A 20216-os versenynaptárról, annak változásairól itt írunk, de megszállott rajongóknak azt sem árt tudni, magyar idő szerint pontosn mikor is kezdődnek az adott Forma-1-es hétvégék egyes eseményei (szaabadedzések, sprintidőmérők, sprintfutamok, kvalifikációk, nagydíjak). Az alábbi táblázatban a teljes hétvégi programok lebontása böngészhető.
Az események kezdési időpontjai magyar idő szerint
|dátum
|hétvége
|1. szabadedzés
|2. szabadedzés
|3. szabadedzés
|időmérő
|verseny
|III.6-8.
|Ausztrál Nagydíj
|2:30
|6:00
|2:30
|6:00
|5:00
|III.13-15.
|Kínai Nagydíj
|4:30
|8:30
|4:00
|8:00
|8:00
|III.27-29.
|Japán Nagydíj
|3:30
|7:00
|3:30
|7:00
|7:00
|IV.10-12.
|Bahreini Nagydíj
|13:30
|17:00
|14:30
|18:00
|17:00
|IV.17-19.
|Szaúd-arábiai Nagydíj
|15:30
|19:00
|15:30
|19:00
|19:00
|V.1-3.
|Miami Nagydíj
|18:30
|22:30
|18:00
|22:00
|22:00
|V.22-24.
|Kanadai Nagydíj
|18:30
|22:30
|18:00
|22:00
|22:00
|VI.5-7.
|Monacói Nagydíj
|13:30
|17:00
|12:30
|16:00
|15:00
|VI.12-14.
|Barcelona-katalóniai Nagydíj
|13:30
|17:00
|12:30
|16:00
|15:00
|VI.26-28.
|Osztrák Nagydíj
|13:30
|17:00
|12:30
|16:00
|15:00
|VII.4-5.
|Brit Nagydíj
|13:30
|17:00
|13:00
|17:00
|16:00
|VII.17-19.
|Belga Nagydíj
|13:30
|17:00
|12:30
|16:00
|15:00
|VII.24-26.
|Magyar Nagydíj
|13:30
|17:00
|12:30
|16:00
|15:00
|VIII.21-23.
|Holland Nagydíj
|12:30
|16:30
|12:00
|16:00
|15:00
|IX.4-6.
|Olasz Nagydíj
|12:30
|16:00
|12:30
|16:00
|15:00
|IX.11-13.
|Spanyol Nagydíj
|13:30
|17:00
|12:30
|16:00
|15:00
|IX.24-26.
|Azerbajdzsáni Nagydíj
|10:30
|14:00
|10:30
|14:00
|13:00
|X.9-11.
|Szingapúri Nagydíj
|10:30
|14:30
|11:00
|15:00
|14:00
|X.23-25.
|Amerikai Nagydíj
|19:30
|23:00
|19:30
|23:00
|21:00
|X30.-XI-1.
|Mexikóvárosi Nagydíj
|19:30
|23:00
|18:30
|22:00
|21:00
|XI.6-8.
|Sao Pauló-i Nagydíj
|16:30
|20:00
|15:30
|19:00
|18:00
|XI.19-21.
|Las Vegas-i Nagydíj
|1:30
|5:00
|1:30
|5:00
|5:00
|XI.27-29.
|Katari Nagydíj
|14:30
|18:00
|15:30
|19:00
|17:00
|XII.4-6.
|Abu-dzabi Nagydíj
|10:30
|14:00
|11:30
|15:00
|14:00
vörössel azok a hétvégék, ahol a 2. szabadedzés helyett sprintidőmérő, a 3. szabadedzés helyett sprintfutam lesz
