A Forma-1-es világ Maranellóra és környékére szegezte szemét az elmúlt napokban. Lewis Hamilton megérkezett a Ferrarihoz, január 22-én pedig meg is tette első köreit – szám szerint 30-at a csapat saját tesztpályáján a 2022-es versenygéppel.

A hétszeres világbajnok a körözést követően elmondta, életében ilyen jól még nem sokszor érezte magát. „Amikor beindítottam az autót és kihajtottam a garázsból, a legnagyobb mosoly ült ki az arcomra. Arra emlékeztetett, amikor először teszteltem Forma-1-es autót” – fogalmazott a 40 éves brit.

Arról egyelőre még nincs infó, mikor vezet legközelebb Ferrarit Hamilton, de szinte biztos, hogy valamikor az előszezoni tesztek előtt sort kerítenek erre a felek. Addig is maradhat a szimulátor, melybe már be is ült a pilóta a Gazzetta dello Sport információi szerint a csapattal töltött első két napján.

A munka tehát ténylegesen elkezdődött, a korainak tűnő kezdéssel azonban célja is van a Ferrarinak. Mint a lap írja, szeretnék elfeledtetni azt Hamiltonnal a berögződéseket, melyeket a Mercedesnél szerzett az autók viselkedésével kapcsolatban. A brit a szimulátoron a 2024-es autóval dolgozott, ahol többek között kipróbálta Carlos Sainz mexikói győztes beállításait, de több más, teljesen eltérő konfigurációban is pályára vihette virtuálisan a tavalyi autót.

Ezek az eltérő beállítások új képet adnak Hamiltonnak arról, hogyan viselkedik különböző helyzetekben az erőforrás, a felfüggesztés, vagy épp hogyan helyeződik át a terhelődés menet közben az autó különböző pontjaira. Hogy a Ferrari ezen terve mennyire válik be, azt csak ők tudhatják, azonban az olasz lap úgy tudja, a maranellói szimulátor valamivel jobban reprezentálja a valós körülményeket, mint a Mercedesé.