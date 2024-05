Volt mit nézni a Lando Norris személyében új győztest adó Forma-1-es Miami Nagydíjon. Ilyen volt Norris csapattársának, a mclarenes Oscar Piastrinak a kalandja is a ferraris Carlos Sainzcal. A páros többször is feszegette a határokat, amikor a spanyol próbálta megelőzni az ausztrál ifjoncot.

Sainz hosszú idő után sikerre tudta vinni a manővert, csakhogy nem tökéletesen. Ferrarija megcsúszó hátuljával letiporta Piastri McLarenjének első szárnyát, ami cserére szorult, így gyakorlatilag lenullázódott a versenye.

BREAKING 🚨| Carlos Sainz is given a 5-second time penalty for the incident with Oscar Piastri.



He loses P4, and is now P5.



