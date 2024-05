Felhős időben, kissé megélénkülő szélben, 29 Celsius-fokos levegő- és 49 fokos aszfalthőmérséklet mellett vette kezdetét az idei év hatodik időmérő edzése a 2024-es Forma-1-es Kínai Nagydíjon. A kvalifikáció előtt lezajlott az év második sprintje, melyet Max Verstappen nyert a Red Bull-lal.

A Q1 elején szokatlanul nagy volt a tumultus a bokszutcában, a lámpák zöldre váltását követően a mezőny többsége a pályára igyekezett. Tény azonban, hogy a folyamat időigényes volt, bő másfél perc eltelt, mire kigurultak azok az aszfaltcsíkra, akik a rajtnál már sorban álltak a bokszban.



A különbségek nagyon kicsik voltak, az első 18 helyezett befért egy másodpercen belülre néhány perccel a szakasz vége előtt. Épp ezért voltak kritikusak az esetleges hibák és az útba kerülő forgalom. 3 perccel a Q1 vége előtt ismét az elején látott sor állt a bokszutcában, némileg kevesebb autó részvételével.

A szakasz negatív meglepetésembere a sprinten negyedikként végző, az időmérőtől azonban az elsők között búcsúzó Daniel Ricciardo (RB/VCARB) volt. Az ausztrál mellett nem jutott még tovább a két Kick Sauber, Logan Sargeant (Williams) és Kevin Magnussen (Haas). Ricciardo teljesítménye és a Kínából hozott három rajthelyes büntetése miatt csak utolsóként indulhat vasárnap.

A Q2 első mért körei után Charles Leclerc áltt az élen a Ferrarival, a monacóit a két McLaren követte Oscar Piastri, Lando Norris sorrendben. Max Verstappen első köre rosszabbul sikerült, a Red Bull hollandját Carlos Sainz (Ferrari) egy gyengébb körrel is megelőzte.

Rövidebb ideig előkerült a sárga zászló is, Alexander Albon alatt nem úgy fordult a Williams, ahogy ő szerette volna.

📻 "The tyres are just absolutely destroyed, I can't get them to last more than six corners."



ALB has a moment at T17 but re-joins.#F1 #MiamiGP pic.twitter.com/1eMRFMfQBN