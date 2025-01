Lewis Hamilton a héten mutatkozik be a Ferrari versenyzőjeként, a hétszeres világbajnok a hétfői-keddi maranellói látogatást követően ma már az olasz alakulat házi tesztpályáján, Fioranóban vezet egy 2022-es autót.

A helyszínen egyelőre nagy a köd, így érdemi munka, főleg filmezés még nem zajlik, ám a környéket így is ellepték a tifosók, hogy megpillanthassák a 40 éves angolt vörösben.

🗣️ "Can he complete the masterpiece of his carrer?"

Lewis Hamilton has driven his first lap in a Ferrari car at the constructor's test track at Fiorano 🔴 pic.twitter.com/cRIaqSMdg0

