A 20216-os versenynaptárról, annak változásairól itt írunk, de megszállott rajongóknak azt sem árt tudni, magyar idő szerint pontosn mikor is kezdődnek az adott Forma-1-es hétvégék egyes eseményei (szaabadedzések, sprintidőmérők, sprintfutamok, kvalifikációk, nagydíjak). Az alábbi táblázatban a teljes hétvégi programok lebontása böngészhető. 

Az események kezdési időpontjai magyar idő szerint

dátum hétvége 1. szabadedzés 2. szabadedzés 3. szabadedzés időmérő verseny
III.6-8. Ausztrál Nagydíj 2:30 6:00 2:30 6:00 5:00
III.13-15. Kínai Nagydíj 4:30 8:30 4:00 8:00 8:00
III.27-29. Japán Nagydíj 3:30 7:00 3:30 7:00 7:00
IV.10-12. Bahreini Nagydíj 13:30 17:00 14:30 18:00 17:00
IV.17-19. Szaúd-arábiai Nagydíj 15:30 19:00 15:30 19:00 19:00
V.1-3. Miami Nagydíj 18:30 22:30 18:00 22:00 22:00
V.22-24. Kanadai Nagydíj 18:30 22:30 18:00 22:00 22:00
VI.5-7. Monacói Nagydíj 13:30 17:00 12:30 16:00 15:00
VI.12-14. Barcelona-katalóniai  Nagydíj 13:30 17:00 12:30 16:00 15:00
VI.26-28. Osztrák Nagydíj 13:30 17:00 12:30 16:00 15:00
VII.4-5.  Brit Nagydíj 13:30 17:00 13:00 17:00 16:00
VII.17-19. Belga Nagydíj 13:30 17:00 12:30 16:00 15:00
VII.24-26. Magyar Nagydíj 13:30 17:00 12:30 16:00 15:00
VIII.21-23. Holland Nagydíj 12:30 16:30 12:00 16:00 15:00
IX.4-6. Olasz Nagydíj 12:30 16:00 12:30 16:00 15:00
IX.11-13. Spanyol Nagydíj 13:30 17:00 12:30 16:00 15:00
IX.24-26. Azerbajdzsáni Nagydíj 10:30 14:00 10:30 14:00 13:00
X.9-11. Szingapúri Nagydíj 10:30 14:30 11:00 15:00 14:00
X.23-25. Amerikai Nagydíj 19:30 23:00 19:30 23:00 21:00
X30.-XI-1. Mexikóvárosi Nagydíj 19:30 23:00 18:30 22:00 21:00
XI.6-8. Sao Pauló-i Nagydíj 16:30 20:00 15:30 19:00 18:00
XI.19-21. Las Vegas-i Nagydíj 1:30 5:00 1:30 5:00 5:00
XI.27-29. Katari Nagydíj 14:30 18:00 15:30 19:00 17:00
XII.4-6. Abu-dzabi Nagydíj 10:30 14:00 11:30 15:00 14:00

vörössel azok a hétvégék, ahol a 2. szabadedzés helyett sprintidőmérő, a 3. szabadedzés helyett sprintfutam lesz

A versenynaptárra, a csapatokra vagy a pilótákra vagy kíváncsi?

A 2026-os Forma-1-es idény menetrendjéről ebben a cikkben, a részt vevő csapatokról ide kattintva olvashatsz, a versenyzőket itt mutatjuk be.

