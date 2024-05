A Red Bull hollandja, Max Verstappen nyerte a 2024-es Forma-1-es Miami Nagydíj sprintjét Charles Leclerc (Ferrari) és a csapattárs Sergio Perez előtt. A száz kilométeres száguldás igazán akciódús volt, a meccsekről a negyedik Daniel Ricciardo (VCARB), illetve Lewis Hamiltonnal (Mercedes) ujjat húzó Kevin Magnussen (Haas) gondoskodtak.

A sprint eseményei már az előtt elkezdődtek, hogy elrajtolt volna a mezőny. Először is a mezőnyt a rajtrácson csak 19 autó alkotta, mivel Alexander Albon a bokszutcából rajtolt, miután Williamsén a futóműhöz nyúltak parc fermé alatt. Ezzel csak egy 19. helyet bukott a thai pilóta.

A rajtrácsra kivezető időszakban a bokszutcában is zajlott az élet, Charles Leclerc-nek Esteban Ocon ment neki. A Ferrari jobb hátsó felnije megkarcolódott, az Alpine első szárnya cserére szorult, Ocon pedig emiatt már a rajt előtt tíz másodperces büntetést kapott.

Csak ezt követően vette kezdetét a 19 körös száguldás, melyet két kivétellel (Cunoda Juki, VCARB, 15. hely és Logan Sargeant, Williams, 18. hely) a mezőny közepes gumikon teljesített. A rajtot Leclerc kapta el a legjobban, de Max Verstappen kivédekezte támadásait a Red Bull-lal. Daniel Ricciardo egy helyet előrelépett a VCARB-bal és a harmadik helyen haladt a biztonsági autóig, amit amiatt hívtak pályára, mert Lando Norris kiesett, McLarenje pedig az első kanyar bukóterében maradt. Fernando Alonso is sokat vesztett a rajtnál, az Aston Martin bal első defektet kapott.

A rajtnál több autó is megsérült, a két Aston Martin, Norris McLarenje és az egész láncreakciót indító Lewis Hamilton értek össze. A Mercedes britje túlságosan ambiciózus féktávot próbált venni, ez Lance Stroll (Aston Martin) kieséséhez is vezetett.

A verseny a 4. körben indult újra Verstappen, Leclerc, Ricciardo, Sergio Perez (Red Bull), Carlos Sainz (Ferrari), Oscar Piastri (McLaren), Nico Hülkenberg (Haas), Kevin Magnussen (Haas) sorrendben. Hamilton a kilencedik volt ekkor. A restart sima és problémamentes volt.

Az ötödik körben a remekül kezdő Ricciardo kezdett visszacsúszni az erősorrendnek megfelelő helyére. Sikerült megkapaszkodnia viszont azt követően, hogy Perez elment mellette, a DRS segítségével remekül védekezett körökön át Sainz ellen.

Ricciardo a 9. körben már nem kapaszkodhatott a Pereztől kapott DRS-be, de Sainz nem talált utat azonnal mellette, az ausztrál tartotta a 4. helyet. Közben Verstappen és Leclerc az élen elléptek, bár a monacóira lassan közeledett a mexikói Red Bull-pilóta.

A mezőnyben Hamilton szolgáltatta még az izgalmat: a Mercedes britje próbált pontszerző zónába kerülni, de autója az egyenesben nem tudott versenyre kelni a Haas gépeivel. Magnussen kőkeményen védekezett, elfékezések, kontakt és pályalevágás is volt a porondon. Utóbbi tíz másodperces büntetést ért a dánnak.

Magnussen és Hamilton ezeket követően már addig abajgatták egymást, hogy Cunoda köszönte szépen és elment Hamilton mellett. Magnussen ekkor mögéjük került, így a nyolcadik helyért új meccs kezdődött a japán és a brit között. A dán közben kapott egy újabb tíz másodperces büntetést, volt a rovásán.

Sainz a futam végén még egy végső rohamot indított Ricciardo ellen, de eredménytelenül. A győztes Verstappen, valamint Leclerc és Perez hármasa mögött az ausztrál lett a negyedik, sikeresen feltartóztatva a spanyol Ferrariját és az állva maradt McLarent Piastrival. Az utolsó pontokat Hülkenberg és az utolsó körben végül egyet előző Hamilton zsebelték be – a brit ellen azonban vizsgálat indult bokszutcai gyorshajtásért.

Magnussen végül 35 másodperc időbüntetéssel zárt, de Hamilton is kapott végső soron egy bokszutca-áthajtásos büntetést, melyet 20 másodperccé konvertáltak. Az utolsó pont ezzel Cunodáé lett, Hamilton így a 16. helyen zárta hivatalosan a sprintet.

A pontversenyek állása a sprintet követően:

Verstappen – 118 p Perez – 91 p Leclerc – 83 p Sainz – 73 p Norris – 58 p Piastri – 41 p

Red Bull – 209 p Ferrari – 162 p McLaren – 99 p Mercedes – 52 p Aston Martin – 40 p RB – 13 p

A 2024-es Forma-1-es Miami Nagydíj hétvégéje az időmérővel folytatódik magyar idő szerint szombaton 22 órakor, a nagydíj vasárnap 22 órakor kezdődik.