok tekintetében a 2022-es volt a legjobb szezonja 305 egységgel (egyéni 3. hely), a legjobb bajnoki helyezését viszont 2023-ban érte el a 2. hellyel (285 pont). Hiába hosszabbítottak vele szerződést még tavasszal, Perez 2024-ben lejtőre került, az idény végén közös megegyezéssel távozott az enetgiaitalosoktól.

A sokszoros futamgyőztes, bajnokcsapatos tapasztlatokkal rendelkező veterán Bottashoz hasonlóan szintén aranyat ért a Cadillacnek, így 2026-ban visszatér a rajtrácsra.

Nemzetiség: mexikói

Születési év: 1990

Rajtszám: 22

Csapata(i): Sauber, McLaren, Force India/Racing Point, Red Bull Racing, Cadillac

Eredményei 2025 végéig

Bajnoki címek: –

Futamgyőzelmek: 6

Összes dobogós helyezés: 39

2025-ös eredménye: –