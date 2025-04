Idén június 14-15-én rendezik meg a világ egyik legrangosabb autóversenyét, a Le Mans-i 24 órás futamot.

Ahogy 1949 óta szinte mindig, a 2025-ös, 93. versenyt is egy jelentős személy, híresség indítja majd, erre az évre a szupersztár teniszezőt, Roger Federert kérték fel a feladatra.

