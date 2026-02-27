A 20216-os versenynaptárról, annak változásairól itt írunk, de megszállott rajongóknak azt sem árt tudni, magyar idő szerint pontosn mikor is kezdődnek az adott Forma-1-es hétvégék egyes eseményei (szaabadedzések, sprintidőmérők, sprintfutamok, kvalifikációk, nagydíjak). Az alábbi táblázatban a teljes hétvégi programok lebontása böngészhető.

Az események kezdési időpontjai magyar idő szerint

vörössel azok a hétvégék, ahol a 2. szabadedzés helyett sprintidőmérő, a 3. szabadedzés helyett sprintfutam lesz