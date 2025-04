Jövőre két spanyolországi helyszínen lesz a Forma-1 es futam, ugyanis (a jelen állás szerint) szerződése utolsó évébe lépő, hagyományosnak számító Barcelona mellé belép a főváros, Madrid, méghozzá utcai versennyel.

A Spanyol Nagydíj nevet is átvevő fordulót a város északkeleti részén található IFEMA rendezvényközpont környékén futó, 5,5 kilométeres pályán bonyolítják majd. A Madring névre hallgató pálya építése a mai, ünnepélyes esemény keretében meg is kezdődött, sőt, a szervezők videón egy szimulált kört is bemutattak, íme:

Ugyancsak a versenyhez kapcsolódó hír, hogy a rendezvény nagykövetévé nevezték a Williams spanyol, mi több, madridi születésű pilótáját, Carlos Sainzot.