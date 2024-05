A mclarenes Lando Norris győzött a 2024-es Forma-1-es Miami Nagydíjon az ötödik helyről rajtolva. A pole-pozíciós Max Verstappen (Red Bull) a második, a második helyről rajtoló Charles Leclerc (Ferrari) a harmadik lett. A brit a futam több pontján is a leggyorsabb volt a pályán, sikerét viszont annak is köszönheti, hogy az egy alkalommal pályára küldött biztonsági autó tévedésből Verstappen elé állt be, így a taktika még inkább az új győztesnek kedvezett.

Az 57 körös, kissé felhős időben zajló futamot közepes abroncsokon kezdte a mezőny többsége, de voltak kivételek. A legelőkelőbb helyen lévő kakukktojás (8.) Lewis Hamilton volt a Mercedesszel kemény gumikon, példáját követte még Fernando Alonso (Aston Martin), Kevin Magnussen (Haas) és Daniel Ricciardo (RB). A lágyakat egyedül Valtteri Bottas (Kick Sauber) választotta.

A rajt igencsak kaotikus, de problémamentes volt. Verstappen mögött Charles Leclerc elindulása gyenge volt, így a ferraris csapattrás Carlos Sainz megelőzte őt. Az első kanyarban azonban Sergio Perez torpedózott hatalmasat – a Red Bull kis szerencsével nem szállt bele senkibe, de később egyébként feljegyezték, hogy kiugorhatott a mexikói. Leclerc így visszajött másodiknak, a kavarodást pedig Oscar Piastri kihasználta, és felhozta a McLarent a harmadik helyre. Sainz, Perez és Lando Norris (McLaren) követték őt.

⚫️⚫️⚫️⚫️⚫️

⚫️⚫️⚫️⚫️⚫️



THE HEAT IS ON IN MIAMI!! 🔥



Perez overshoots Turn 1, Leclerc keeps second and LANDO NORRIS charges up to P3! #F1 #MiamiGP pic.twitter.com/W5yI9Z9Jsn — Formula 1 (@F1) May 5, 2024

Az első körben fej-fej mellett autóztak még az Alpine-ok is, Hamilton pedig csatát vesztett a második körre fordulva Nico Hülkenberg (Haas) ellen a 7-8. helyen. A pontszerző helyeken George Russell (Mercedes) és Cunoda Juki (RB) voltak ekkor.

Verstappen a rajt után lélegzetvételnyi előnyhöz jutott, támadástól azonban nem kellett tartania a Ferrari részéről. Sőt: Piastri a 4. kör végén megelőzte Leclerc-t, feljött ezzel a második helyre. A monacói alatt látszólag ideges volt az autó, Sainz is tolta le az útról. Közben Russell és Cunoda is helyet cseréltek a 9-10. helyen.

Hamilton a hetedik körben elment Hülkenberg mellett a 7. helyért, majd a német vissza is előzte a britet, miután az elfékezte magát. A 10. körben ismét helyet cserélt a kettős, immár tartósan.

A kerékcserék a 11. körben elkezdődtek Alexander Albon vezetésével, a közepeseket az általános várakozások szerint keményekre váltva, letudva ezzel a papírforma szerinti egyetlen kiállást. A következő körben már hárman is követték őt, miközben Hülkenberg mellett a másik Mercedesszel Russell is elment. Emiatt nem volt meglepő, hogy a németet is cserére hívták a 13. körben.

Ezalatt csendesen teltek a körök az élen. Verstappen nem húzott el túlságosan, 3 másodperc alatt volt a fórja, Piastri pedig tartotta a Ferrarikat. Perez az ötödik helyen küszködött, a többiektől kissé leszakadva, így Norris ostromolta.

Az élmezőnyben végül a mexikói kezdte meg a kerékcseréket, a 18. körben váltott nála a Red Bull. Leclerc a 20. körben folytatta ezt a sort, ezzel akarta átlépni Piastrit. A McLarent ez nemigen zavarta, mert a tempójuk remek volt: ahogy kikerült Norris elől a Red Bull, rögtön ő volt a leggyorsabb a pályán.

Verstappen komolyat hibázott a verseny harmadánál: a hosszú egyenes előtti trükkös sikánt elmérte, és kiütött egy bóját is a művelet során. A 23. körben emiatt virtuális biztonsági autó lépett életbe, mert a törmelék az ideális ívre került. A rövid VSC-t csak Esteban Ocon (Alpine), Alonso és Magnussen tudta kihasználni.

LAP 22 / 57



📻: "Yeah, I hit that cone in Turn 15, check the front wing!"



It's been plain sailing so far for Max, but he makes a mistake out front and goes over the chicane! #F1 #MiamiGP pic.twitter.com/IXsVdfrX3p — Formula 1 (@F1) May 5, 2024

A 24. körben, már versenytempó mellett Verstappen is kereket cserélt, így Piastri állt a Miami Nagydíj élére. Sainz volt a második, Norris a harmadik ekkor, és nagy léptekben közeledett a Ferrarihoz. Verstappen a negyedik volt, három másodperccel vezetett a más szintén cserélő Leclerc előtt.

