A mercedeses George Russell nyerte a 2024-es Forma-1-es Las Vegas-i Nagydíjat csapattársa, a 10. helyről rajtoló Lewis Hamilton és a Ferrari spanyolja, Carlos Sainz előtt. Az 50 körös megmérettetésen a Mercedesek nyomát csak bottal üthették a többiek, gumikezelésük verhetetlen volt a gyér tapadású aszfaltcsíkon. Max Verstappen bajnoki riválisa, a mclarenes Lando Norris előtt végzett, így bebiztosította negyedik bajnoki címét a Red Bull hollandja.

A helyi idő szerint szombat este, magyar idő szerint vasárnap reggel rendezett futamon megdőlt a hétvégi melegrekord, de a hőmérsékletek így sem érték el a 20 Celsius-fokot a levegőben és a pályán. Ezzel párhuzamosan erőre kapott a szél is, nehezítve a pilóták dolgát.

A rajtrácsra 19-en álltak fel, az autóját az időmérőn csúnyán összetörő Franco Colapinto a bokszutcából rajtolt a többiek után a Williamsszel. Közepes gumikat választott a többség a kezdéshez, mindössze egy pilóta Fernando Alonso (Aston Martin) döntött a lágyak mellett, hárman – Sergio Perez a Red Bull-lal, a sauberes Valtteri Bottas, valamint Colapinto – pedig a keményeket választották. Az élmezőny egyetlen apró gumikülönbségét az jelentette, hogyy a pole-ból rajtoló George Russell Mercedesén használt közepes gumik voltak, míg az üldözőkén teljesen újak.

A rajt sima volt, Russell megőrizte könnyedén a vezetést. Mögötte volt változás, Charles Leclerc feljött a negyedik helyről a másodikra a Ferrarival, megelőzve csapattársát, Carlos Sainzt és Pierre Gasly Alpine-ját. Mögöttük Max Verstappen maradt az ötödik a Red Bull-lal, Lando Norris nem tudott mellette eljönni a McLarennel.

A bajnoki párharc hamar egyoldalúvá vált abból a szempontból, hogy Verstappen kissé elszakadt Norristól, és inkább Gasly-t ostromolta a negyedik helyért. Verstappen nyitott DRS-sel sem tudott annyira közeledni azonban az Alpine-hoz, szemben más pilótákkal, akik nyithatták a hátsó szárnyat mások mögött. Ennek ellenére a holland az ötödik körre már feljött a 4. helyre.

Az élen a 3-4. körben már versenyhelyzet alakult ki, Leclerc támadási közelségben volt Russellhez. Mindkettejük autójára felragadt egy zacskó vagy műanyagdarab, sok szemét volt a pályán. A kerékcserék már ekkortájt megkezdődtek, Alonso autójáról gyorsan lekerültek a nem működő lágy gumik.

Leclerc egy támadási kísérlet után lemaradt Russell mögül, és durván visszalassult. Két körön belül nem csak Sainz, hanem Verstappen is elment mellette a 8. kör magasságában. Ugyanebben a körben Norris is előzött egyet, Gasly mellett ment el az ötödik helyért.

Leclerc tempója annyira beszakadt, hogy a 10. körben le is cserélték abroncsait. Nem csak ő járt a bokszban, hanem Norris is, és közben a másik Ferrarival Sainz is komolyan visszalassult. Verstappen meg is előzte ennek köszönhetően, Russell meg csak nézhette, hogyan nőtt rohamosan az előnye 8 másodpercre az élen – immár a holland előtt.

Oscar Piastri versenye nem alakult jól, a McLaren pilótája 5 másodperces büntetést kapott, mert rosszul rajtolt, nem jól állt be a felfestett rajtterületre.

A 11. körben újabb adag pilóta járt a bokszban, a 12. körre pedig kb. csak a Mercedesek maradtak talpon az élmezőnyből. Russell simán vezetett a csapattárs Lewis Hamilton előtt. Nico Hülkenberg (Haas) volt a harmadik, Perez pedig a negyedik – nagyon bejött neki a kemény gumis rajt. A kerékcserék során minden autóra a kemény abroncsok kerültek fel, Verstappen a kerékcserék után Sainz, Leclerc és Norris előtt volt. A 13. körben Russell is letudta a gumiváltást az élről, így Hamilton vezette a Las Vegas-i Nagydíjat.

A bokszban volt akció, Liam Lawson (RB/VCARB) például eltrafálta a sebességkorlátozást feloldó táblát. Lance Strollnál az Aston Martin mintha nem is számított volna a pilóta érkezésére, gumik nélkül várták, Esteban Ocon Alpine-ján pedig valamiért kétszer is lecserélték az abroncsokat.

