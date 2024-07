Oscar Piastri nyerte a 2024-es Forma-1-es Magyar Nagydíjat Lando Norris előtt, de a McLaren kettős győzelme keserédes lett a furcsa taktikájuk és a csapatutasítás miatt, melyet nem akart meghallgatni a brit pilóta. Lewis Hamilton lett mögöttük a harmadik a Mercedesszel, de az ide vezető úton még a Red Bull hollandjával, Max Verstappennel is ütközött.

A 70 körös, kissé felhős időben zajló futamot az élmezőny közepes gumikon kezdte, de voltak lágy és kemény gumikat választók is a középmezőnyben.

A rajtnál az élről induló Lando Norris kicsit beragadt, amit a mclarenes csapattárs, a második helyről induló Oscar Piastri simán kihasznált. Max Verstappen is Norris mellé ért, de csak a bukótérben tudott elmenni a brit mellett, ezért a negyedik körben – amikor már vizsgálták az ügyet – visszaadta a pozíciót.

Verstappen mögött Lewis Hamilton (Mercedes), Charles Leclerc (Ferrari) és Carlos Sainz (Ferrari) következtek – utóbb spanyol eddigre már túl volt egy pengeváltáson Fernando Alonsóval, aki a lágy gumikon szintén jól rajtolt. Az Aston Martin mögött a másik zöld autóban Lance Stroll, Alexander Albon (Williams) és Kevin Magnussen (Haas) tette teljessé a top10-et.

Nico Hülkenberg (Haas) már korán, a 3. kör elején kereket cserélt. Mint kiderült, nem volt ez annyira elvetemült dolog, mert a lágyabb gumikon indulók már a 7. körben elkezdtek keményekre váltani – összesen 8-an cseréltek pár körön belül. Az élen a közepes gumisok tartották egymáshoz képest a 1,5-2,5 másodperces különbséget, egyedül Hamilton volt csak egy másodperc körüli lemaradásban Verstappenhez képest a 3-4. helyen.

12 kör elteltével Piastri előnye 3 másodperc fölé nőtt, elkezdett elhúzni Norristól és Verstappentől. Hamilton továbbra is próbált tapadni a hollandra, ahogy Leclerc is, Sainz viszont jobban, 4 másodperccel lemaradt csapattársától. Mögöttük óriási volt már ekkor a szakadék – ezen belül érdekes volt, hogy Valtteri Bottas (Kick Sauber) a 9. helyen tudta tartani a mezőny végéről induló George Russellt (Mercedes) és Sergio Perezt (Red Bull).

Az élmezőny a 17. körben kezdte a kerékcseréket Hamilton vezetésével – kemény abroncsokat kapott a hétszeres bajnok. Ekkor Norris tartotta a 3,5 másodperc körüli különbséget Piastrival szemben, Verstappen azonban már messzebb volt tőle. A 18. körben azonban kiállt a sorból, feltették McLarenjére a kemény Pirelliket azok után, hogy jól elfékezte magát a bokszutca bejáratánál.

LAP 18/70



Norris responds to Hamilton's stop - but locks up on entry and doesn't get the greatest stop either. He's back out ahead of Lewis#F1 #HungarianGP pic.twitter.com/qwn9fxwAjo — Formula 1 (@F1) July 21, 2024

A 19. körben Piastri is sorra került, így ideiglenesen Verstappen állt az élre, aki a fékjeire panaszkodott. Nyomában Leclerc és Sainz érkezett, Piastri, Norris és Hamilton pedig a 4-5-6. helyen érkeztek. A 22. körre fordulva Verstappen és Sainz is a bokszba hajtottak, miközben a monacói a C tervre állt – talán az egy kiállásra – és a pályán maradt. Verstappen a cserével Hamilton mögé került, de 5 körrel frissebb gumikon üldözhette a britet, míg Sainz jócskán a mezőnybe, a 9. helyre állt vissza.

Lap 21/70: @Carlossainz55 pits!



It’s a quick 2.5 second stop and he’s back in the race P9 💪 #HungarianGP 🇭🇺 #F1 pic.twitter.com/jraodj1gCo — Scuderia Ferrari HP (@ScuderiaFerrari) July 21, 2024

Leclerc sem húzta végül sokáig, és a 24. körben ő is váltott, és az ötödik helyen folytatta a száguldást, Verstappen mögött majdnem 7 másodperccel. Ekkor még többen voltak a középmezőnyben, akik nem cseréltek kereket, ilyen volt Cunoda Juki (6., RB/VCARB) közepes gumikon, vagy épp mögötte Russell és Perez – igaz, tempójuk ekkor már jócskán hanyatlóban volt. Sainz a 26. körre mindhárom versenyzőt maga mögött tudta, így a legjobb hatos sorrendje ismét rendeződött.

Hamiltonnál beesett a tempó eddigre: a McLaren párosa – köztük a 3-4 másodperces követési távolsággal – körönként 6-7 tizedmásodperccel lépdelt el, és ugyanennyivel közeledett mögötte Verstappen és Leclerc is. A 30. kör magasságában újabb kerékcsere-hullámot láthattunk: voltak (Perez, Cunoda), akik először jártak a bokszban, de Hülkenberg és Alexander Albon (Williams) már második látogatásukat tették csapatuknál. Russell a 34. körben, utolsóként cserélt.