A középmezőnyben előzés előzést követett, a gumielőnyüket többen is kihasználták azokkal szemben, akik még nem cseréltek. A 27. körig Russell és Hamilton is váltottak, utóbbi keményekről közepesekre cserélt. A 28. körben az első két helyről Piastri és Sainz egyszerre álltak ki, mindketten Leclerc mögé érkeztek. Így Norris vezetett, de még adós volt a kiállással.

Mintha az égiek mellé álltak volna: Magnussen és Logan Sargeant (Williams) ütköztek, utóbbi ki is esett, így Norris ingyen cserélhetett kereket. Volt azonban egy kis kavar: a versenyirányítás összehozott egy bődületes hibát, ugyanis Verstappent „tartóztatta fel” a tényleges első helyezett brit helyett. Így nem került konkrétan semmibe a kerékcseréje.

A megoldás végül az lett, hogy a safety car a szokásos procedúra szerint elkezdte elengedni maga mellett a mezőnyt, és megvárni Norrist. Így az állás a következőképpen alakult: Norris, Verstappen, Leclerc, Piastri, Sainz, Perez, Cunoda, Hamilton, Russell, Ocon – és már mindenki kereket cserélt, Perez másodjára is.

A baleset miatt egyébként kissé érthetetlen módon Magnussent büntették, tíz másodpercre.

Bu hafta sonu Magnussen'in teröristlik gerçek mi dün Hamilton'ı zorbaladı bugün Sargeant'ı biçti ☠️ pic.twitter.com/2w6wUjN62t — Muammer Kahraman (@thekahramanf1) May 5, 2024

A biztonsági autós közjáték a 32. kör végén ért véget, újraindult a száguldás. A sorrend maradt, nem volt változás a restart után, csaták viszont voltak. Norris hamar le is rázta Verstappent, aki küszködött a kemény gumikon, és Leclerc-re kellett figyelnie. A 4-5. helyen Piastri védekezés közben összeért Sainz Ferrarijával, Hamilton pedig megelőzte Cunodát a 7. helyért.

Néhány kör alatt Norris előnye már két másodperc fölé nőtt, Verstappen pedig nem tudta vele tartani a tempót, körönként három tizedmásodperc volt a differencia köztük. A holland is lélegzetvételhez jutott, Leclerc is kiesett a DRS-távolságból. Az élmezőnyben a Piastri-Sainz meccs jelentettek ekkor a legkomolyabb izgalmat.

A spanyol a 40. kkörben elszánta magát és váratlan módon támadta meg Piastrit. Az előzést sikerre vitte, ám Piastri első szárnya megsérült: Perez és Hamilton is elment mellette. Le is kellett cserélni a sérült elemet, így az ausztrál futama gyakorlatilag véget ért. A pontszerző helyeken így örülhetett Cunoda, Russell, Ocon és Alonso.

LAP 40 / 57



The stewards rule no further action, so Sainz takes fourth from Piastri the old-fashioned way - on track! 🍿#F1 #MiamiGP pic.twitter.com/xdhivddteS — Formula 1 (@F1) May 5, 2024

Az utolsó 15 körre fordulva Perez és Hamilton között éleződött a helyzet, a Mercedes gyorsabbnak tűnt a Red Bullnál. Ebből a meccsből semmi nem sült ki a végéig, ellenben Alonso megelőzte Ocont a 9-10. helyen tíz körrel a leintés előtt.

Norris ezzel nem foglalkozott. A brit magabiztosan vezetve 7 másodpercre növelte előnyét Verstappen előtt a leintésig, és nyert Miamiban. A Red Bull hollandja bejött másodiknak, a dobogót Leclerc tette teljessé, hátránya további két másodperc volt.

Sainz a negyedik helyen látta meg a kockás zászlót, de vizsgálat alá vonták a Piastri-incidens miatt. Perez és Hamilton között végül nem volt helycsere, 5-6. helyen végeztek a mexikóival előrébb. Pontot szerzett még Cunoda, Russell, Alonso és Ocon.

Az utolsó körökben Albon húzott még egy kifejezetten látványos füstcsíkot a bal első gumijával, ennek ő valószínűleg nem örült, mert így utolsó lett.

LAP 54 / 57



Albon locks up on the brakes for T17 but keeps going, so no threat of a safety car! 😅#F1 #MiamiGP pic.twitter.com/haeJa9Ach3 — Formula 1 (@F1) May 5, 2024

A bajnokság állása:

Verstappen – 136 p

Perez – 101 p

Leclerc – 98 p

Sainz – 85 p

Norris – 83 p

Piastri – 41 p

Red Bull – 237 p

Ferrari – 189 p

McLaren – 124 p

Mercedes – 64 p

Aston Martin – 42 p

RB – 19 p

A világbajnokság két hét múlva Imolában folytatódik.