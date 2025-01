Lassan egy éve, hogy bombaként robbant a hír: 12 közös szezon után Lewis Hamilton elhagyja a Mercedest, hogy 2025-től, karrierje lezárásaként a Ferrari versenyzőjeként folytatja a Forma-1-es karrierjét.

A 40 éves hétszeres világbajnok hétfőn mutatkozott be hivatalosan is a maranellói csapat versenyzőjeként, az Instagramon így üzent hétfőn:

„Vannak napok, melyekre örökké emlékezni fog az ember, a mai, első Ferrari-versenyzői napom pedig pont ilyen. A sors úgy hozta, hogy a pályafutásom során számos olyan dolgot értem el, amit elképzelni sem tudtam volna, de egy dolog mindig is örök álom maradt: vörösben versenyezni. Boldogabb már nem is lehetnék, hogy ez is megvalósul. Ma új korszakot kezdünk a legendás csapatnál, kíváncsian várom, milyen történetet írunk közösen!”

Hamilton a Motorsport.com értesülése szerint szerdán ül majd vörös autóba a Ferrari saját, fioranói tesztpályáján, ahol Charles Leclerc-rel közösen egy korábbi – 2022-es – modellt vezet, később pedig Barcelonában is vezetnek majd még az idei autóbemutató és hivatalos téli teszt előtt. Úgy tudni, az élő legenda érkezésére a maranellói és környékbeli szállások mind megteltek – a schumacheri aranykor óta nem övezett ekkora érdeklődés Ferrari-pilótát.