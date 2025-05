Annak idején Michael Schumacher mentorként szárnyai alá vette fiatal honfitársát, a Forma-1-ben 2007 közepén bemutatkozott Sebastian Vettelt, aki aztán példaképe fiát, Micket támogatta, támogatja ma is.

A kétt haasos szezont követően F1-ből a négyszeres bajnokkal egy időben, 2022 végén távozott Schumacher 2023 óta az Alpine WEC-programjának nagyra becsült, eredményes tagja, de nem tagadja, hogy szeretne újra a Forma-1-ben versenyezni, a 2026-os beszállásra készülő Cadillacnél pedig a jelöltek közé is sorolják. Vettel drukkol, hogy összejöjjön neki a dolog.

„A legjobbakat kívánom neki! Természetesen kapcsolatban vagyunk. Láttam, hogyan ért véget az F1-es szereplése, nagyon szorítok, hogy kapjon egy újabb esélyt, mert szerintem abszolút megállná a helyét. Mára egész más szinten van. Sokkal érettebb, és úgy gondolom, remek munkát végez az Alpine-nál a hosszútávú világbajnokságban. Jó lenne, ha a a Cadillactől második esélyt kapna” – mondta a hírekre reagálva Vettel a sport.de-nek.

Schumacher nyilván bármikor fordulhat tanácsért, segítségért Vettelhez, de az F1-es visszatérési kísérlethez új állandó segítőt, tanácsadót is szerzett maga mellé a korábbi Le Mans-kategóriagyőztes, a túraautó-Eb-n és túraautó-világbajnokságban is szépe eredményeket elért honfitársa, Dirk Müller személyében.

„Tanácsadóként dolgozom Mick mellett. Teljes stáb van körülötte, ennek vagyok a tagja én is. Tavaly találkoztunk, és most jött el az idő a közös munkára. Mick nemcsak nagyon tehetséges, de nagyszerű ember is. Igyekszem segíteni, amiben csak tudom. Megvan benne a kitartás, hogy érvényesüljön a Forma-1-ben. Sokkal jobb versenyző, mint 2021-ben van, nagyon sokat tanult, egészen más helyzetben van most, mint 2021-ben, friss Forma-2-es bajnokként volt” – magyarázta a német Motorsport-Magazinnak Müller.

„Még a 2000-es évek elején ismerkedünk össze, amikor Michael focipartnert keresett otthonra. A dolgok aztán mentek maguktól, Michael annak idején sokat segített nekem. Mindig is követtem Mick pályafutását, a gokartozástól az F1-ig. Szeretném támogatni Micket” – folytatta.