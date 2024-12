Bár tavaly még az egyéni bajnokság 2. helyén zárt csapattársa, Max Verstappen mögött, az idei mélyrepülését már nem nézte el a Red Bull Sergio Pereznek, így a mexikóit annak ellenére is elküldték 2024 végén, hogy nyár elején egészen 2026-ig szóló szerződést írtak vele alá.

Az energiaital-gyártó motorsportfőnöke, Helmut Marko így beszélt a 35 éves pilóta kiszállításáról:

„Kezdetben ő sem hitte, hogy ez lehet a vége. Folyamatosan reménykedett, hogy megint magára talál. Öt futamot nyert velünk, tavaly bajnoki második is volt – épp csak a formajavulás nem jött össze neki. Rájött, hogy ebben a környezetben nem is fog sikerülni a magára találás, ezért a legjobb az elválás lesz” – mondta a Sport.de-nek az osztrák, azt is elismerve, hogy nem volt olcsó a szerződésbontás.

„Nos, a Forma-1-ben vagyunk, szóval igen [milliókba került]” – mondta kérdésre, igaz, az összeget nem pontosította.

Marko egyébként úgy véli, Pereznek lehet még jövője a Forma-1-ben:

„Sokféle lehetőség van még előtte. Szerintem még reménykedik az F1-es visszatérésben, persze a jövő évi helyek már mind elkeltek. De tapasztalt versenyzőként jöhetnek még új lehetőségek, ha vár egy évet a partvonalon.”

Ami a tapasztalatot illeti, a Red Bull Perez utódjának a 2023-ban és ’24-ben összesen 11 futamot teljesített neveltjét, Liam Lawsont választotta a kisebbik csapatnál négy teljes szezont lehúzott Cunoda Juki helyett. Marko így indokolta a döntést:

„A mentális tartása miatt Liam az, aki helytállhat Max mellett. Ő pillanatnyilag amúgy sem tudja megverni senki. Kevés a Forma-1-es tapasztalata, de épp ezért benne is látjuk a legnagyobb fejlődési potenciált” – mondta immár az osztrák Kleine Zeitungnak.

„Cunoda számár egyértelműen csalódás volt a döntés. A tempója nem vitás, de hiányzik belőle bizonyos mértékű kiegyensúlyozottság, emellett elég indulatos pilóta is. Lawson volt a megfelelő választás, Cunoda Juki pedig a Racing Bulls vezéralakja lesz jövőre” – folytatta.

A japán mellé az idén a Forma-2-ben a 2. helyen záró Isack Hadjart ültetik – Marko is elismeri, hogy érdekes lesz az összeállítás, ugyanis a francia is elég forrófejű.

„Nagyon gyors, de nagyon impulzív versenyző, érdekes atmoszféra lehet a csapatnál. De ez az előléptetés is mutatja, hogy az utánpótlásprogramunk tagjaira koncentrálunk. Meggyőződésem, hogy ez a helyes irány, és hogy Hadjar is bizonyítja majd.”