Piastri a 33. körben hibázhatott az élen, majdnem 5 másodperces előnye 2 alá csökkent. Verstappen ebben a körben utolérte Hamiltont, a dobogóért támadhatott a holland. Hamilton a 35. kör elején elfékezte magát a célegyenes végén, de a 2-es kanyar felé menet a holland túl szélesre futott, és a bukótérbe szaladt. Maradt mindenki, ahol volt. Időközben Gasly – aki amúgy is a bokszból rajtolt – feladta a futamot.

LAP 36/70



Lewis locks up, Max gets his opening, but overshoots it and runs wide! Hamilton stays ahead!



Verstappen: "This thing just doesn't **** turn!" 📻#F1 #HungarianGP pic.twitter.com/QlFoYXknoY — Formula 1 (@F1) July 21, 2024

Verstappen a 38. körre tudta újra összekapni magát, hogy támadhasson. Kísérletei sikertelenek voltak, viszont épp elegendő fenyegetést jelentett, hogy lassítsa magukat. Az egymáshoz képest már csak 1,3 másodpercre lévő McLarenek előnye majdnem tíz másodpercre nőtt, és Leclerc is megközelítette őket.

Hamilton végül a 41. körben hajtott ki friss gumikért a bokszba Leclerc-rel együtt. Míg a Mercedesre kemény, a Ferrarira közepes abroncsok kerültek 29 körrel a vége előtt. A ferraris elévágás miatt nem volt boldog Verstappen, ki is borult emiatt a rádión.

A 45. körben Norris másodjára is a bokszban járt. Két másodperces lemaradásból jött ki közepes abroncsokért, így minden esély megvolt arra, hogy a McLaren megcserélje a kerékcserékkel a két autót. Az ausztrál végül a 47. körben állt ki másodjára, és Norris mögé tért vissza. Elméletileg így a brit vezetett.

Miközben Piastri a sóderágyat is megcsípte a 12-es kanyar kijáratán, a McLaren tájékoztatta Norrist, hogy visszacserélnék a pozíciókat, azaz Norris engedje el az ausztrált. A brit erre megfutotta a leggyorsabb kört, és növelte a távolságot.

Verstappen az 50. körben az élről állt ki friss gumikért másodjára. Csak az ötödik volt Hamilton és Leclerc mögött, nem egész 6 másodperccel lemaradva a monacói mögött.

Piastri szép feladatot kapott az utolsó szűk húsz körre: közelítse meg Norrist, hogy helycsere legyen. Rá is kapcsolt az ausztrál, szépen faragta a hátrányát 3,5 másodpercről indulva, ami aztán visszaugrott még többre, mint korábban volt. Közben Verstappen is nagy ütemben közeledett Leclerc-re, és Hamiltonra, tempója alapján a kérdés csak az volt, mikor történnek meg az előzések. Persze a Hungaroringen előzni más dolog.

Végül azért az 57. kör elején átverekedte magát a holland Leclerc-en és fellépett a negyedik helyre.

LAP 57/70



Verstappen makes the move past Leclerc at Turn 1 - now can he reignite that fight with Hamilton? 👀#F1 #HungarianGP pic.twitter.com/Q2hdNd9pZq — Formula 1 (@F1) July 21, 2024

Verstappen a 63. körben bevetődött Hamilton mellé a dobogóért, de összeértek a brittel. A holland húzta a rövidebbet: autója látszólag nem sérült, de sokat veszített, és visszaesett megint Leclerc mögé, Sainz elé. Verstappen teljesen pipa volt, mire rádióban helyretették, hogy nagyon gyerekesen viselkedik.

MAX GOES FLYING!



Verstappen got past then locked up - he thinks Hamilton moved under braking!



Never a dull moment between these two ⚔️#F1 #HungarianGP pic.twitter.com/MM3incY2Em — Formula 1 (@F1) July 21, 2024

Norris 5 körrel a vége előtt még mindig 5 másodperccel vezetett Piastri előtt, hiába győzködte minden erővel a csapata mindenfélével a helycseréről. Végül a 68. körben döntött úgy nagy nehezen, hogy engedelmeskedik a csapat kérésének, és a célegyenesben látványosan lelassítva elhaladt mellette az ausztrál.

LAP 69/70



OSCAR PIASTRI LEADS THE GRAND PRIX



Lando Norris did what was asked of him, but now is he fighting back?! 😱#F1 #HungarianGP pic.twitter.com/5Vlk9TY1qb — Formula 1 (@F1) July 21, 2024

Így ért véget a futam: Piastri első nagydíjgyőzelmét a Hungaroringen aratta Norris, Hamilton, Leclerc, Verstappen és Sainz előtt. A maradék pontokat a hátulról végül szépen feljövő Perez és Russell, valamint Cunoda és Lance Stroll (Aston Martin) zsebelték be.

A bajnokság állása:

Verstappen – 265 p

Norris – 189 p

Leclerc – 162 p

Sainz – 154 p

Piastri – 149 p

Hamilton – 125 p

Red Bull – 389 p

McLaren – 338 p

Ferrari – 322 p

Mercedes – 241 p

Aston Martin – 69 p

RB – 33 p

A világbajnokság egy hét múlva a Belga Nagydíjjal folytatódik.