A gumicserék jól megkavarták a sorrendet. Russell maradt az élen, mögötte Perezzel, de a virtuális második hely Verstappené volt, aki 9 másodperces lemaradással követte a Mercedes britjét. Sainz volt a holland mögött, majd Leclerc, Norris és Hamilton következett. Verstappen a pályán elment még a csapattársa mellett a 15. körben, így tényleg feljött a második helyre.

Gasly kiesett az élmenők csatájából a kerékcserék után, aztán ténylegesen is azzal, hogy elfüstölt a motorja.

LAP 16/50



Heartbreak for Gasly 💔



The Frenchman has smoke billowing from his car and he returns to the pits. He's not coming out again ❌#F1 #LasVegasGP pic.twitter.com/yrR0TX0G0l — Formula 1 (@F1) November 24, 2024

A Mercedesek a kerékcserék után is jól mozogtak: Russell tíz másodpercre növelte előnyét, Hamilton pedig megelőzte Norrist a 17. körben. Perez a 18. körben szintén letudta saját kiállását, így kialakult a Russell, Verstappen, Sainz, Leclerc, Hamilton, Norris, Cunoda Juki (RB/VCARB), Piastri, Alexander Albon (Williams), Alonso sorrend az első tízben. Ezt később Hülkenberg kavarta meg, aki feljött a Haas-szal a 9. helyig.

Hamilton ugyan tapadt Leclerc-re, de a monacói jól tartotta magát a kanyarokban érezhetően jobban viselkedő Mercedesszel szemben. Csatájuk ellenére közösen közeledtek Sainzra, valamint Verstappenre is a 3., illetve a 2. helyen. Mögöttük Norris lassabb volt, esélye sem volt a hatodik helynél jobbért csatázni.

Féltáv után rossz hírt kapott Albon: ki kell állnia a Williamsszel. Nem kerékcserére, mint ekkortájt már többeknek is másodjára, hanem fel kell adnia a futamot a 10. helyről. Ezzel Csou Kuan-jü lépett fel pontszerzőnek a Kick Sauberrel – a csapat idén még nem szerzett pontot.

Leclerc-ék a 27. körre utolérték Sainzot, a pilóták elkezdtek újra szenvedni abroncsaikon – leszámítva a Mercedeseket. Sainz elengedte Leclerc-t, a spanyol pedig készült arra, hogy ő is kimenne friss gumikért. Már a bokszutcába vezető sávban volt, amikor mégis a gázra lépett, átvágott minden vonalat, így kinn maradt még egy körre a pilóta. Hamiltont is megzavarta ezzel a vélhetően szabálytalan manőverrel, aki egyébként szintén abroncsot váltott.

Sainz! You can't do that, buddy.

You can't rejoin the track after passing on the inside of the pit commit line.#F1 | #LasVegasGP pic.twitter.com/2no2Q6qP6O — Ryan Erik King (@RyanErikKing) November 24, 2024

Russell-lel együtt Leclerc és Norris is a pályán maradt, hátrányuk 15, illetve 27 másodperc volt a Mercedeshez képest. Utóbbi a 31. körben döntött a gumicsere mellett, Leclerc pedig a 32.-ben. Ezalatt Hamilton megelőzte Verstappent, a cserék után pedig a második volt – ez Mercedes 1-2-t jelentett. Mögöttük Verstappen, Sainz, Leclerc volt a sorrend – a spanyol 4 másodpercre volt a Red Bulltól és a dobogótól.

A 40. körre Verstappen mögé felértek a Ferrarik, DRS-sel támadhatták a Red Bullt. A pontszerző zóna végén is zajlott a csata, Cunoda, Hülkenberg, Alonso és Perez voltak a 8-10. pozíciók fő várományosai. Sainz a 42. kör kezdetére már meg is előzte a hollandot, Leclerc pedig a 47. körben talált utat mellette.

Az élen nem is változott már a sorrend: Russell nyert Las Vegasban a kiváló felzárkózást produkáló Hamilton, valamint Sainz előtt. A Ferrari örülhet, hogy Leclerc-nek végül meglett a negyedik hely, hiszen ez is számíthat a konstruktőri meccsben a McLarennel szemben. Verstappen az ötödik hellyel lett négyszeres bajnok, Norris hatodik lett a leggyorsabb körrel, Piastri pedig a hetedik. A maradék pontszerző helyeken Hülkenberg, Cunoda és Perez osztozott.

A bajnokság állása:

Verstappen – 403 p

Norris – 340 p

Leclerc – 319 p

Piastri – 268 p

Sainz – 259 p

Russell – 217 p

McLaren – 608 p

Ferrari – 584 p

Red Bull – 555 p

Mercedes – 425 p

Aston Martin – 86 p

Haas – 50 p

A világbajnokság egy hét múlva a Katari Nagydíjjal folytatódik.