Miután Lewis Hamilton és egykori edzője, Angela Cullen is hegyvidéki, havas lejtős fotókat posztolt a múlt hét elején, sokan biztosra vették, hogy a hétszeres világbajnok, valamint mercedeses sikereinek segítője újra egymásra talál majd a Ferrarinál.

Ugyan a spekulációt sem a hétszeres világbajok, sem új-zélandi trénere nem erősítette meg, keddre számos hiteles F1-es szakoldal tényként beszél az újbóli egymásra találásról.

Az 50 éves fitnesz-szakember az oldal értesülései szerint újabb szerződést kötött az angol versenyzőlegenda cégével, a Project 44-ral, ahol a másik, komoly F1-es múlttal rendelkező tréner, Marc Haynes munkatársa lesz.

A kontextus kedvért megismételjük: hivatalosan sem Hamilton, sem Cullen, sem a Ferrari nem erősítette meg az igazolást, de cseppet sem lenne meglepő az együttműködés folytatása.

2023-ban Hamilton egyébként így beszélt az elválásról:

„Angela immár a maga életét éli. Számos elképzelése van a folytatásról. Ugyanakkor így is napi szinten váltunk üzeneteket, sőt, például most is együtt ejtőernyőzünk. Örökké fontos szereplők maradunk egymás életében. Sajnos vagy épp nem sajnos, mi ár csak összetartozunk. Jóban-rosszban együtt voltunk, örökké hálás leszek neki. A Forma-1-ben talán nem is volt ennél hosszabb munkakapcsolat – teljes szívemből szeretem őt!”

Hamilton a legfrissebb hírek alapján holnap, azaz szerdán vezet majd első ízben Ferrarit az olasz istálló fioranói tesztpályáján, nem kizárt, hogy az újbóli egymásra találást is akkor jelentik majd be hivatalosan.