Nem túlzás azt állítani, hogy Olaszország Lewis Hamilton-lázban ég. A lapok vele jelennek meg a címlapon, az emberek pedig minden mozdulatát lesik Maranello környékén. A fioranói pálya mellett már a tesztje előtti napokban letelepedtek a leglelkesebb tifosók, várva, hogy teljesítse a brit első kilométereit ágaskodó lovas autóval.

Hamilton ehhez már meg is kapta a felszerelést, legalábbis ruhafronton. Erről maga a hétszeres világbajnok posztolt a közösségi oldalakon, és túlzás nélkül mondható, hogy felrobbantak a felületek.

Hamilton első napja pirosban a nem csak az eddigiekhez képest szokatlan látvány miatt érdekes, hanem azért is, mert most látni először a Ferrari új szponzorait. A ruhán feltűnik például az UniCredit bank, mely a Santander helyett jött, emellett az IBM is feltűnik a galléron. Annak viszont egyelőre nyoma sincs, amit előzetesen pletykáltak, miszerint sötétebb vörös árnyalatra válthat a Ferrari.

A brit már a gyárat is körbejárta – gyakorlatilag mindenkit köszöntött, aki él és mozog.