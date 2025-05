Sergio Perez 2024 végén közös megegyezéssel távozott a Red Bulltól, már akkor logikusnak tűnt, hogy az amerikai kontinenseken népszerű, jó szponzori háttérrel rendelkező és nem mellesleg igen tapasztalt pilóta a Forma-1-be törekvő Cadillacnél lehet jó választás.

Az elmúlt hetek hírei-pletykái ezt is igazolták, sokak már kész tényként kezelik, hogy a 2026-ban 11. csapatként belépő Cadillac egyik pilótája ő lesz – sőt, egyesek a miami hétvégére várták a bejelentését –, de úgy tűnik, nem az amerikai csapat az egyetlen lehetősége.

Az épp újabb, „hagyományos” éves szervezeti válságát élő, 2020 óta hatodik csapatfőnökét elbúcsúztató Alpine-nal is hírbe hozták ugyanis Perezt. A The Race úgy tudja, hogy a mexikói versenyző képviselői már korábban, majd a miami hétvégén újra tárgyaltak a francia csapatot vezető Flavio Briatoréval, aki egyelőre nyitott is a megkeresésre.

Ugyan az Alpine rogyadozik, jövőre már Renault-motor helyett Mercedesszel versenyez, a vezetés zavaros, a színfalak mögött számos szakembert, szerelőt veszítettek, és igen valószínű, hogy a közeljövőbeli eladás a nagyobb cél, az alakulat azért rövid távon mindenképp versenyképesebb opció lehet a 35 éves Perez számára, mint a semmiből felépülő Cadillac.

Tegyük hozzá, az Alpine-nál – egyelőre – ott van a rutinos, versenyképes Pierre Gasly, mellette pedig két igazolt fiatal is, Jack Doohan, valamint az Imolában bemutatkozó Franco Colapinto, jelenleg az ő felmérésük, összevetésük a prioritás, mondta épp a héten Briatore.