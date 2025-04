2026-ban új szabálycsomag lép életbe a Forma-1-ben, amely az aerodinamika mellett jelentős mértékben érinti majd az erőforrásokat is.

A ma használt 1,6 literes, turbós hibridekből kikerül a hőenergia-visszanyerő komponens (MGU-H), ugyanakkor az erőforrások teljesítményében a tervek szerint sokkal nagyobb szerepet kapna a villanyos komponens (50-50%), utóbbi mintegy háromszor akkora teljesítményt nyújtana majd, mint eddig. A belső égésű komponenst „teljesen fenntartható”, szintetikus üzemanyaggal táplálják majd.

Jó ideje tart az új motorok fejlesztése, ám annak ellenére, hogy kevesebb mint egy év van hátra az éles bevetésig, még mindig viták tárgyát képezik a részletek.

A Bahreini Nagydíj hétvégéjén a szabályalkotó Nemzetközi Automobil Szövetség (FIA), az F1 vezetése, a csapatok, valamint a sportágban jelenleg is részt vevő, illetve 2026-ban vagy később (az Audi, illetve a Cadillac) belépő motorgyártók tárgyaltak a jövőről.

A régen használt V10-es, szimplán belső égés motorok visszahozását gyakorlatilag elvetették, ám felmerült, hogy ’26-os erőforrásoknál csökkenteni kellene a fifty-fiftys megosztást, ugyanis a hosszabb egyeneseken (Monza, Spa-Francorchamps stb.) messze idő előtt fogyna ki a „kraft” az elektromos komponensből, melynek következtében a köridők akár a Forma-2-ben elérhetők alá csökkennének. A Mercedes a 60-40-es (belső égésű/elektromos) megosztásért lobbizik.

További potenciális probléma a fejlesztésekkel mellényúlók helyzete – az érdekeltek többsége szeretné elkerülni a 2014-ben, a mai erőforrások bevezetésénél előállt helyzetet, miszerint az igen korlátozott további fejlesztési lehetőségek miatt a Mercedes dominálni tudott, míg másoknak hosszú évekbe telt a felzárkózás, ami a már jó ideje élő költségplafonos előírások miatt még nagyobb nehézséget jelentene.

Csütörtökön, a Forma-1-es Bizottság genfi ülésén az utóbbi problémakört is megtárgyalták, a Motorsport.com értesülése szerint pedig komoly lehetőségként merült fel, hogy jövőre a hátrányban lévő motorgyártók 2026-ban extra költési keretet, valamint plusz próbapados időt kapjanak.

Végső döntés még nem született a fenti kérdésekben.

Az F1-es Bizottság ülésén a tavaly Kínában, idén Japánban látott pályatüzekkel is foglalkoztak: felmerült, hogy a titán kopólapokat kevésbé szikrázó, azaz kevésbé tűzveszélyes acélra cseréljék, ez ugyanakkor az autók tömegét és balanszát (a titán nagyjából 40%-kal könnyebb az acélnál), ahogy az elem kopási ütemét is megváltoztatná, így ennek részletei is további gondolkodást, tervezést kívánnak.